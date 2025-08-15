PODCAST CANLI YAYIN

Özgür Özel’in suçlamalarına Birinci’den sert tepki

Özgür Özel’in gündem saptırma operasyonu ters tepti. Bayat iddiaları, yeniymiş gibi gündeme getirdi. Daha önce “İftiracı” dediği şüpheliyi “Kahraman” ilan etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yine şaşırtmadı. Kendisine yakışanı yaptı! Basın açıklamasının içi boş çıktı. Özel, dün kameraların karşısına geçip Avukat Mücahit Birinci'yi hedef aldı. İBB soruşturmasından tutuklu Murat Kapki'ye para karşılığı özgürlük vadettiği iddialarını sıraladı.

BİRİNCİ ŞİKYETÇİ

AK Parti'nin 24. Kuruluş Yıl Dönümü'nde söz konusu basın toplantısı ile dikkatleri üzerine çekmeye çalıştı. Bu çabası partide yaşanan kopuşları gündemden düşürme hamlesi olarak yorumlandı. Avukat Mücahit Birinci de sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Birinci, "Özgür efendi, bu adam hani itirafçıydı? Sizle ilgili belge bilgi verince iftiracı, bizle ilgili abuk subuk konuştuğunda doğru dürüst iş adamı nasıl olacak? Adamınız firari Emrah Bağdatlı'nın Kapki ile ilgili sözlerini oku, nasıl 'sahtekar', nasıl 'uydurukçu bir adam' olduğunu birinci elden anla. Madem bu arkadaş iddia ettiği şeyleri yaşadı, benimle görüşmeden sonra gitti 4. itiraf ifadesi verdi. Neden o ifadelerinde bu iddia ettiklerinden, benden bahsetmedi?" ifadesini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Kapki ile Birinci arasında cezaevinde gerçekleştirildiği öne sürülen görüşmeye ilişkin resen soruşturma başlattı. Birinci ise hem Özel, hem de Kapki'den şikayetçi oldu.

