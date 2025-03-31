Vedat Milor’u rahatsız eden açıklama! Yunan bakan Türkiye’nin hakkını savundu ünlü gurme karşı çıktı: Bir daha düşün

Vedat Milor (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

YUNAN TÜRKİYE'NİN HAKKINI VERDİ GURME MİLOR KARŞI ÇIKTI

Bu açıklamaların ardından, ünlü gurme Vedat Milor sosyal medya üzerinden Varoufakis'e tepki gösterdi. Milor, Varoufakis'in yorumlarının ardından, "Yannis lütfen bu benzetmeyi bir daha düşün. Gerçekten sana değer veren insanlar için rahatsız edici" ifadelerini kullandı.