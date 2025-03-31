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Vedat Milor'u rahatsız eden açıklama! Yunan bakan Türkiye'nin hakkını savundu ünlü gurme karşı çıktı: Bir daha düşün

CHP'li Ekrem İmamoğlu 560 milyar TL'lik yolsuzluk iddiasıyla hapse girdi. Yunanistan’ın eski Maliye Bakanı Yanis Varoufakis, Türkiye’deki hukuki süreçlerle Avrupa ülkeleri arasındaki çifte standartları gündeme getirerek, Batı’nın iki yüzlülüğünü sert bir şekilde eleştirdi. Varoufakis, Fransız mahkemelerinin benzer şekilde hareket ettiğinde Avrupa'nın duyduğu sessizliğe vurgu yaptı. Ardından ünlü gurme Vedat Milor ise Varoufakis'in sözlerine karşı çıkarak tepki gösterdi.

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Giriş Tarihi :31 Mart 2025 , 21:24 Güncelleme Tarihi :31 Mart 2025 , 21:50
Vedat Milor’u rahatsız eden açıklama! Yunan bakan Türkiye’nin hakkını savundu ünlü gurme karşı çıktı: Bir daha düşün

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi merkezli büyük bir yolsuzluk çarkı kurulduğu ortaya çıktı. CHP'li Ekrem İmamoğlu hapse girdi.

Yunanistan'ın eski Maliye Bakanı Yanis Varoufakis, Türkiye'deki hukuki süreçlerle Avrupa ülkelerindeki benzer uygulamalar arasında çifte standart bulunduğunu söyledi.

Yunanistan eski Maliye Bakanı Yanis Varoufakis (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Yunanistan eski Maliye Bakanı Yanis Varoufakis (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

AVRUPA'NIN İKİ YÜZLÜLÜĞÜ
Avrupa'nın tutarsız yaklaşımına dikkat çeken Varoufakis, "Fransız mahkemeleri aynı şekilde hareket ettiğinde liberal dünya seviniyor, ama Türkiye'deki durumu eleştiriyor" diyerek Avrupa'daki tutumu eleştirdi.

Vedat Milor (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Vedat Milor (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

YUNAN TÜRKİYE'NİN HAKKINI VERDİ GURME MİLOR KARŞI ÇIKTI
Bu açıklamaların ardından, ünlü gurme Vedat Milor sosyal medya üzerinden Varoufakis'e tepki gösterdi. Milor, Varoufakis'in yorumlarının ardından, "Yannis lütfen bu benzetmeyi bir daha düşün. Gerçekten sana değer veren insanlar için rahatsız edici" ifadelerini kullandı.

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