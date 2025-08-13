Spotify’da rüşvet skandalı patladı: Tan Taşçı ve Aydilge isyan etti

Toplumun dini ve milli değerlerine aykırı içerikleriyle milyonların tepkisini çeken dijital müzik platformu Spotify'da rüşvet skandalı patlak verdi. Spotify'ın İsveç'teki genel merkezi, Türkiye'de görev yapan editörlerle ilgili soruşturma başlattı. Türkiye'deki ünlü isimler de alınan karara destek verdi. Daha önce Oğuzhan Koç'un şikayetlerini dile getirdiği konuyla ilgili bu kez Aydilge ve Tan Taşçı gibi sanatçılardan açıklama geldi.Alınan kararın ardından Tan Taşçı, "Bu şarkılar nasıl tutuyor, kim bunları dinliyor gibi soruların cevabı işte bu davada! Duyduğunuz abuk subuk müziklerin ve hayatımıza musallat olan garip tiplerin de sebebi bu." ifadelerini kullandı.

ŞARKILARIMI YOK SAYDILAR

Aydilge de, "Bu haber doğru mu bilmiyorum. Ama üç gün önce şu tweet'i atmıştım ve hislerim hala aynı yönde: Umarım global Spotify Şirketi, Türkiye'deki editörlerini gözden geçirir. Tek bir şarkımı bile Türkçe Pop listesine almadılar. Onlarca hitimi yok saydılar. Platformdaki bu dengesizlikler çok düşündürücü ve Türk müzik endüstrimizin çeşitliliği adına, kültürümüz adına umut kırıcı." dedi.

Oğuzhan Koç, geçen aylarda sosyal medya hesabından Spotify'a isyan etmiş ve bu olayın fitilini ateşlemişti.