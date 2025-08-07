Halit Yukay'dan bir iz bulunamadı

Yat şirketi sahibi olan Halit Yukay 4 Ağustos saat 15.10'da Yalova'dan demir aldı. Dümeni Bozcaada'ya kırdı. Ancak saat 17:00'da cep telefonu sinyali kesilince ailesi Sahil Güvenlik ekiplerini aradı.



Ekipler 5 Ağustos saat 14:30 sularında Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında teknenin parçalanmış ve suya batmış haliyle karşılaştı. Tekneye dalış yapan ekipler, Yukay'a ulaşamadı. Ekiplerin yaptığı incelemede, parçalanmış teknenin motor seri numarasının, Yukay'ın teknesi ile eşleştiği saptandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı bir helikopter, bir dalış timi ve 7 yüzer unsur Yukay'a ulaşmak için geniş çaplı operasyon başlattı. Lüks yatın, bir geminin çarpması sonucu parçalandığı düşünülürken savcılık da soruşturma açtı.



Yukay Ailesi'nin, oğullarıyla en son denize açıldığı zaman görüştüğü ortaya çıktı. Baba Can Yukay, "Oğlumun o gün saat 17.00'dan sonra cep telefonu sinyali kesildi. Kendisine bir daha ulaşamadık. Denize düştüğü için cep telefonu sinyali kesilmiş olabilir" açıklamasıın yaptı. Öte yandan Yukay, Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ gibi pek çok ünlü ismin yakın arkadaşıydı. Yalova Altınova'da 2008'de Yukay Denizcilik ile Mazu Yachts markası adı altında birçok tekne üretmişti. Mühendis ve baş tasarımcı olarak yat üretimi yapan Yukay, Rania Stypa ile evliydi. 1 çocuk babası Yukay, markasını anlattığı tanıtım videosunda mesleğinin çocukluk hayali olduğunu ve 6 yaşından beri çizim yaptığını söylemişti.



Halit Yukay'ın parçalanan teknesi (Takvim.com.tr)



Saatler sonra Yukay'ın ortadan ikiye ayrılmış teknesinin parçalarına ulaşıldı...