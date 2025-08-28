PODCAST CANLI YAYIN

Yunan basınından çarpıcı iddia: “Türkiye'nin hamleleriyle Yunanistan haritadan silinebilir”

Yunanistan merkezli Banking News, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de artan etkisini mercek altına aldı. Özellikle Libya’da açılan konsolosluk ve General Halife Hafter’le kurulan doğrudan temasların, bölgedeki dengeleri köklü şekilde değiştirdiği belirtildi. Türkiye’nin diplomatik ve askeri adımlarıyla Yunanistan–Kıbrıs merkezli ittifakların zayıfladığına dikkat çeken haberde, “Yunanistan adeta haritadan silinebilir.” ifadesi öne çıktı.

Giriş Tarihi:
Yunan basınından çarpıcı iddia: “Türkiye'nin hamleleriyle Yunanistan haritadan silinebilir”

Yunanistan merkezli haber sitesi Banking News, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de artan etkisini haberleştirdi. Haberde, özellikle Libya'da atılan diplomatik ve askeri adımların "Akdeniz'deki dengeleri köklü şekilde değiştirdiği." ifade edildi.

Türkiye'nin, Libya'nın doğusunda konsolosluk açması ve General Halife Hafter ile doğrudan temas kurmasının, bölgedeki güç dengelerini altüst edecek gelişmelerden biri olduğu belirtildi. Bu yakınlaşmanın Yunanistan–Kıbrıs–Mısır ve Yunanistan– Kıbrıs–İsrail üçlü ittifaklarının etkisini zayıflatacağı yorumuna yer verildi.

Bu durmda "Yunanistan'ın adeta haritadan silinebileceği." ifadesi dikkat çekti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
"Büyük gün" geldi! Başkan Erdoğan açıkladı: Bağımsızlığın yeni safhası Çelik Kubbe envantere alındı
Memur ve emekli maaşlarına yeni zam hesabı: Ocak'ta kim ne kadar alacak?
Başkan Erdoğan soykırımcı İsrail'e Gazze tepkisi: Zalimler kaybedecek
Hokus pokus Şampiyonlar Ligi'nde yokuz! Benfica - Fenerbahçe: 1-0 | MAÇ SONUCU
Yine yargıyı tehdit etti! CHP'li Özel'den Akın Gürlek'e skandal ifadeler: Alnını karışlayacağım | Bakan Tunç'tan tepki: Siyaseten iflas ettiğinin açık göstergesi
ASSAN Group'a bağlı 10 şirkete kayyum! Sahibi Emin Öner'e FETÖ ve askeri casusluk suçundan gözaltı
Galatasaray'da bir transfer daha! Wilfried Singo KAP'a bildirildi ve İstanbul'a geldi
Komisyonun 6. toplantısında söz hukukçularda! TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan net mesaj: "Süreci en iyi şekilde tamamlayacağız"
Kartal'ı Konferans Ligi'ne o yıldızlar uçuracak! İlk 11 netleşti
PKK yönünü Tel Aviv'e çevirdi! Kara"yılan" zehir akıttı... Helin Ümit komisyona tehditler savurdu: Bu sorun çözülmezse daha sert dönem gelir
Trabzonspor Louza için bastırıyor: Lokomotiv Moskova devrede
Fondaş Samiye Özlem Gürses'e haciz şoku! Youtube'dan, CHP'den, sponsorlardan milyonları kaldırıyor... Mal varlığı ortaya çıktı
Başkan Erdoğan Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı'nı kabul etti! Sürpriz forma
Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden "kurultay davası" öncesi bomba çıkış!
Galatasaray'a Monaco'dan Wilfried Singo sonrası bir transfer daha!
Yüzme Yarışı'nda kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'u uyarmış: "Yanlış yöne gidiyorsun"
ChatGPT’den 16 yaşındaki gence 5-10 dakikada fotoğraflı intihar rehberi! Aile OpenAI ile davalık oldu
Yangın sonrası ihya başlıyor! İzmir ve Bilecik'teki köy evlerinin temeli atılacak
Fenerbahçe taraftarının hayaliydi! Galatasaray kapıyor
Epstein mağduru Virginia Giuffre’nin kitabında Henry Kissinger bombası! Büyük ifşa geliyor: İki ABD Başkanı da listede