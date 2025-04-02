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Prof. Dr. Çetin Kaya Koç'tan Vedat Milor'a ayar: Bu mankurtu engelliyorum | O paylaşımını sildi

Yunanistan’ın eski Maliye Bakanı Yanis Varoufakis, Batı’nın Türkiye’ye karşı uyguladığı çifte standardı eleştirerek, Fransa’daki Le Pen davasına sevinenlerin, Türkiye’de İmamoğlu’nun yolsuzluktan hapse girmesine tepki göstermesini “akılalmaz ikiyüzlülük” olarak nitelendirdi. Ancak “İmamoğlu’nun gurmesi” olarak anılan Vedat Milor, Türkiye lehine yapılan bu açıklamaya tepki göstererek Varoufakis’i hedef aldı. Prof. Dr. Çetin Kaya Koç ise Milor’a tepki gösterdi. İki isim arasında tartışma çıkarken Ünlü Profesör Koç, Fransa’daki süreci savunup Türkiye’ye karşı düşmanca bir tutum sergileyen Milor'u sert sözlerle eleştirerek "Bu mankurtu engelliyorum" dedi. Vedat Milor daha sonra tepki çeken paylaşımını sildi.

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Giriş Tarihi :01 Nisan 2025 , 17:26 Güncelleme Tarihi :02 Nisan 2025 , 07:20
Prof. Dr. Çetin Kaya Koç’tan Vedat Milor’a ayar: Bu mankurtu engelliyorum | O paylaşımını sildi

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde dönen büyük yolsuzluk çarkı kamuoyunun gündemine oturdu.

CHP'li Ekrem İmamoğlu, bu yolsuzluk soruşturması kapsamında hapis cezası aldı. Benzer bir süreç Fransa'da da yaşandı.

LE PEN TUTUKLANDI İKİYÜZLÜLÜK ORTAYA ÇIKTI
Fransız siyasetçi Marine Le Pen, Avrupa Birliği fonlarını kötüye kullandığı gerekçesiyle yargılandığı davada suçlu bulundu. Le Pen, 2 yılı elektronik izleme ve 100 bin avro para cezası olmak üzere toplam 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca 5 yıl boyunca siyasetten men edilerek 2027 seçimlerine katılması yasaklandı.

AVRUPA'NIN ÇİFTE STANDARDI
Yunanistan'ın eski Maliye Bakanı Yanis Varoufakis, Avrupa'daki hukuk süreçlerinin Türkiye ile kıyaslandığında büyük bir çifte standart içerdiğini vurguladı.

Yunanistan'ın eski Maliye Bakanı Yanis Varoufakis (Fotoğraf: AA)Yunanistan'ın eski Maliye Bakanı Yanis Varoufakis (Fotoğraf: AA)

Türkiye'de CHP'li İmamoğlu'nun yolsuzluktan hüküm giymesine tepki gösteren çevrelerin, Fransa'da Le Pen'in mahkumiyetini alkışlamasına dikkat çeken Varoufakis, "Türk mahkemeleri Erdoğan'ın rakibine ceza verdiğinde liberaller isyan ediyor ve 'Türkiye'de hukuk yok' diyor. Ancak Fransa'da mahkeme benzer bir karar aldığında aynı liberaller bunu alkışlıyor. Bu inanılmaz bir ikiyüzlülük" ifadelerini kullandı.

Vedat MilorVedat Milor

YUNAN BAKAN TÜRKİYE'Yİ SAVUNDU, VEDAT MİLOR KARŞI ÇIKTI
Varoufakis'in açıklamalarına birçok kesim destek verirken, Ekrem İmamoğlu'nun "Kent Lokantası"nın reklamını yapan Gurme Vedat Milor, Yunan Bakan'ı eleştirdi. Milor, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Varoufakis'in yorumlarını eleştirerek, "Yannis, lütfen bu benzetmeyi bir daha düşün. Gerçekten sana değer veren insanlar için rahatsız edici" dedi.

Varoufakis tekrar düşündüğünü ancak kararını değiştirmediğini söyleyince Milor, "Katılıyorum. Ancak bağlam farklı. Biri burjuva demokrasisinin bir şekilde hakim olduğu ve yargı sisteminin bir parodi olmadığı bir ülke. Diğer ülkede ise sadece bir darbeye tanık olduk ve siyasi sistem artık Orta Asya diktatörlerinin keyfi despotik yönetimi gibi." dedi.

VEDAT MİLOR'A BÜYÜK TEPKİ!
Milor'un paylaşımı tepki çekti. Kullanıcılar, bir Yunan Bakan'ın bile Türkiye'deki çifte standardı görüp dile getirdiği bir durumda, Vedat Milor'un buna karşı çıkmasını "Türkiye düşmanlığı" olarak niteledi.

Vedat Miloru rahatsız eden açıklama! Yunan bakan Türkiyenin hakkını savundu İmamoğlunun gurmesi karşı çıktı: Bir daha düşünVedat Miloru rahatsız eden açıklama! Yunan bakan Türkiyenin hakkını savundu İmamoğlunun gurmesi karşı çıktı: Bir daha düşün

ÜNLÜ PROFESÖRDEN MİLOR'A AĞIR ELEŞTİRİ
Vedat Milor'un bu tavrına tepki gösteren isimler arasında Ünlü akademisyen Prof. Çetin Kaya Koç da yer aldı.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞTILAR
Kaya Koç, "Vedat Milor'un bu yorumu bağımsız bir görüş oluşturmuyor çünkü kendisine destek verdiği için İstanbul Belediye Başkanı'ndan para almıştı." yazınca iki isim arasında tartışma yaşandı.

Milor Kent Lokantasına yaptığı reklam için, "Ziyaretimden gurur duyuyorum. Öte yandan mühendislik bilginize çok şüpheyle yaklaşıyorum. Muhtemelen IEEE üyesi olmak için rüşvet verdiniz" diyerek Koç'u hedef aldı.

Ünlü Profesör Çetin Kaya Koç ile Vedat Milor arasında tartışma yaşandıÜnlü Profesör Çetin Kaya Koç ile Vedat Milor arasında tartışma yaşandı

Milor, Prof. Çetin Kaya Koç'un soy isminde yer alan "Koç"u da üniversite ismi sandı.

Ünlü Profesör Çetin Kaya Koç ile Vedat Milor arasında tartışma yaşandıÜnlü Profesör Çetin Kaya Koç ile Vedat Milor arasında tartışma yaşandı

"BU MANKURTU ENGELLİYORUM"
Çetin Kaya Koç ise Milor'un yanlışı savunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Context is different" ile söylediği şu: siz Avrupasınız her şeyin doğrusunu yaparsınız (tanım olarak Avrupalının yaptığı, sömürgecilik, haydutluk, soykırım dahil her şey doğrudur); Ama burası Türkiyedir, bir üçüncü dünya ülkesidir, Türkiye Avrupa'nın yaptığı şeylerin aynısını yapsa bile yanlıştır.

Ünlü Profesör Çetin Kaya Koç ile Vedat Milor arasında tartışma yaşandıÜnlü Profesör Çetin Kaya Koç ile Vedat Milor arasında tartışma yaşandı

Bu mankurtu engelliyorum. Bir daha da yazdıklarını görmek istemiyorum. Zaten yazısını görme nedenim, Yanis Varoufakis'e yazdığı ezik cevaptı. İzlenecek, kendisinden bir şey öğrenilecek biri değil."

MİLOR PAYLAŞIMINI SİLDİ
Vedat Milor daha sonra paylaşımını sildi. Koç, "Vedat Milor yazdığı ezik paylaşımı bıktırırcasına savunduktan sonra silip kaçmış" dedi.

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