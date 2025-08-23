PODCAST CANLI YAYIN

İBB firarisi Emrah Bağdatlı delilleri böyle yok etmek istedi! Sağ kolu döküldü: "Telefon ve PC'ni temizle, yanımızda olanlar mutlu olacak"

İBB soruşturmasının kilit halkası firari Emrah Bağdatlı ile ilgili çarpıcı bir itiraf daha geldi. Deniz Dörtyol isimli şahıs Bağdatlı'nın kendisine "Telefonunu ve bilgisayarını temizle" talimatı verdiğini, "İmamoğlu ve Murat Ongun'un yanında olanlar mutlu olacak" dediğini anlattı. Dörtyol, İBB ihalelerden gelen paraların Özge Bağdatlı’nın ofisinde toplandığını dile getirip "Berkşan" isimli bir kişinin adını verdi. Ekremedit'in admini Mahir Gün "Emrah Bağdatlı konuşmamam için beni defalarca kez İngiltere'ye çağırdı" dedi. Bağdatlı'nın Murat Ongun'un talimatıyla Ongun'un paralarını yurt dışına kaçırdığı İBB itirafçılarınca dile getiriliyor.

İBB'ye yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında itirafların ardı arkası kesilmiyor.

Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun'un gizli kasası olarak bilinen firari Emrah Bağdatlı'nın yakın çalışma ekindeki Deniz Dörtyol isimli şahıs itirafçı oldu. Bağdatlı'nın 28 Şubat ve 9 Mart 2025 tarihlerinde kendisine hangi talimatları verdiğini anlattı.

OPERASYON ÖNCESİ KAFEDE SIR GÖRÜŞME... "TELEFONUNU VE BİLGİSAYARINI TEMİZLE"

Emrah Bağdatlı'nın İBB'deki operasyondan önceden haberi olduğunu belirten Dörtyol, "Operasyon öncesi 28 Şubat 2025'te Akasya AVM'de bir kafede Emrah Bağdatlı ile bir görüşme sağladım. Bana telefonumu ve bilgisayarımı temizlememi söyledi" şeklinde konuştu.

"TALİMATLARIMA UY, İMAMOĞLU VE ONGUN'UN YANINDA OLANLAR MUTLU OLACAK"

Bağdatlı'nın kız kardeşi Özge Bağdatlı ile buluştuğunu beyan eden Dörtyol şu ifadeleri kullandı:

Telefonda Emrah Bağdatlı ile beni görüştürdü. Bağdatlı telefonda görüşmede "Çok dikkatli olmanı istiyorum. Talimatlarıma harfiyen uyarsan eğer bu sürede zarara uğramazsın. Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun'un yanında olanlar mutlu olacak" dedi.

"ÖDEMELER ÖZGE'NİN OFİSİNDE YAPILIRDI"

Şüphelilerden Deniz Dörtyol ise savcılıktaki ifadesinde, İBB ihalelerden gelen paraların tesliminde Özge Bağdatlı'nın ofisinin kullanıldığını, ödemeleri genellikle Emrah Bağdatlı'nın adamı 'Berkşan' isimli bir kişinin teslim alındığını belirtti.

İfadesinde 'Berkşan' isimli kişiyle dair bilgi veren Özge Bağdatlı ise, bu kişinin ağabeyinin arkadaşı Ömür Yılmaz'ın koordinasyon ekibinde yer aldığını kabul etti. Berkşan'ın, yalnızca Avrupa yakasındaki bazı işleri takip etmek amacıyla kısa süreli olarak kendi şirket adresinde bulunduğunu söyledi.

Öte yandan Özge Bağdatlı'nın firari kardeşini birçok kişiyle görüştürdüğü ortaya çıktı.

İfadesinde Kültür A.Ş.'nin düzenlediği düzenlenen bazı ihalelere katıldığı belirten Özge Bağdatlı, "İhalelerde teklif edilen bütçeler çok yüksek fiyatlar olduğu için kâr marjı düşük olduğunu değerlendirerek kazanamadık" dedi.

"EMRAH BAĞDATLI KONUŞMAMAM İÇİN BENİ DEFALARCA KEZ İNGİLTERE'YE ÇAĞIRDI"

Emrah Bağdatlı ile ilgili çarpıcı bir itiraf da "Ekremedit" isimli hesabı yöneten Medya A.Ş çalışanı Mahir Gün'den geldi.

Gün, "Soruşturma başladıktan sonra Emrah Bağdatlı ile Telegram'dan konuştuk. Beni defaatle İngiltere'ye çağırdı. Anladım ki herkes kendini kurtarmaya çalışıyor" dedi.

Emrah Bağdatlı'nın İBB'deki organize vurgun sarmalındaki rolünü daha iyi idrak etmek için şu itiraf satırlarına da bakmakta fayda var:

EMRAH BAĞDATLI'YI YURT DIŞINA MURAT ONGUN KAÇIRDI, "KEŞKE BİZ DE KAÇSAYDIK" DEDİ

Etkin pişmanlıktan yararlanan usulsüz reklam ihalelerinde adı zikredilen Murat Kapki:

Tutuklandıktan sonra cezaevine sevkimiz sırasında otobüste Murat Ongun ortama "Emrah Bağdatlı'yı yurt dışına kaçırdık, keşke biz de gitseydik aptal mıyız?" şeklinde bir söylemde bulundu. Emrah Bağdatlı, belediyeden direkt veya dolaylı şekilde aldığı işlerden elde ettiği haksız kazancı, sahte fatura yöntemiyle aklamaktadır. Zaten bu husus vergi incelemesinde ortaya çıkacaktır.

EMRAH BAĞDATLI YURT DIŞINA NASIL KAÇTI?

Emrah Bağdatlı'yı yurt dışına kaçırdığı iddiasıyla "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan tutuklanan iş insanı Adnan Bıçakcı:

Emrah'la balık yemek için Yunanistan Dedeağaç'a gittik. Bağdatlı 'Ben Fransa'ya at bakmaya gideceğim siz bensiz dönün.' dedi. 19 Mart'taki operasyona kadar aklımıza herhangi olumsuz bir şey gelmemişti. Bu tarihten sonra Emrah'ın ne için orada kaldığını anladım.

"KENDİ PARASI VE MURAT ONGUN'UN PARASINI YURT DIŞINA KAÇIRDI"

İtirafçı olan avukat Orçun Muhittin Yılmaz:

Özgür Özel'in kazandığı CHP kurultayında da Emrah Bağdatlı, Murat Ongun'la beraber Ankara'da günlerce kaldılar. Bana bu süreçte Ankara'yı iyi bildiğimden gidebilecekleri restoranları sormuşlardı. Ongun, Bağdatlı'yı yanından hiç ayırmazdı. Bağdatlı, Ongun'un söylediği her şeyi emir kabul eder ve ağabeyi, patronu gibi yapar, yerine getirirdi."

"Emrah Bağdatlı, Murat Ongun'un talimatlarını emir gibi görürdü. Emrah Bağdatlı'nın, Murat Ongun'un parasını himaye ettiğini ve kendisinin de pay aldığını, Emrah Bağdatlı'nın kendi ve Murat Ongun'un parasını yurt dışına götürdüğünü düşünüyorum"


