Gazze’de büyük yıkım: 400 bin şehit!

Haydut devlet İsrail, Gazze'de yüzyılın soykırımını her geçen gün daha da şiddetlendiriyor. 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda resmi olarak 62 bin 4 Filistinli şehit olurken, yaralanan Filistinliler'in 156 bin 230 olarak açıklandı. Ancak Harvard araştırmasına göre, gerçekte 400 bin kişi şehit oldu. Gazze nüfusunun yüzde 85'ini oluşturan 1,9 milyondan fazla Filistinli zorla yerinden edildi. Gazze'nin yüzde 86'sı tamamen kullanılamaz hale getirildi.

Çatışmanın başlarında İsrail, Gazze'nin su ve elektrik kaynaklarını kesti. İsrail ayrıca Gazze'deki 12 üniversitenin tamamı, okulların yüzde 80'i ve çok sayıda cami, kilise, müze ve kütüphane gibi kültürel açıdan önemli binaları da yerle bir etti. Şimdi ise tek hedef çocuklar. Katiller ordusu, çocukların yoğun olduğu noktalara bomba yağdırıyor. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Kıdemli İletişim Yöneticisi Jonathan Fowler, "1 milyon çocuk okula gidemiyor.

Dünyada kişi başına düşen en yüksek çocuk ampute sayısı Gazze'de. Yaklaşık 4 bin çocuk ampute, 17 bin kimsesiz çocuk var" dedi. Katiller ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 34'ü çocuk 60 Filistinli hayatını kaybetti, 343 kişi yaralandı.

TEK BİR HAYALİ VAR

9 yaşındaki Meral el-Babli'nin hayatı, 11 Kasım 2024'te İsrail'in düzenlediği saldırıyla tamamen değişti. Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeybatısındaki evlerinin bitişiğindeki eve düzenlenen saldırıda beton parçaları ve molozlar Meral'in ailesinin evine düştü. Saldırıda Meral'in annesi dahil 4 kadın ve 3 çocuk hayatını kaybetti, Meral de sağ bacağından ağır şekilde yaralandı.

Meral el-Babli (Takvim.com.tr)

Yaşadıkları bölge İsrail ordusunun "kırmızı" olarak işaretlediği noktalardan olması nedeniyle Meral, saldırıdan sonra en az 6 saat kan kaybetti ve hastaneye götürülemedi. Saatlerce acı çeken küçük Meral, sevdiklerinin yanı sıra bacağını da kaybetti. Meral'in bakımını ise eşini de aynı saldırıda kaybeden dedesi Muhammed Şukri el-Babli üstlendi. Meral'in artık tek bir hayali var: O da bir protez bacağa sahip olmak. Koltuk değnekleri olmadan arkadaşlarıyla oynamak...

GAZZE'YE YARDIM

Türkiye'dekı çok sayıda vakıf ve dernek, 7 Ekim 2023'te bölgede başlayan işgalci saldırılarıyla çıkan insani krizi hafifletmek için gıda, giysi, barınma ve sağlık malzemelerinin yanı sıra hijyen setleri, ilaç, tıbbi ekipman ve bebek ürünlerini düzenli olarak Gazze'ye gönderiyor. Yardım gönderen STK'lerin başında yer alan Türk Kızılay, "İyilik Gemisi" olarak da anılan sevkiyatların 5'ine öncülük etti. Türk Kızılay, bu gemilerin 10'uyla başta gıda, hijyen, barınma ve tıbbi malzeme olmak üzere toplam 869 tır yüküne (15 bin 89 ton) denk gelen insani yardım malzemesini bölgeye gönderdi. AFAD ve Türk Kızılay Aşevi de bölgeye yardım gönderen diğer kuruluşlardan bazıları.

CEVAP BEKLENİYOR

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Doha'da düzenlediği basın toplantısında, Katar, ABD ve Mısır'ın arabuluculuğunda Hamas ile İsrail arasında yürütülen ateşkes müzakerelerine ilişkin gelişmeleri paylaştı. Hamas'ın kabul ettiği ateşkes önerisinin daha önce İsrail'in onayladığı unsurlarla büyük ölçüde örtüştüğünü vurgulayan Ensari, "Henüz İsrail'den resmi yanıt almadık, ancak konunun değerlendirildiğini biliyoruz ve İsrail'den hızlı ve olumlu bir cevap bekliyoruz." ifadelerini kullandı.