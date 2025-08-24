Terörist devleti İsrail çocukları açlıktan öldürüyor

İsrail'in Gazze'de 22 aydır sürdürdüğü savaşın yol açtığı açlık ve yetersiz beslenme yüzünden ölümler arttı. Şu ana kadar 113'ü çocuk 274 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Filistinli 2 aylık bebek Rasil Ebu Mesud da Nasır Hastanesi'nde hayatını kaybedenler arasında yer aldı. Rasil bebeğin teyzesi, "İki haftadır yetersiz beslenme sorunları yaşıyordu. Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne kaldırıldı ancak Gazze'de mama bulunamaması nedeniyle durumu kritik hale geldi ve öldü" diyerek ağladı. Nasır Hastanesi Çocuk Sağlığı Uzmanı Dr. Ahid Halef ise "Kıtlık nedeniyle yeni bir ölümle karşı karşıyayız. Her geçen gün ölümlerin sayısı artıyor" diyerek yardım çağrısı yaptı

Gazze'de 40 bin bebek, yetersiz beslenme nedeniyle ölümle burun buruna geldi. Nüfusun üçte biri yemek bulamıyor.



NOTLAR:

DSÖ: Kıtlık nedeniyle birbiri ardına çocuklar hayatını kaybediyor.

FİLİSTİN SAĞLIK BAKANLIĞI: Bir yaş altındaki 40 bin bebek ağır yetersiz beslenme ile karşı karşıya...

BM: Gazze nüfusunun üçte biri günlerdir yemek bulamıyor.

UNICEF: Birçok çocuk için artık çok geç.

UNRWA: Gazze'deki kıtlık durdurulabilir. Yardımların girişine izin verilmeli