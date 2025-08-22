PODCAST CANLI YAYIN

"Eko"sistem'deki dolapları tek tek anlattılar! İBB soruşturmasındaki 4 kilit ismin ev hapsi kaldırıldı: Aziz İhsan Aktaş da listede

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması yeni gözaltılarla derinleşerek sürüyor. Bir yandan da vurgun pastasına birlikte kaşık sallayanlar bugün "etkin pişmanlıktan" faydalanıp birbirini ele veriyor. "Sistem" adı verilen İmamoğlu liderliğindeki suç ve yolsuzluk örgütündeki dönen dolapları tek tek anlatan Adem Soytekin, Ertan Yıldız, Aziz İhsan Aktaş ve Alican Abacı'nın ev hapsi kaldırıldı.

CHP'li İBB'deki cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluğuna ilişkin soruşturma derinleşerek sürerken itiraflar da peş peşe geliyor. Etkin pişmanlıktan yararlananlar "Eko"sistemi birer birer deşifre etmeye başladı.

Dün vurgun pastasına birlikte kaşık sallayanlar bugün "etkin pişmanlıktan" faydalanıp birbirini ele verdi.

"EKO"SİSTEMİN KİLİT İSİMLERİ İTİRAFÇI OLDU

Kültür AŞ. Genel Müdürü Murat Abbas, İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız, Aziz İhsan Aktaş ve Ekrem İmamoğlu'nun para kasası Adem Soytekin gibi soruşturmanın kilit isimleri itirafçı oldu.

EV HAPSİ KARARI KALDIRILDI

"Sistem" adı verilen İmamoğlu liderliğindeki suç ve yolsuzluk örgütünde dönen dolapları, astronomik vurgunları ve ahbap çavuş ilişkilerini tek tek anlatan bu isimler hakkında "ev hapsi" kararı verildi.


Soruşturma ve yeni gözaltılar sürerken Adem Soytekin, Ertan Yıldız, Aziz İhsan Aktaş ve Alican Abacı'nın ev hapsi kaldırıldı.

