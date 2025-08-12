Son Dakika
Emine Erdoğan Gürcistan Cumhurbaşkanı'nın eşi Bagrationi'yi ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelashvili'nin eşi Tamar Bagrationi ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelashvili'nin eşi Tamar Bagrationi ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Emine Erdoğan, Tamar Bagrationi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Devlet Konukevi'ne gelişinde samimiyetle karşıladı.

Emine Erdoğan ve Bagrationi, burada gerçekleştirdikleri ikili görüşmede, iki ülkenin kültürel ortak yanları hakkında konuştu.

Bagrationi, Emine Erdoğan'a, yürüttüğü çalışmaları çok başarılı bulduğunu ve hayranlıkla takip ettiğini belirterek, kendisinden öğreneceği çok şey olduğunu ifade etti.

Aile değerlerinin korunması ve gelecek nesillere doğru ve temiz bir gelecek bırakabilmesi konusunda hassasiyetlerini aktaran Bagrationi, Türkiye'nin de aile değerlerine sahip çıkan bir ülke olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Küresel sıfır atık beyanı imzalandı (AA)Küresel sıfır atık beyanı imzalandı (AA)
Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan ve ilk imzacısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olan "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"na destek vermekten büyük mutluluk duyacağını vurgulayan Bagrationi, daha sonra beyanı imzaladı.

Ortaklaşa hayata geçirilebilecek projelerin de ele alındığı görüşmede Bagrationi, özellikle "Sıfır Atık" projesini hayranlıkla takip ettiğini söyledi.

Bagrationi, çevre sorununun tüm dünyayı etkilediğini ve bu yüzden herkesin sorumluluk alması gerektiğine işaret ederek, Emine Erdoğan'ı "Sıfır Atık" projesinden dolayı tebrik etti.

"İŞBİRLİĞİ ALANLARIMIZ ÜZERİNE FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNDUK"
Emine Erdoğan da görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Göreve başlamalarının ardından ilk resmi ziyaretlerini ülkemize gerçekleştiren Gürcistan Devlet Başkanı'nın kıymetli eşi Tamar Bagrationi Hanımefendi'yi ağırlamaktan memnuniyet duydum. Ülkelerimiz arasındaki güçlü bağlardan kültürel yakınlığımıza, çevreden eğitime kadar pek çok konuyu ele aldık. İşbirliği alanlarımız üzerine fikir alışverişinde bulunduk. Bu özel buluşma sebebiyle Sayın Bagrationi'nin, Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalayarak çevreye ve insanlığa karşı ortak sorumluluğumuza sunduğu katkı son derece anlamlı. Gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakma kararlılığımızı desteklediği için kendilerine yürekten teşekkür ediyorum."

