Husiler'den İsrail'e füze!

Katil İsrail, Gazze'de Filistinlilere yönelik katliam yaptı. Kenti ele geçirmek için kara harekatını hızlandırdı. Yemen'deki Husiler ise dün akşam tepki olarak İsrail'e hipersonik füzeler fırlattı. Başkent Tel Aviv ve çevresindeki çok sayıda bölgede siren sesleri yankılandı. Büyük korku yaşayan İsrail'de Ben Gurion Havalimanı hava sahası kapatıldı. İsrail ordusu, füzelerin hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunu açıkladı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN