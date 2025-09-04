PODCAST CANLI YAYIN

Google Maps çöktü mü, neden açılmıyor? 4 Eylül Google Maps erişim sorunu devam ediyor mu?

Bugün sabah saatlerinde dünya genelinde Google servislerinde yaşanan kesinti, kullanıcıları zor durumda bıraktı. Gmail, Google Drive, Google Meet ve Google Docs gibi hizmetlerle birlikte Google Maps de erişim sıkıntısı yaşayan uygulamalar arasında yer aldı. Peki Google Maps çöktü mü, neden açılmıyor? 4 Eylül Google Maps erişim sorunu devam ediyor mu?

Kullanıcılar, sabah saatlerinden itibaren Google Maps'e giriş yapmakta zorlandı. Bazı bölgelerde hata bildirimleri ve bağlantı problemleri yaşandı.

GOOGLE MAPS ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

Kullanıcılar Google'a 4 Eylül sabah saatlerinden itibaren giriş yapamadı. Bazı hizmetlerde kesintiler ve aksamalar yaşandığı paylaşıldı.

Kullanıcıların en çok bildirdiği sorunlar arasında web sitesi ve uygulamaya girişte erişim problemleri yer alıyor.

GOOGLE MAPS ERİŞİM SORUNU DÜZELDİ Mİ?

Google servislerinde yaşanan yaklaşık 1 saatlik kesintinin ardından YouTube, Gmail, Google Maps ve diğer bağlı uygulamalara erişim tekrar sağlandı.

