Barrack'ın "PKK" tornistanı! ABD ağız değiştirdi YPG Suriye'de yüksek sesle "özerklik" istedi... Kılıç kınından çıkar mı?

ABD Suriye meselesinde bir kez daha ikiyüzlü bir tutum sergiledi. Daha önce "YPG, PKK'dır. Onlara devlet borçlu değiliz" diyen Tom Barrack bu kez "SDG ve YPG artık PKK ile ilişkili değil. Bizim müttefikimiz" ifadelerini kullandı. ABD'nin bu tutumundan yüz bulan YPG, yüksek sesle "özerklik" çığırtkanlığına soyundu. Elebaşı Abdi, "Suriye artık 2011 öncesinin Suriye’si olmayacak. Adem-i merkeziyetçi sistem kurulmalı" ifadelerini kullandı. Ankara ise Suriye konusunda çok net. "Kılıç" uyarısı hala geçerliliğini koruyor, saha ve gelişmeler yakından izleniyor.

8 Aralık'ta Esad zulmünden kurtulan Suriye'de "YPG" sorunu kangren olmaya başladı.

10 Mart'ta imzaladığı mutabakatın yükümlülüklerini yerine getirmeyen YPG çeşitli şark kurnazlıklarıyla Şam'a entegre olmaktan kaçıyor. Elinde tuttuğu petrol ve enerji sahalarını Suriye Devletine teslim etmiyor.

ABD BİR AYDA AĞIZ DEĞİŞTİRDİ!

YPG'yi cesaretlendiren bir diğer unsur ise ABD'nin ikircikli tutumu. Daha önce "YPG, PKK'dır. Onlara devlet borçlu değiliz" diyen ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın bir dediği bir dediğini tutmuyor.

Barrack,"Suriye'de federasyon değil ama onun biraz altında bir yapı düşünülmeli" diyerek Suriye'ye resmen "yarı özerklik" önerdi. Oysa daha bir ay önce "Suriye'de federalizm işe yaramaz" diyen kendisi idi.

DÜN "PKK" DEDİĞİ YPG İÇİN BUGÜN "PKK DEĞİL" DEDİ

Yine aynı Barrack dün "YPG, PKK'dır" derken bugün YPG'nin PKK'dan ayrı olduğunu söyler oldu. Barrack, X platformunda Mario Nevfel'e verdiği röportajda "YPG artık PKK ile ilişkili değil" ifadelerini kullandı.

ABD'li elçi YPG'nin ABD'nin müttefiki olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"PKK, Türkiye tarafından terör örgütü olarak tanımlanmıştır. ABD de PKK'yı yabancı bir terör örgütü ilan etmiştir. Ancak artık PKK ile ilişkili olmayan başka bir örgüt var: SDG ve YPG. Bunlar IŞİD karşıtı savaşta bizim müttefiklerimiz oldu. Onların kökeni PKK'ya dayanıyordu ama bugün durum farklı"

ABD'DEN YÜZ BULAN ABDİ'DEN "ÖZERKLİK" ÇIĞIRTKANLIĞI

ABD'nin bu tutumundan yüz bulan YPG, Suriye'de işgal altında tuttuğu bölgeler için "özerklik" çığırtkanlığına hız verdi.

YPG/SDG elebaşı Ferhat Abdi Şahin, "14 yıl savaş Suriye için yeterlidir. Artık demokratik, adem-i merkeziyetçi ve çoğulcu bir sistem kurulmalıdır. Her halkın kendi yerini bulacağı yeni bir Suriye inşa edilmelidir. Suriye artık 2011 öncesinin Suriye'si olmayacak" dedi.

"İleriye dönük tek yolun adem-i merkeziyetçi bir sistem" olduğunu söyleyen Abdi, özerklik istedi.

ANKARA "KILIÇ" ÇEKTİ

Nitekim Ankara, Suriye konusunda çok net.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünde Malazgirt'ten dünyaya net bir mesaj verdi. "Suriye'de Kürtlerin de güvenliğinin teminatı Türkiye'dir. Yönünü Ankara'ya ve Şam'a dönenler kazanacak" dedi.

Erdoğan YPG'yi de "Kılıç kınından çıkarsa kaleme-kelama yer kalmaz. Kıblesini şaşıranlar kaybedecektir" diyerek uyardı. Başkan Erdoğan'ın "Kılıç" uyarısı Türkiye'nin gerektiğinde YPG/SDG'ye karşı askeri operasyon yapmaktan çekinmeyeceğinin de işaretini verdi.

PKK yönünü Tel Avive çevirdi! Karayılan zehir akıttı... Helin Ümit komisyona tehditler savurdu: Bu sorun çözülmezse daha sert dönem gelirPKK yönünü Tel Avive çevirdi! Karayılan zehir akıttı... Helin Ümit komisyona tehditler savurdu: Bu sorun çözülmezse daha sert dönem gelir

Suriyede YPG/SDGye harekat hazırlığı! Hedef Rakka ve Deyrizor... Abdi ABD Kongresine mektup yazıp yalvardıSuriyede YPG/SDGye harekat hazırlığı! Hedef Rakka ve Deyrizor... Abdi ABD Kongresine mektup yazıp yalvardı

