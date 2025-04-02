Prof. Dr. Çetin Kaya Koç’tan Vedat Milor’a ayar: Bu mankurtu engelliyorum | O paylaşımını sildi

Vedat Miloru rahatsız eden açıklama! Yunan bakan Türkiyenin hakkını savundu İmamoğlunun gurmesi karşı çıktı: Bir daha düşün

VEDAT MİLOR'A BÜYÜK TEPKİ! Milor'un paylaşımı tepki çekti. Kullanıcılar, bir Yunan Bakan'ın bile Türkiye'deki çifte standardı görüp dile getirdiği bir durumda, Vedat Milor 'un buna karşı çıkmasını "Türkiye düşmanlığı" olarak niteledi.

Varoufakis tekrar düşündüğünü ancak kararını değiştirmediğini söyleyince Milor, "Katılıyorum. Ancak bağlam farklı. Biri burjuva demokrasisinin bir şekilde hakim olduğu ve yargı sisteminin bir parodi olmadığı bir ülke. Diğer ülkede ise sadece bir darbeye tanık olduk ve siyasi sistem artık Orta Asya diktatörlerinin keyfi despotik yönetimi gibi." dedi.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞTILAR

Kaya Koç, "Vedat Milor'un bu yorumu bağımsız bir görüş oluşturmuyor çünkü kendisine destek verdiği için İstanbul Belediye Başkanı'ndan para almıştı." yazınca iki isim arasında tartışma yaşandı.

Milor Kent Lokantasına yaptığı reklam için, "Ziyaretimden gurur duyuyorum. Öte yandan mühendislik bilginize çok şüpheyle yaklaşıyorum. Muhtemelen IEEE üyesi olmak için rüşvet verdiniz" diyerek Koç'u hedef aldı.

Ünlü Profesör Çetin Kaya Koç ile Vedat Milor arasında tartışma yaşandı

Milor, Prof. Çetin Kaya Koç'un soy isminde yer alan "Koç"u da üniversite ismi sandı.

Ünlü Profesör Çetin Kaya Koç ile Vedat Milor arasında tartışma yaşandı

"BU MANKURTU ENGELLİYORUM"

Çetin Kaya Koç ise Milor'un yanlışı savunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:



"Context is different" ile söylediği şu: siz Avrupasınız her şeyin doğrusunu yaparsınız (tanım olarak Avrupalının yaptığı, sömürgecilik, haydutluk, soykırım dahil her şey doğrudur); Ama burası Türkiyedir, bir üçüncü dünya ülkesidir, Türkiye Avrupa'nın yaptığı şeylerin aynısını yapsa bile yanlıştır.

Ünlü Profesör Çetin Kaya Koç ile Vedat Milor arasında tartışma yaşandı

Bu mankurtu engelliyorum. Bir daha da yazdıklarını görmek istemiyorum. Zaten yazısını görme nedenim, Yanis Varoufakis'e yazdığı ezik cevaptı. İzlenecek, kendisinden bir şey öğrenilecek biri değil."

MİLOR PAYLAŞIMINI SİLDİ

Vedat Milor daha sonra paylaşımını sildi. Koç, "Vedat Milor yazdığı ezik paylaşımı bıktırırcasına savunduktan sonra silip kaçmış" dedi.