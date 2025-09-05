CHP kaynar kazan!

Özgür Özel'in CHP'li belediyelerin rüşvet çarkına ilişkin herhangi bir ihraç işlemi yapamamasına rağmen mutlak butlan kararı çıkma olasılığını düşünerek CHP'li bazı isimleri ihraç etmeye yönelmesi CHP'deki demokrasi söyleminin gerçeği yansıtmadığını bir kez daha ortaya koydu. Bazı CHP'li isimler, Özel'in ve yönetimin "ihraç" kararı alınmasına yönelik hamleleri koltuk kaybetme korkusundan kaynaklandığını söyledi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden alınması sonrasında Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan geçici yönetimin görevlendirilmesinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, herhangi bir savunma bile almadan ihraç etme kararı alması CHP'li isimler tarafından tepki çekti. Bunun üzerine Özel'in "İhraç ettik" dediği Tekin'den bir gün sonra savunma talep edildi. Tekin, "Üyelikten istifa etmedim, ben CHP'liyim" açıklamasında bulunurken, Özel'den randevu talep edeceğini söyledi. Özel ise, 'yeni il başkanı' sıfatıyla bunu yapmayacağını açıkladı. Özel'in "Binaya giremezler" sözlerine karşı rest çeken Gürsel Tekin ise, göreve atanan diğer 4 isim ile pazartesi günü CHP'nin İstanbul il binasına gideceğini ifade etti. CHP Genel Başkanı Özel'in, İstanbul İl Başkanlığı yönetiminde görevlendirilen Gürsel Tekin'i partiden ihraç edeceğine yönelik açıklamasına tepki gösteren eski CHP milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş da Özel'in hedefi oldu. Yarkadaş hakkında CHP Yüksek Disiplin kuruluna şikayet dilekçesi sunuldu.





ŞAİBELİ KURULTAY DAVASINDA YENİ GELİŞME



CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davaya bakan Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, iptal edilen CHP'nin 38. İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin hukuk ve ceza dava dosyalarının ilgili mahkemelerden gönderilmesini talep etti. CHP'nin 38. İstanbul Kongresi'nin iptal edilmesinin ardından CHP İl Başkanı Özgür Çelik mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılmış, görevden uzaklaştırılan isimlerin yerine ise Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap görevlendirilmişti.







SKANDALLARI SAVUNDU, HAKARETLERİNE DEVAM ETTİ

CHP'nin 102. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, genel merkezde düzenlenen programda konuşan Özel, partisini sarsan yolsuzluk dosyalarını ve parti içi iktidar mücadelesini unutturmak için akıllara durgunluk veren gerekçeler sarıldı. CHP'ye kuyu kazıldığını öne süren Özel, "Kuyu kazanları, çamur atanları o çukurda debelenmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı. Özel, partiyi ipotek altına alan yolsuzlukları üzerine gitmek yerine, bu soygun düzenini ortaya çıkaran savcıyı tehdit etti. Bununla da yetinmeyerek doğrudan Başkan Erdoğan'ı hedef alan hakaret dolu ifadeler kullandı.

İDDİALARA CEVAP YOK

Özel'in son açıklamaları, asırlık partinin içine düştüğü çaresiz pozisyonu da gözler önüne serdi. Partisi hemen hemen her hafta itiraflarla ve usulsüzlük iddialarıyla gündeme gelen Özel, CHP kontrolündeki birçok şehirde ortaya çıkan skandal uygulamaları da halı altına süpürüp, kendilerinin 'aydınlık yarınlar' olduğunu iddia etti.

ÇÖP, ÇAMUR, ÇUKUR...

Yerel seçimlerden bu yana CHP'li belediyelerde görülen torpilli atamaların sonu gelmezken, bu süreçte birçok şehir susuzluk, çöp dağları, ödenmeyen maaşlar ve mali krizle gündemde düşmüyor. İzmir Körfezi kokudan geçilmiyor. Özellikle kıyı şeridindeki tatil beldelerinde seçilen CHP'li belediyeler ise bu yaz döneminde vatandaşı susuzluğa mahkum etti. Tazminatsız kovulan işçiler İzmir'de eylem üstüne eylem yaparken, İstanbul ve Ankara'da ise ulaşım krizleri hemen hemen her hafta gündeme geliyor.

GÜVEN KAYBI VAR



CHP yönetimine olan güven kaybı, parti içerisinde de gün yüzüne çıkmaya başladı. 13 Ağustos'ta başlayan mahalle delege seçimlerine katılım oranı yüzde 25 bandını zorlukla geçebildi. İlçelerden otobüsler kaldırarak miting meydanlarını doldurmaya çalışan genel merkez kanadı, bu süreçte tehditleriyle de gündem oldu. İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesi sonrası adeta kontrolden çıkan Özel, gerektiği zaman vatandaşı sokağa dökebileceklerini, kayyum olmayı kabul eden herkesi de bundan sonra ihraç edeceklerini duyurdu. Dün CHP'nin 102. kuruluş yıldönümü etkinliğinde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "İsterse Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyım atasınlar. Biz yolumuzda yürüyeceğiz" diyerek hukuku ve yargı kararlarını hiçe sayan tavrını sürdürdü.



Sabah Gazetesi Yazarı Nebi Miş CHP'deki parti içi hesaplaşmayı bugün köşesine taşıdı. Miş yazısında şu ifadeleri kullandı:

"CHP'nin yargıya düşmesi, parti içi hesaplaşmanın bir sonucu. Yargı süreçlerine mevcut yönetim itiraz edebilir. CHP'li yöneticiler, yargı süreçlerini aşırı siyasallaştırarak bu krizi iktidar-muhalefet rekabeti gibi göstermeye çalışabilir. Batı'ya mektup yazarak, medyasına demeç vererek iktidarı şikayet edebilir. Özgür Özel yönetimi ve onu destekleyenler zaten bunları yapıyor. Ancak CHP'nin çok katmanlı devam eden krizlerine bu yaklaşım çözüm olmaz. Aksine devam eden krizi daha da derinleştirir. CHP'liler önce bu çok katmanlı krizin kök nedeni ile yüzleşmelidir. Aslında hem mevcut yönetim, hem de yönetime muhalif olanlar hem de CHP'yi destekleyen gazeteciler ve siyasi analizciler yargının konusu olan iddiaların hepsini biliyorlar. Geçmiş açıklamalarına bakınca, özellikle CHP'yi destekleyen gazetecilerin bu konularda epeyce bilgiye sahip oldukları anlaşılıyor. Hatta Özgür Özel-İmamoğlu blokuna yakın olan gazeteciler bu konularda parti içinde konuşulanları geçmişte ifşa etmişler.



CHP'de giderek derinleşen bu krizin esas nedeni açık. Kılıçdaroğlu döneminde CHP geleneğinden gelmeyen daha pragmatist siyasetçilerin partiye eklemlenmesi ve ardından da bu siyasetçilerin parti yönetimini ele geçirmeye dönük hamleleri... Daha somut bir ifade ile bu kriz, iktidar olamadığı yıllarda CHP'de siyaset yapanlarla, sonradan CHP'ye eklemlenenlerin hesaplaşmasıdır, kavgasıdır. Bu krizin kök nedenlerinin ortaya çıkmasında Kılıçdaroğlu yönetimlerinin sorumluluğunu CHP'liler yadsımıyor. Geçmiş dönemlerde farklı partilerde siyaset yapanlar, muhalefetin en önemli partisi olan CHP'ye eklemlenerek yerel yönetimlerde aday oldular. CHP geleneğinden gelmeyen bu kişilerin, CHP'ye kolay eklemlenmesinin iki önemli nedeni vardı. İlki; CHP yönetimi, geleneksel siyaseti ve siyasetçisiyle seçimi kazanamayacağına yönelik kendini gerçekleştiren bir kehanete sahipti. Kılıçdaroğlu, sağa açılarak bu tarihsel yükü ve baskıyı hafifleteceğini düşündü. Sağ siyasetten gelenler bunu bir fırsat olarak gördüler. İkincisi de; siyasi kimlik ya da ideolojik duruştan daha çok pragmatik nedenlerle siyaset yapan bu siyasetçiler, CHP tabanının iktidar karşıtlığı ile kendilerini kolayca sahipleneceğini biliyorlardı.





"CHP KENDİ SORUNUNU KENDİ ÇÖZEBİLİR"

Öyle de oldu. CHP'de aday oldular. İktidar karşıtlığında oluşan muhalif enerji ile belediyelerde seçim kazandılar. Ancak, bu ekipler yerel yönetimlerdeki sahip oldukları iktidar ve kentsel rantlarla yetinmek istemiyorlardı. Kendilerini CHP'ye eklemleyen Kılıçdaroğlu'nu da bir tarafa bırakarak CHP'yi ele geçirmek istediler. İstanbul'dan süreci başlattılar. Büyükşehirlerin kentsel rantları, istihdam olanakları ve medya desteği ile partiye sonradan eklemlenenler parti içi rekabette "kaynak üstünlüğünü" ele geçirdiler. Kılıçdaroğlu ve ekibini bu kaynak üstünlüğü ile devirdiler. Kaynak üstünlüğüne sahip yeni yönetimle rekabet edemeyince, eski yönetimi destekleyenler, süreci mahkemeye taşıdılar. Parti içi iktidar mücadelesinde mahkemeye sunulacak delilleri de topladıkları anlaşılıyor. CHP'nin krizini yargısal süreçler üzerinden tartışmak, olanları perdelemeye çalışmaktan başka bir şey değildir. Yargısal süreçler bir sonuçtur. Süreci mahkemeye taşıyan CHP'lilerdir. Değişimcilerle-eski yönetim yanlılarının hesaplaşma süreci, CHP'de krizi daha da derinleştirecek. Çünkü, partinin eski ve yeni yöneticileri bu krizi, "akil CHP'lilerin arabuluculuğunda" çözmek istemiyorlar. Halbuki yargı ne karar verirse versin, CHP kendi sorununu çözebilir. Ancak bunu yapmak, parti içi rekabette birilerinin kaybıyla sonuçlanacağından, sorumluluğu iktidar ve yargıya yüklemek daha fazla çıkarlarına geliyor.





MAAŞLARINI ALAMAYAN İŞÇİLER, BELEDİYE ÖNÜNDE EYLEM YAPTI



Öte yandan yurdun CHP'li belediyelere ait yönetimlerinde ise işçilerin ve vatandaşın çilesi bitmiyor. Sabah'ta yer alan habere göre, İzmir Konak Belediyesi'nde mali yapı çöktü. CHP'li belediyenin Basmane semtindeki hizmet binasının önünde neredeyse eylemsiz gün geçmiyor. Geçtiğimiz hafta memurların 1 gün süreyle iş bırakmasının yankıları sürerken bu sefer de işçiler ayaklandı. Konak Belediyesi'ne bağlı Mer-Bel A.Ş'de çalışan işçiler maaşları tam yatmayınca belediye önünde oturma eylemi yaptı. Sendikadan konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada geciken işçi maaşları ve diğer ödemeler nedeniyle çalı[1]şanların büyük mağduriyet yaşadığı belirtildi. Açıklamada, Mer-Bel işçisinin çalışarak ve hizmet üreterek belediyeye ve Konak Halkına karşı sorumluluklarını yerine getirdiğini belirtilerek, "Aynı hassasiyetle belediye işverenin de sorumluluğunu yerine getirmesini ve alacaklarımızı eksiksiz ve zamanında yatırmasını istiyoruz. Bizler alın terinden ve emeğinden başka geçim kaynağı olmayan işçileriz ve o alın teri kurumadan da ücretlerimizi istiyoruz" ifadelerine yer verildi.



