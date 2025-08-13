Rezan Epözdemir'in gözaltı süresi uzatıldı: Rüşvet ve CIA-CHP-MOSSAD soruşturmaları derinleşiyor

Münevver Karabulut, Pınar Gültekin ve Mattia Ahmet Minguzzi cinayet davalarında mağdur ailelerin avukatlığını üstlenen Rezan Epözdemir'in gözaltısı devam ediyor. Başsavcılık, üç günlük gözaltı süresinin bir gün daha uzatılması talimatı verdi. Epözdemir, sosyal medya hesabından bir avukatın kendisine kumpas kurduğunu öne sürdü. Öte yandan medyatik avukatın polislere telefonunun şifresini vermediği iddia edildi.

Epözdemir hakkında yürütülen iki ayrı soruşturma dosyası bulunuyor. Bunlardan biri rüşvet dosyası. Dosyada tanık ifadelerine yer verilirken Epözdemir'in rüşvet aldığı iddia edilen 3 farklı eylem olduğu ve bir tahliye işlemi karşılığında 150 bin dolar para aldığı öne sürüldü.

CIA-CHP-MOSSAD toplantılarına yengesi Aylin Epözdemir'le katılan Rezan Epözdemir'e yönelik soruşturma da derinleşiyor. Epözdemir'in Gezi Parkı, 17-25 Aralık kumpası, 15 Temmuz hain darbe girişiminin olduğu dönemleri de kapsayan 11 yıllık HTS kayıtları temin edildi. Masada bulunan tüm isimler dosyada şüpheli sıfatıyla yer alıyor.

21 Haziran 2014'te Su Ada'daki toplantıda Rezan Epözdemir ve yengesi Aylin Epözdemir, CHP'li Gürsel Tekin, CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, MOSSAD ajanı Dan Arbell, CIA ajanı Michael Rubin gibi isimler yer almıştı.

''2 MİLYARIMIZA ÇÖKTÜLER''

Vefat eden iş insanı Ömer Saçaklıoğlu'nun 2 milyarlık miras davası da Rezan Epözdemir'e uzandı. Göktürk'te, 2022'de 100 gayrimenkulün, satıştan 1,5 ay önce 100 bin TL sermaye ile kurulan ve avukatlığını Rezan Epözdemir'in yaptığı Kurtaran Gayrimenkul'e 243 milyon TL'ye satılarak büyük rant sağlandığı da belirtiliyor.