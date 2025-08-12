İsrailli eski istihbaratçıdan Tel Aviv’e Türkiye uyarısı: ''Erdoğan oyun oynamıyor”

İsrailli eski istihbarat subayı Amit Yagur, Maariv gazetesine "Erdoğan oyun oynamıyor ve İsrail'in 'Yeni Orta Doğu' hayalini bitiriyor" başlıklı bir köşe yazısı yazdı. İsrail Gazze'ye saldırırken Türkiye'nin Orta Doğu, Kafkasya ve Afrika'da sessizce kazandığını belirten Yagur, Tel Aviv'i açıkça Ankara'ya karşı uyardı.

Yagur Tel Aviv'e Türkiye uyarısında bulundu ve "İsrail Gazze'de 'zamanı oyalarken' Türkiye sessizce savaşın en büyük kazananı haline gelebilir. Çift taraflı oyunu bilemedik, oysa Türkiye bu konuda en başarılı olanlardan." ifadelerini kullandı.