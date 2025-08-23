İBB firarisi Emrah Bağdatlı delilleri böyle yok etmek istedi! Sağ kolu döküldü: "Telefon ve PC'ni temizle, yanımızda olanlar mutlu olacak"

İBB'ye yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında itirafların ardı arkası kesilmiyor. Ekrem İmamoğlu 'nun sağ kolu Murat Ongun 'un gizli kasası olarak bilinen firari Emrah Bağdatlı 'nın yakın çalışma ekindeki Deniz Dörtyol isimli şahıs itirafçı oldu. Bağdatlı'nın 28 Şubat ve 9 Mart 2025 tarihlerinde kendisine hangi talimatları verdiğini anlattı.

Murat Ongun'un gizli kasası firari Emrah Bağdatlı OPERASYON ÖNCESİ KAFEDE SIR GÖRÜŞME... "TELEFONUNU VE BİLGİSAYARINI TEMİZLE" Emrah Bağdatlı 'nın İBB'deki operasyondan önceden haberi olduğunu belirten Dörtyol, "Operasyon öncesi 28 Şubat 2025'te Akasya AVM'de bir kafede Emrah Bağdatlı ile bir görüşme sağladım. Bana telefonumu ve bilgisayarımı temizlememi söyledi" şeklinde konuştu. "TALİMATLARIMA UY, İMAMOĞLU VE ONGUN'UN YANINDA OLANLAR MUTLU OLACAK" Bağdatlı'nın kız kardeşi Özge Bağdatlı ile buluştuğunu beyan eden Dörtyol şu ifadeleri kullandı: Telefonda Emrah Bağdatlı ile beni görüştürdü. Bağdatlı telefonda görüşmede "Çok dikkatli olmanı istiyorum. Talimatlarıma harfiyen uyarsan eğer bu sürede zarara uğramazsın. Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun'un yanında olanlar mutlu olacak" dedi.

İBB firarisi Emrah Bağdatlı'nın kız kardeşi Özge Bağdatlı





"ÖDEMELER ÖZGE'NİN OFİSİNDE YAPILIRDI"



Şüphelilerden Deniz Dörtyol ise savcılıktaki ifadesinde, İBB ihalelerden gelen paraların tesliminde Özge Bağdatlı'nın ofisinin kullanıldığını, ödemeleri genellikle Emrah Bağdatlı'nın adamı 'Berkşan' isimli bir kişinin teslim alındığını belirtti.



İfadesinde 'Berkşan' isimli kişiyle dair bilgi veren Özge Bağdatlı ise, bu kişinin ağabeyinin arkadaşı Ömür Yılmaz'ın koordinasyon ekibinde yer aldığını kabul etti. Berkşan'ın, yalnızca Avrupa yakasındaki bazı işleri takip etmek amacıyla kısa süreli olarak kendi şirket adresinde bulunduğunu söyledi.

Öte yandan Özge Bağdatlı'nın firari kardeşini birçok kişiyle görüştürdüğü ortaya çıktı.



İfadesinde Kültür A.Ş.'nin düzenlediği düzenlenen bazı ihalelere katıldığı belirten Özge Bağdatlı, "İhalelerde teklif edilen bütçeler çok yüksek fiyatlar olduğu için kâr marjı düşük olduğunu değerlendirerek kazanamadık" dedi.