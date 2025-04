Prof. Dr. Çetin Kaya Koç’tan Vedat Milor’a ayar: Bu mankurtu engelliyorum | O paylaşımını sildi

SOSYAL MEDYADA TARTIŞTILAR

Kaya Koç, "Vedat Milor'un bu yorumu bağımsız bir görüş oluşturmuyor çünkü kendisine destek verdiği için İstanbul Belediye Başkanı'ndan para almıştı." yazınca iki isim arasında tartışma yaşandı.

Milor Kent Lokantasına yaptığı reklam için, "Ziyaretimden gurur duyuyorum. Öte yandan mühendislik bilginize çok şüpheyle yaklaşıyorum. Muhtemelen IEEE üyesi olmak için rüşvet verdiniz" diyerek Koç'u hedef aldı.

Ünlü Profesör Çetin Kaya Koç ile Vedat Milor arasında tartışma yaşandı

Milor, Prof. Çetin Kaya Koç'un soy isminde yer alan "Koç"u da üniversite ismi sandı.

"BU MANKURTU ENGELLİYORUM"

Çetin Kaya Koç ise Milor'un yanlışı savunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:



"Context is different" ile söylediği şu: siz Avrupasınız her şeyin doğrusunu yaparsınız (tanım olarak Avrupalının yaptığı, sömürgecilik, haydutluk, soykırım dahil her şey doğrudur); Ama burası Türkiyedir, bir üçüncü dünya ülkesidir, Türkiye Avrupa'nın yaptığı şeylerin aynısını yapsa bile yanlıştır.

Bu mankurtu engelliyorum. Bir daha da yazdıklarını görmek istemiyorum. Zaten yazısını görme nedenim, Yanis Varoufakis'e yazdığı ezik cevaptı. İzlenecek, kendisinden bir şey öğrenilecek biri değil."

MİLOR PAYLAŞIMINI SİLDİ

Vedat Milor daha sonra paylaşımını sildi. Koç, "Vedat Milor yazdığı ezik paylaşımı bıktırırcasına savunduktan sonra silip kaçmış" dedi.