PODCAST CANLI YAYIN

Rezan Epözdemir'in gözaltı süresi uzatıldı: Rüşvet ve CIA-CHP-MOSSAD soruşturmaları derinleşiyor

Münevver Karabulut, Pınar Gültekin ve Mattia Ahmet Minguzzi davalarının avukatı Rezan Epözdemir hakkında yürütülen rüşvet ve kumpas soruşturmaları kapsamında gözaltı süresi bir gün daha uzatıldı. Epözdemir'in, CIA-CHP-MOSSAD toplantılarına katılımı ve 2 milyarlık miras davasındaki iddialar dosyaya yansıdı.

Giriş Tarihi:
Rezan Epözdemir'in gözaltı süresi uzatıldı: Rüşvet ve CIA-CHP-MOSSAD soruşturmaları derinleşiyor

Münevver Karabulut, Pınar Gültekin ve Mattia Ahmet Minguzzi cinayet davalarında mağdur ailelerin avukatlığını üstlenen Rezan Epözdemir'in gözaltısı devam ediyor. Başsavcılık, üç günlük gözaltı süresinin bir gün daha uzatılması talimatı verdi. Epözdemir, sosyal medya hesabından bir avukatın kendisine kumpas kurduğunu öne sürdü. Öte yandan medyatik avukatın polislere telefonunun şifresini vermediği iddia edildi.

Epözdemir hakkında yürütülen iki ayrı soruşturma dosyası bulunuyor. Bunlardan biri rüşvet dosyası. Dosyada tanık ifadelerine yer verilirken Epözdemir'in rüşvet aldığı iddia edilen 3 farklı eylem olduğu ve bir tahliye işlemi karşılığında 150 bin dolar para aldığı öne sürüldü.

CIA-CHP-MOSSAD toplantılarına yengesi Aylin Epözdemir'le katılan Rezan Epözdemir'e yönelik soruşturma da derinleşiyor. Epözdemir'in Gezi Parkı, 17-25 Aralık kumpası, 15 Temmuz hain darbe girişiminin olduğu dönemleri de kapsayan 11 yıllık HTS kayıtları temin edildi. Masada bulunan tüm isimler dosyada şüpheli sıfatıyla yer alıyor.

21 Haziran 2014'te Su Ada'daki toplantıda Rezan Epözdemir ve yengesi Aylin Epözdemir, CHP'li Gürsel Tekin, CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, MOSSAD ajanı Dan Arbell, CIA ajanı Michael Rubin gibi isimler yer almıştı.

''2 MİLYARIMIZA ÇÖKTÜLER''

Vefat eden iş insanı Ömer Saçaklıoğlu'nun 2 milyarlık miras davası da Rezan Epözdemir'e uzandı. Göktürk'te, 2022'de 100 gayrimenkulün, satıştan 1,5 ay önce 100 bin TL sermaye ile kurulan ve avukatlığını Rezan Epözdemir'in yaptığı Kurtaran Gayrimenkul'e 243 milyon TL'ye satılarak büyük rant sağlandığı da belirtiliyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Ankara'da bir ilk! Başkan Erdoğan Gürcistan ile ticaret hedefini açıkladı: Hedef 5 milyar dolar
Rezan Epözdemir'in gözaltı süresi bir gün daha uzatıldı! Rüşvet düzeni ve casusluk temasları mercek altında: 1 şüpheli daha gözaltında
Türk Telekom
Orman yangınlarıyla mücadele! Hangi illerde kontrol altında? İzmir ve Kahramanmaraş'ta yeşil vatan savunması
SSK ve Bağ-Kur’dan evlenme ödeneği: Ölüm aylığı alan kız çocuklarına 24 maaşlık çeyiz desteği
Rezan Epözdemir'in olmadığı masa yok! İş insanının oğlundan dikkat çeken iddia | "2 milyarlık malımıza çöktü"
Balıkesir'deki depremde tutuklama: Binanın sahibi hakkında karar verildi!
TBMM Başkanı Kurtulmuş duyurdu | Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda şehit yakınları ve gaziler konuşacak
Rotterdown: Sıradaki gelsin! Fenerbahçe - Feyenoord: 5-2 | MAÇ SONUCU
Oktay Kaynarca ve Yunus Emre Yıldırımer Müge Anlı ile Güven Bana'ya damga vurdu
Başkan Erdoğan'dan kritik temas! Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüştü
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bir rüşvet operasyonu daha! 195 milyonluk çark... Kuyumcular ve döviz büroları üzerinden akladılar
CHP'li İBB'deki yolsuzluk çetesine yeni operasyon: 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi! Rüşvetin görüntüsü ortaya çıktı
Memur-emekli için pazarlık zamanı! İlk altı ay için yüzde 10 ikinci altı ay için yüzde 6 zam teklifi
Sındırgı depreminin Z raporu! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum merkez üssünde açıkladı
Rezan Epözdemir'in HTS kayıtları inceleniyor! Galatasaray Adası'ndan Ankara'ya CHP-CIA-MOSSAD'ın 6 günlük ihanet mesaisi: Osman Kavala detayı
Tarihin en ilginç Trump-Putin görüşmeleri! Gözler Alaska’dayken Donald’a Vladimir ile baş etme taktikleri geldi
Sındırgı depremi sonrası TAKVİM gündeme getirdi! Bakan Kurum "kolon kesme" iddiasına net yanıt verdi: Her türlü hesap sorulur
Fenerbahçe'den kaleye sürpriz transfer! Görüşmeler başladı
Galatasaray'a çifte yıldız! Sona gelindi