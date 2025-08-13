PODCAST CANLI YAYIN

Spotify’da rüşvet skandalı patladı: Tan Taşçı ve Aydilge isyan etti

Spotify’ın İsveç’teki genel merkezi, Türkiye’de görev yapan editörlerle ilgili soruşturma başlattı. Ünlü isimler, alınan bu karara destek verdi.

Giriş Tarihi:
Spotify’da rüşvet skandalı patladı: Tan Taşçı ve Aydilge isyan etti

Toplumun dini ve milli değerlerine aykırı içerikleriyle milyonların tepkisini çeken dijital müzik platformu Spotify'da rüşvet skandalı patlak verdi. Spotify'ın İsveç'teki genel merkezi, Türkiye'de görev yapan editörlerle ilgili soruşturma başlattı. Türkiye'deki ünlü isimler de alınan karara destek verdi. Daha önce Oğuzhan Koç'un şikayetlerini dile getirdiği konuyla ilgili bu kez Aydilge ve Tan Taşçı gibi sanatçılardan açıklama geldi.Alınan kararın ardından Tan Taşçı, "Bu şarkılar nasıl tutuyor, kim bunları dinliyor gibi soruların cevabı işte bu davada! Duyduğunuz abuk subuk müziklerin ve hayatımıza musallat olan garip tiplerin de sebebi bu." ifadelerini kullandı.

ŞARKILARIMI YOK SAYDILAR

Aydilge de, "Bu haber doğru mu bilmiyorum. Ama üç gün önce şu tweet'i atmıştım ve hislerim hala aynı yönde: Umarım global Spotify Şirketi, Türkiye'deki editörlerini gözden geçirir. Tek bir şarkımı bile Türkçe Pop listesine almadılar. Onlarca hitimi yok saydılar. Platformdaki bu dengesizlikler çok düşündürücü ve Türk müzik endüstrimizin çeşitliliği adına, kültürümüz adına umut kırıcı." dedi.

Oğuzhan Koç, geçen aylarda sosyal medya hesabından Spotify'a isyan etmiş ve bu olayın fitilini ateşlemişti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Ankara'da bir ilk! Başkan Erdoğan Gürcistan ile ticaret hedefini açıkladı: Hedef 5 milyar dolar
Rezan Epözdemir'in gözaltı süresi bir gün daha uzatıldı! Rüşvet düzeni ve casusluk temasları mercek altında: 1 şüpheli daha gözaltında
Türk Telekom
Orman yangınlarıyla mücadele! Hangi illerde kontrol altında? İzmir ve Kahramanmaraş'ta yeşil vatan savunması
SSK ve Bağ-Kur’dan evlenme ödeneği: Ölüm aylığı alan kız çocuklarına 24 maaşlık çeyiz desteği
Rezan Epözdemir'in olmadığı masa yok! İş insanının oğlundan dikkat çeken iddia | "2 milyarlık malımıza çöktü"
Balıkesir'deki depremde tutuklama: Binanın sahibi hakkında karar verildi!
TBMM Başkanı Kurtulmuş duyurdu | Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda şehit yakınları ve gaziler konuşacak
Rotterdown: Sıradaki gelsin! Fenerbahçe - Feyenoord: 5-2 | MAÇ SONUCU
Oktay Kaynarca ve Yunus Emre Yıldırımer Müge Anlı ile Güven Bana'ya damga vurdu
Başkan Erdoğan'dan kritik temas! Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüştü
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bir rüşvet operasyonu daha! 195 milyonluk çark... Kuyumcular ve döviz büroları üzerinden akladılar
CHP'li İBB'deki yolsuzluk çetesine yeni operasyon: 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi! Rüşvetin görüntüsü ortaya çıktı
Memur-emekli için pazarlık zamanı! İlk altı ay için yüzde 10 ikinci altı ay için yüzde 6 zam teklifi
Sındırgı depreminin Z raporu! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum merkez üssünde açıkladı
Rezan Epözdemir'in HTS kayıtları inceleniyor! Galatasaray Adası'ndan Ankara'ya CHP-CIA-MOSSAD'ın 6 günlük ihanet mesaisi: Osman Kavala detayı
Tarihin en ilginç Trump-Putin görüşmeleri! Gözler Alaska’dayken Donald’a Vladimir ile baş etme taktikleri geldi
Sındırgı depremi sonrası TAKVİM gündeme getirdi! Bakan Kurum "kolon kesme" iddiasına net yanıt verdi: Her türlü hesap sorulur
Fenerbahçe'den kaleye sürpriz transfer! Görüşmeler başladı
Galatasaray'a çifte yıldız! Sona gelindi