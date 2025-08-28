Yunan basınından çarpıcı iddia: “Türkiye'nin hamleleriyle Yunanistan haritadan silinebilir”

Yunanistan merkezli haber sitesi Banking News, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de artan etkisini haberleştirdi. Haberde, özellikle Libya'da atılan diplomatik ve askeri adımların "Akdeniz'deki dengeleri köklü şekilde değiştirdiği." ifade edildi.

Türkiye'nin, Libya'nın doğusunda konsolosluk açması ve General Halife Hafter ile doğrudan temas kurmasının, bölgedeki güç dengelerini altüst edecek gelişmelerden biri olduğu belirtildi. Bu yakınlaşmanın Yunanistan–Kıbrıs–Mısır ve Yunanistan– Kıbrıs–İsrail üçlü ittifaklarının etkisini zayıflatacağı yorumuna yer verildi.

Bu durmda "Yunanistan'ın adeta haritadan silinebileceği." ifadesi dikkat çekti.