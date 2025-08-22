CHP'li İBB'deki cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluğuna ilişkin soruşturma derinleşerek sürerken itiraflar da peş peşe geliyor. Etkin pişmanlıktan yararlananlar "Eko"sistemi birer birer deşifre etmeye başladı.
Dün vurgun pastasına birlikte kaşık sallayanlar bugün "etkin pişmanlıktan" faydalanıp birbirini ele verdi.
"EKO"SİSTEMİN KİLİT İSİMLERİ İTİRAFÇI OLDU
Kültür AŞ. Genel Müdürü Murat Abbas, İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız, Aziz İhsan Aktaş ve Ekrem İmamoğlu'nun para kasası Adem Soytekin gibi soruşturmanın kilit isimleri itirafçı oldu.
EV HAPSİ KARARI KALDIRILDI
"Sistem" adı verilen İmamoğlu liderliğindeki suç ve yolsuzluk örgütünde dönen dolapları, astronomik vurgunları ve ahbap çavuş ilişkilerini tek tek anlatan bu isimler hakkında "ev hapsi" kararı verildi.
Soruşturma ve yeni gözaltılar sürerken Adem Soytekin, Ertan Yıldız, Aziz İhsan Aktaş ve Alican Abacı'nın ev hapsi kaldırıldı.