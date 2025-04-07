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AK Parti MYK sonrası Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar!
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AK Parti MYK sonrası Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar!

Giriş Tarihi: 07 Nisan 2025 17:32 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2025 17:33

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Parti genel merkezindeki toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik kameralar karşısına geçti. MYK sonrası açıklamalarda bulunan Ömer Çelik, Gazze'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşamalara geçileceğini söyleyen Çelik, CHP lideri Özgür Özel'in Erdoğan’a yönelik "cuntacı" ifadesine sert tepki gösterdi. Öte yandan, Başkan Erdoğan'ın İmralı heyetiyle görüşeceği takvim netleşti. DEM Parti'den gelen görüşme talebine ilişkin "Bu hafta içinde görüşme olabilir" dedi.

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