İsrail Gazze'nin su kaynaklarını kısıtlayarak zorla göç planı yapıyor

İsrail hükümeti, Gazze Şeridi'nin yüz binlerce Filistinliyi güney bölgelere zorla göç ettirmek ve kentinin işgaline hazırlık amacıyla verilen su miktarını azaltma hazırlığı yapıyor. Ocak 2025'ten bu yana İsrail, Gazze Şeridi'ni besleyen son su kaynağı Mikrot şirketinin su hatlarını da kesti. Mart 2025'te ise Deyr el-Belah'ın güneyindeki merkezi su arıtma tesisinin son elektrik hattı da devre dışı bırakıldı.

