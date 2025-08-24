Deri laboratuvar ortamında üretildi

PODCAST CANLI YAYIN

Avustralya'daki Queensland Üniversitesi Frazer Enstitüsü'nden bilim insanları, dünyanın en gelişmiş insan derisini laboratuvar ortamında üretmeyi başardı.

Avustralya'daki Queensland Üniversitesi Frazer Enstitüsü'nden bilim insanları, dünyanın en gelişmiş insan derisini laboratuvar ortamında üretmeyi başardı. Kök hücrelerden geliştirilen deri kopyasında kan damarları, kıl kökleri, doku katmanları ve bağışıklık hücreleri yer alıyor. Enstitü Direktörü Prof. Kiarash Khosrotehrani, 6 yıllık çalışmanın sonunda geliştirilen bu deri cilt nakillerinin, yara iyileşmesi ve cilt hastalıklarında devrim yaratabileceğini vurguladı: Bu çalışma, nadir görülen ve çocukları etkileyen birçok hastalık için yeni tedavilerin kapısını aralayacak.

