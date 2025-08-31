Barrack'ın "PKK" tornistanı! ABD ağız değiştirdi YPG Suriye'de yüksek sesle "özerklik" istedi... Kılıç kınından çıkar mı?

ABD Suriye'de YPG konusunda ikircikli bir tutum sergiliyor (Takvim.com.tr) ABD BİR AYDA AĞIZ DEĞİŞTİRDİ! YPG 'yi cesaretlendiren bir diğer unsur ise ABD 'nin ikircikli tutumu. Daha önce "YPG, PKK'dır. Onlara devlet borçlu değiliz" diyen ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack 'ın bir dediği bir dediğini tutmuyor. Barrack, "Suriye'de federasyon değil ama onun biraz altında bir yapı düşünülmeli" diyerek Suriye'ye resmen "yarı özerklik" önerdi. Oysa daha bir ay önce "Suriye'de federalizm işe yaramaz" diyen kendisi idi.

Dün YPG için ʺPKK'dırʺ diyen Barrack bugün tam tersini söyler oldu



DÜN "PKK" DEDİĞİ YPG İÇİN BUGÜN "PKK DEĞİL" DEDİ



Yine aynı Barrack dün "YPG, PKK'dır" derken bugün YPG'nin PKK'dan ayrı olduğunu söyler oldu. Barrack, X platformunda Mario Nevfel'e verdiği röportajda "YPG artık PKK ile ilişkili değil" ifadelerini kullandı.



ABD'li elçi YPG'nin ABD'nin müttefiki olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:



"PKK, Türkiye tarafından terör örgütü olarak tanımlanmıştır. ABD de PKK'yı yabancı bir terör örgütü ilan etmiştir. Ancak artık PKK ile ilişkili olmayan başka bir örgüt var: SDG ve YPG. Bunlar IŞİD karşıtı savaşta bizim müttefiklerimiz oldu. Onların kökeni PKK'ya dayanıyordu ama bugün durum farklı"