AK Partilileri hedef alarak "katliam" çağrısı yapmıştı! İlker Canikligil gözaltına alındı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nin çağrısıyla başlayan sokak olayları, sosyal medyada da kirli bir provokasyona dönüştü.
Sokakta polise taş atan, kamu malına zarar veren gruplar, sanal ortamda da AK Partilileri ve İslam'ı hedef aldı. CHP yandaşı yönetmen ve YouTube yayıncısı İlker Canikligil AK Parti seçmenine yönelik ağır hakaretlerde bulundu.
İLKER CANİKLİGİL'DEN SKANDAL SÖZLER
Flu TV adlı YouTube kanalındaki canlı yayında da tepki çeken sözlerini sürdüren Canikligil, AK Parti seçmenini aşağılayarak, "Taksiye biniyorum, alt sınıftan bir adam var. Herif 'Reis' diyor küçücük aklıyla... Sen hep zavallısın, hep taksicisin..." şeklinde skandal ifadeler kullandı.
İlker Canikligil'den skandal
Canikligil'in en büyük skandalı ise "Execute Order 66" ifadesi oldu. Star Wars serisinden alınan bu söz, bir topluluğun tamamen ortadan kaldırılması anlamına gelirken, Canikligil'in bunu AK Parti seçmeni için kullanması infiale yol açtı.
X'TE AK PARTİLİLERE KÜFÜR
Canikligil, sokak olaylarının başlamasıyla birlikte X'te kendisine hangi partiye oy verdiğini soranlara küfürle cevap vermişti.
Canikligil'in skandal paylaşımları şu şekilde:
"Dostlarım bu adamlara boş yere laf anlatmaya çalışmayın. Siyasal İslam yok sayılmalı ve peyderpey yok edilmeli. Ciddiye alınacak bir tarafı yoktur. Bu kadar."
"Oyunu kime verdin eki eke diyen AkP mallarına: Bundan sonra size sadece küfredeceğim. Ananıza verdim oyumu iyi mi?"
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
AK Parti seçmenini ve İslam'ı hedef alarak "alt sınıf" olarak ayrıştıran ve katliam çağrısında bulunan İlker Canikligil hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
CANİKLİGİL GÖZALTINA ALINDI
Canikligil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara ilişkin "suç işlemeye alenen tahrik" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, YouTube'da yayınladığı videoda alt sınıf olarak adlandırdığı bir kesime karşı "order 66" (toplu katliam) uygulaması çağrısında bulunan ve sosyal medya hesabından "Dostlarım bu adamlara boş yere laf anlatmaya çalışmayın. Siyasal İslam yok sayılmalı ve peyderpey yok edilmeli. Ciddiye alınacak bir tarafı yoktur. Bu kadar." şeklinde paylaşım yapan Canikligil için harekete geçti.
Hakkında "suç işlemeye alenen tahrik" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlarından resen soruşturma başlatılan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.