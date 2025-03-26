AK Partilileri hedef alarak "katliam" çağrısı yapmıştı! İlker Canikligil gözaltına alındı

Sokakta polise taş atan, kamu malına zarar veren gruplar, sanal ortamda da AK Parti lileri ve İslam'ı hedef aldı. CHP yandaşı yönetmen ve YouTube yayıncısı İlker Canikligil AK Parti seçmenine yönelik ağır hakaretlerde bulundu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nin çağrısıyla başlayan sokak olayları, sosyal medyada da kirli bir provokasyona dönüştü.

İLKER CANİKLİGİL'DEN SKANDAL SÖZLER

Flu TV adlı YouTube kanalındaki canlı yayında da tepki çeken sözlerini sürdüren Canikligil, AK Parti seçmenini aşağılayarak, "Taksiye biniyorum, alt sınıftan bir adam var. Herif 'Reis' diyor küçücük aklıyla... Sen hep zavallısın, hep taksicisin..." şeklinde skandal ifadeler kullandı.

İlker Canikligil'den skandal

Canikligil'in en büyük skandalı ise "Execute Order 66" ifadesi oldu. Star Wars serisinden alınan bu söz, bir topluluğun tamamen ortadan kaldırılması anlamına gelirken, Canikligil'in bunu AK Parti seçmeni için kullanması infiale yol açtı.