Kiralık katil dehşeti

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan mali müşavir İsmet Çelik hayatını kaybetti. Cinayeti 500 bin lira karşılığında işlediği belirlenen Abdülselam Buğday, Sincan’da yakalanarak Bolvadin’e getirildi.

Afyonkarahisar Bolvadin'de mali müşavir İsmet Çelik, işe gitmek için evden çıktığı sırada araçla gelen kar maskeli şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı Çelik, kurtarılamadı. Polis ekipleri, saldırganın Abdülselam Buğday olduğunu belirledi. Olaydan 2 gün önce Ankara'dan Bolvadin'e geldiği belirlenen Buğday'ın, cinayet sonrası taksiyle Afyonkarahisar'a, oradan da otobüsle Eskişehir'e ve ardından İstanbul'a gittiği tespit edildi. Buğday'ın Çelik'i vurmak için anlaştığı 500 bin liranın 250 bin lirasını İstanbul'daki azmettiricilerden alıp, ardından Ankara Sincan'a gittiği saptandı. Sincan'da operasyonla gözaltına alınan şüpheli, Bolvadin'e getirildi. Abdülselam Buğday, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

