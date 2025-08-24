PODCAST CANLI YAYIN

Atıcılıkta iyi nişan almak için kullanılan ifadenin sözlükte yer alan doğru yazılışı hangisidir?

“Kim Milyoner Olmak İster”de sorulan 300 bin TL’lik soru izleyicilerin ilgisini çekti. Atıcılıkta doğru nişan almayı ifade eden deyimin sözlükteki yazılışı merak edildi. İşte TDK’ya göre doğru kullanım…

ATV ekranlarında yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster" yarışması 24 Ağustos Pazar akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Gecenin en dikkat çeken sorularından biri ise 300 bin TL değerindeydi. Yarışmacıya, "Atıcılıkta iyi nişan almanın tarifi için kullanılan ifadenin sözlükte yer alan doğru yazılışı nasıldır?" sorusu yöneltildi. Günlük hayatta farklı şekillerde telaffuz edilen bu deyimin doğru biçimi izleyiciler arasında da merak konusu oldu.

İŞTE O SORU

Doğru cevap: Gez, göz ve arpacık

Göz (nişan alanın gözü)

Gez (tüfeğin arka kısmındaki nişangâh)

Arpacık (namlunun ucundaki küçük çıkıntı)

