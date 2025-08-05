Göktürk hayata güçlü başladı!

Aydın Efeler'de yaşayan Fulya Hande Fidan (34), hamileliğinin 5. ayında yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. Erken doğum yapan Fidan'ın bebeği 800 gram olarak dünyaya geldi. Göktürk Türkeş adı verilen bebek, ciğerleri yeteri kadar gelişmediği için kuvöze alınıp ileri düzeyde solunum desteği uygulandı. Bu süreçte kilosu 600 grama düşen bebeğin yaşama tutunması için doktor ve hemşireler adeta seferber oldu. Bebek, 120 günlük yoğun bakım sürecinde hem gelişim takibine alındı hem de birçok riskli sağlık sorununu atlattı. Uzun süren hastane sürecinin ardından bebek, 2 kilogram 600 grama ulaşıp taburcu edildi. İlk bebeklerini erken doğumla kaybeden Fidan ailesi, Göktürk Türkeş'in sağlığına kavuşmasıyla adeta yeniden hayat buldu.