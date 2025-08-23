PODCAST CANLI YAYIN

Depremzedeler Güneş ailesi, TOKİ’den yeni evlerine kavuştu

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından konteynerde zor günler geçiren Güneş ailesi, Antakya’daki TOKİ konutları sayesinde yeni ve geniş bir yuva sahibi oldu. Koruyucu ailelik yapan çift, çocuklarıyla birlikte yeni evlerinde mutluluğu yakaladı.

Güneş ailesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depreme, merkez Antakya ilçesi Altınçay Mahallesi'ndeki 12 katlı binanın 3'üncü katındaki evlerinde yakalandı. Ağır hasar alan ikametten yara almadan kurtulan aile, önce Kayseri'ye taşındı sonra da Hatay'a dönüp konteynerde kalmaya başladı. Konteynerde yaklaşık 2 yıl çocukları Aziz Tekin (10) ve Göktuğ (7) ile koruyucu aileliklerini üstlendikleri oğulları H.Ü. (15) ve A.K'ye (12) bakan çift, TOKİ'den gelen müjdeyle sevindi. Konut kurasında isimlerinin çıktığını öğrenen aile, TOKİ'nin Antakya ilçesi Dikmece Mahallesi'nde inşa ettiği evlerinin anahtarına kavuştu.

ZORLUKLARLA DOLU

Yetiştirme yurdunda büyüyen 39 yaşındaki baba Gültekin ile 36 yaşındaki anne Gökşen Güneş, çocuklarıyla zor günleri atlatıp yeni evlerinde vakit geçirmenin mutluluğunu yaşıyor. Baba Güneş, dünyaya geldiği gün adını taşıdığı babasını kanserden kaybettiğini, annesinin de terk etmesi üzerine yetiştirme yurdunda büyüdüğünü söyledi. Eşiyle henüz nişanlıyken koruyucu aile olmaya karar verdiklerini belirten Güneş, "Böylelikle 4 erkek çocuğumuz oldu. Çok şükür çok uslu, annelerine yardım eden çocuklarımız var." dedi.

Güneş, depreme yeni taşındıkları evde yakalandıklarını, 6 Şubat gecesinde eşi, 4 çocuğu, misafirliğe gelen kayınvalidesi ve kayınbabasıyla dışarı çıkmayı başardıklarını anlattı.

Anne Güneş, "Çocuklar çok memnun çünkü konteynerde küçük bir odada ranzada kalıyorlardı, çok sıkışıyorlardı. Şimdi 2'şerli ayrılan geniş odaları ve dolapları var. Film izliyor, oyunlar oynuyoruz." diyor.

