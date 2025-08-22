"EKO"SİSTEMİN KİLİT İSİMLERİ İTİRAFÇI OLDU Kültür AŞ. Genel Müdürü Murat Abbas, İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız , Aziz İhsan Aktaş ve Ekrem İmamoğlu'nun para kasası Adem Soytekin gibi soruşturmanın kilit isimleri itirafçı oldu.

Ekrem İmamoğlu'nun para kasalarından biri olan Adem Soytekin itirafçı oldu (Takvim.com.tr)





EV HAPSİ KARARI KALDIRILDI



"Sistem" adı verilen İmamoğlu liderliğindeki suç ve yolsuzluk örgütünde dönen dolapları, astronomik vurgunları ve ahbap çavuş ilişkilerini tek tek anlatan bu isimler hakkında "ev hapsi" kararı verildi.





Aziz İhsan Aktaş'ın ev hapsi cezası kaldırıldı



Soruşturma ve yeni gözaltılar sürerken Adem Soytekin, Ertan Yıldız, Aziz İhsan Aktaş ve Alican Abacı'nın ev hapsi kaldırıldı.