Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Büyüklük: 4.0 (Mw)
Yer: Sındırgı (Balıkesir)
Tarih: 2025-09-01
Saat: 23:09:49 TSİ
Enlem: 39.18806 N
Boylam: 28.22611 E
Derinlik: 7 km
Sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik(Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|Deprem Id
|2025-09-01 23:12:49
|39.19361
|28.22833
|7.0
|ML
|3.6
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-09-01 23:12:12
|39.18944
|28.22417
|6.68
|ML
|3.0
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-09-01 23:09:49
|39.18806
|28.22611
|7.0
|MW
|4.0
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-09-01 22:49:41
|39.18056
|28.21139
|7.0
|ML
|2.2
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-09-01 22:49:00
|39.18667
|28.22639
|6.15
|ML
|2.7
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-09-01 22:45:10
|39.23389
|28.01056
|8.85
|ML
|2.1
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-09-01 22:42:45
|39.26028
|28.13111
|7.0
|ML
|2.3
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-09-01 22:39:25
|39.23444
|28.00694
|7.8
|ML
|3.2
|Sındırgı (Balıkesir)