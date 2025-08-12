Başkan Erdoğan: "Ticaret hacmi hedefi 5 milyar dolar"

Başkan Erdoğan ile Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ortak basın toplantısı düzenledi

Emine Erdoğan Gürcistan Devlet Başkanı'nın eşi Tamar Bagrationi ile bir araya geldi