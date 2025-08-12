PODCAST CANLI YAYIN

Emine Erdoğan Gürcistan Devlet Başkanı'nın eşi Tamar Bagrationi ile bir araya geldi

Emine Erdoğan ve Gürcistan Cumhurbaşkanı’nın eşi Tamar Bagrationi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bulunan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ve Arkeoloji’nin Altın Çağı sergisini ziyaret etti. Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: "Bilgi hazinemiz olan kütüphanemiz, zengin koleksiyonları, dijital kaynakları ve her yaştan okuyucuya sunduğu imkanlarıyla ilim ve kültür dünyamıza açılan evrensel bir kapı niteliğinde. Ardından, binlerce yıllık uygarlık mirasını gözler önüne seren sergideki nadide eserlerin ve kazılarda gün yüzüne çıkarılan kültür hazinelerimizin hikâyelerini paylaştık. Bu anlamlı buluşmanın, Türkiye ile Gürcistan arasındaki dostluk ve iş birliğini daha da güçlendirmesini diliyorum." (

Deniz Servan Narin'i öldüren kazaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Amasya’da otomobil ile patpat çarpıştı: Anne ve oğlu hayatını kaybetti
Giresun’da denizde can pazarı: 20 yaşındaki genç boğuldu
Deniz Servan Narin'in öldüğü kaza kamerada - Video
