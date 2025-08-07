PODCAST CANLI YAYIN

Halit Yukay'dan bir iz bulunamadı

İş insanı Halit Yukay, 4 Ağustos’ta saat 15:10’da lüks yatıyla Yalova’daki limandan ayrıldı. Bozcaada’ya doğru yol aldı. Ancak 17:00’dan sonra cep telefonu sinyali kesilince arama çalışması başlatıldı. Parçalanmış teknesine ulaşıldı. Ama ondan bir iz bulunamadı.

Giriş Tarihi:
Halit Yukay'dan bir iz bulunamadı

Yat şirketi sahibi olan Halit Yukay 4 Ağustos saat 15.10'da Yalova'dan demir aldı. Dümeni Bozcaada'ya kırdı. Ancak saat 17:00'da cep telefonu sinyali kesilince ailesi Sahil Güvenlik ekiplerini aradı.

Ekipler 5 Ağustos saat 14:30 sularında Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında teknenin parçalanmış ve suya batmış haliyle karşılaştı. Tekneye dalış yapan ekipler, Yukay'a ulaşamadı. Ekiplerin yaptığı incelemede, parçalanmış teknenin motor seri numarasının, Yukay'ın teknesi ile eşleştiği saptandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı bir helikopter, bir dalış timi ve 7 yüzer unsur Yukay'a ulaşmak için geniş çaplı operasyon başlattı. Lüks yatın, bir geminin çarpması sonucu parçalandığı düşünülürken savcılık da soruşturma açtı.

Yukay Ailesi'nin, oğullarıyla en son denize açıldığı zaman görüştüğü ortaya çıktı. Baba Can Yukay, "Oğlumun o gün saat 17.00'dan sonra cep telefonu sinyali kesildi. Kendisine bir daha ulaşamadık. Denize düştüğü için cep telefonu sinyali kesilmiş olabilir" açıklamasıın yaptı. Öte yandan Yukay, Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ gibi pek çok ünlü ismin yakın arkadaşıydı. Yalova Altınova'da 2008'de Yukay Denizcilik ile Mazu Yachts markası adı altında birçok tekne üretmişti. Mühendis ve baş tasarımcı olarak yat üretimi yapan Yukay, Rania Stypa ile evliydi. 1 çocuk babası Yukay, markasını anlattığı tanıtım videosunda mesleğinin çocukluk hayali olduğunu ve 6 yaşından beri çizim yaptığını söylemişti.

Halit Yukay'ın parçalanan teknesi (Takvim.com.tr)Halit Yukay'ın parçalanan teknesi (Takvim.com.tr)

Saatler sonra Yukay'ın ortadan ikiye ayrılmış teknesinin parçalarına ulaşıldı...

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Bakan Yumaklı'dan A Haber ekranlarında önemli açıklamalar | "Önümüzdeki 1 hafta çok riskli" diyerek uyardı! Orman yangınları neden ve nasıl çıkıyor?
Memura emekliye zam + %5.30 fark: Maaş hesabı başladı, refah payı masada! Teklif nasıl belirlenecek? 4C'li polis, öğretmen...
Borsa İstanbul
De Kuip'te teslimiyet! Feyenoord - Fenerbahçe: 2-1 | MAÇ SONUCU
Türkiye’nin dijital kalkanı devrede: Sahte e-imza çetesi çökertildi 37 şüpheli tutuklandı! 10 maddede yalanlar ve gerçekler
Damlaya Damlaya ev olur!
Türk Telekom
Millet ve devlet arasındaki güven sarsılmaya çalışılıyor! Devletin mücadelesi: Algı operasyonlarına karşı güven inşası
Böylesi algı operasyonunun masterclass'ı! Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın "CV'sinden lisans bilgilerini sildi" iddiası çöktü
ABD ordusu duyurdu: Fort Stewart askeri tesisinde silahlı saldırgan alarmı! 5 asker yaralandı
Takvim Türkiye'ye duyurmuştu! KAP'a bildirildi: Wilfred Ndidi Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Ne kadar sahteci varsa söküp atacağız | YPG'ye uyarı | "Komisyonun odağı PKK'nın feshi"
Solskjaer planını belirledi! St. Patrick's maçının 11'i netleşti
Trump'ın özel elçisi Witkoff Moskova'da! Trump Putin'i tehdit etmişti: ABD yaptırım uygulayacak mı?
Alman basını ileri gitti! Gazze’deki açlık krizini yalanlamak için AA muhabirini ve Başkan Erdoğan’ı hedef gösterdiler
Epstein’ın malikanesinden Muhammed bin Selman da çıktı! 7 katlı sapkınlık yuvasında Elon Musk ve Fidel Castro’nun da fotoğrafları var
İstanbul'da bu geceye dikkat: Lokal yağışlar geliyor! Meteoroloji'den fırtına alarmı verildi! Yağmurlu hava kaç gün sürecek?
Beşiktaş'tan 3 bomba! Kartal Fenerbahçe ve Galatasaray'ı kıskandıracak
AK Parti'den 81 il 973 ilçede "Türkiye Yüzyılı" buluşmaları! 8 Ağustos'ta başlıyor: Terörsüz Türkiye süreci yüz yüze anlatılacak
Suriye Tartus'ta sinsi provokasyon! Esad artığı Şebbihalar Atatürk tişörtüyle kiliseyi kana bulayacaktı: Kıskıvrak yakalandılar