Google Maps çöktü mü, neden açılmıyor? 4 Eylül Google Maps erişim sorunu devam ediyor mu?

Kullanıcılar, sabah saatlerinden itibaren Google Maps 'e giriş yapmakta zorlandı. Bazı bölgelerde hata bildirimleri ve bağlantı problemleri yaşandı.

(Downdetector)

GOOGLE MAPS ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

Kullanıcılar Google'a 4 Eylül sabah saatlerinden itibaren giriş yapamadı. Bazı hizmetlerde kesintiler ve aksamalar yaşandığı paylaşıldı.

Kullanıcıların en çok bildirdiği sorunlar arasında web sitesi ve uygulamaya girişte erişim problemleri yer alıyor.