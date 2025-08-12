Dr. Dilek Gürsoy: ''Türkiye kendi yapay kalbini ve destekleyen pompalarını üretsin istiyorum''

Almanya'da kalp hastalıkları alanında yaptığı başarılı çalışmalarla tanınan Türk Kalp Cerrahı Dr. Dilek Gürsoy, "Ben ilk başta doktorum, cerrahım, yapay kalp uzmanıyım ve yaptığım işte de bayağı başarılıyım. Aynı zamanda da bu senin başında girişimci oldum. Kendi şirketimi kendi kliniğimi kurdum. Seve seve geldim." dedi.

TÜRKİYE'NİN İMKANI VAR

Türkiye'nin de yapay kalp üretmesini istediğini belirten Gürsoy, "Ben burada bunu anlatmaya geldim. Türkiye'de hem mühendis hem maddi açıdan imkanlar var. Türkiye kendi yapay kalbini ve destekleyen pompalarını üretsin istiyorum. Çünkü Fransızlar, Amerikalılar, Çinliler, İsveçliler bu konuda önderler. Neden Türkiye olmasın diyorum. Ben eminim ki çok çabuk bir şekilde iyi bir pompa üreteceklerinden. Cerrahi anlamda tecrübeye ihtiyaçları varsa ben zaten buradayım." ifadelerini kullandı.

Yapay Kalpten bahseden Gürsoy, "Piyasada şu anda bir tane sol kalbi destekleyen cihaz var. Bir tane de Avrupa'da yapay kalp var. Yani bu da Fransızların. Biri Amerikalıların biri Fransızların. Dünyada 30 milyona kadar kronik kalp yetmezliği hastamız var. Avrupa'da bu 10 milyon. Almanya'da bu 2-3 milyon civarında. Yani sadece iki pompaya muhtacız düşünün yani. Yeni nesil yapay kalpler Fransızların pompaları var. Avusturalyalı bir mühendis pompasını piyasaya çıkardı. 5 tane hastaya takıldı. Gelecekte kablosuz gürültüsüz olacak. Kalp nakline alternatif olacak pompalar da geliyor inşallah.'' dedi.

4 HAFTADA TABURCU

"Ameliyat sonrası 4 hafta sonra hastalarımızı taburcu ediyoruz. Hasta ya nakil olasıya ya da tam teknik bir pompa üretilene kadar takibizimde." dedi.

TAM YAPAY KALPLE 5 YIL SOL KALPLE 10-15 YIL YAŞANIYOR

Gürsoy, ''Tam yapay kalpte 5 yıl yaşayan bir hastamız var. Sol kalbi destekleyen cihazda da 15 seneye 20 seneye ulaşan hastalarımız var. Tam yapay kalp nakil olasıya kadar takılan bir alettir. O yüzden en uzun yaşayan hastamız 5 senelik. 10,15 senelik idare edecek bir pompa yapabilirsek eğer ki plan program bu o zaman da kalp nakline de ihtiyaç kalmayacak." ifadelerini kullandı.