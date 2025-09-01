PODCAST CANLI YAYIN

AFAD açıkladı: Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı 7 km derinlikte gerçekleşti.

AFAD'ın deprem açıklaması (Sosyal medya ekran görüntüsü)AFAD'ın deprem açıklaması (Sosyal medya ekran görüntüsü)

Büyüklük: 4.0 (Mw)
Yer: Sındırgı (Balıkesir)
Tarih: 2025-09-01
Saat: 23:09:49 TSİ
Enlem: 39.18806 N
Boylam: 28.22611 E
Derinlik: 7 km

Sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2025-09-01 23:12:49 39.19361 28.22833 7.0 ML 3.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-01 23:12:12 39.18944 28.22417 6.68 ML 3.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-01 23:09:49 39.18806 28.22611 7.0 MW 4.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-01 22:49:41 39.18056 28.21139 7.0 ML 2.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-01 22:49:00 39.18667 28.22639 6.15 ML 2.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-01 22:45:10 39.23389 28.01056 8.85 ML 2.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-01 22:42:45 39.26028 28.13111 7.0 ML 2.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-01 22:39:25 39.23444 28.00694 7.8 ML 3.2 Sındırgı (Balıkesir)

Balıkesir'de deprem (İHA)Balıkesir'de deprem (İHA)

