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Saraçhane’de bir skandal daha: Polise taş atmaya zorladı! Kameraya kaydedince hakaret etti

CHP'nin günlerdir sürdürdüğü Saraçhane provokasyonu yeni bir skandala sahne oldu. Ekrem İmamoğlu ve ekibine yönelik yolsuzluk soruşturmasını perdelemek için sokağa çıkan CHP'liler, kamu düzenini bozarak tarihi yapılara zarar verdi. Eylemlerde Başkan Erdoğan ve ailesine küfürler edilirken, bir provokatör polise taş atmayı reddeden bir vatandaşı "AK Partili" diyerek hedef gösterdi. Olay, vatandaşın kayda almasıyla ifşa olurken, provokatör bu kez "Şerefsiz AK Partili" diyerek hakaretlerini sürdürdü.

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Giriş Tarihi :25 Mart 2025 , 10:08 Güncelleme Tarihi :25 Mart 2025 , 10:37
Saraçhane’de bir skandal daha: Polise taş atmaya zorladı! Kameraya kaydedince hakaret etti

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Saraçhane'de ikinci bir "Gezi provokasyonu" oluşturmak için günlerdir sokakları kaşıyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yakın ekibinin büyük yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel skandalı perdelemek için sahneye çıktı.

SARAÇHANE'DE KAOS DENEMESİ
Özel'in "Evet, evet, evet" diyerek yaptığı sokak çağrısının ardından marjinal sol gruplar, kamu düzenini bozarak şehri tahrip etti.

Özgür Özel'in çağrısıyla sokağa çıkan bir grup provokatör Osmanlı dönemine ait mezarlara zarar verdi (Fotoğraf: DHA)Özgür Özel'in çağrısıyla sokağa çıkan bir grup provokatör Osmanlı dönemine ait mezarlara zarar verdi (Fotoğraf: DHA)

Saraçhane'deki Bozdoğan Kemeri, Şehzadebaşı Camii ve Osmanlı dönemine ait mezarlar zarar gördü.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AİLESİNE KÜFÜR ETTİLER!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla başlayan sokak olaylarının provokasyonun dozu da arttı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, merhum annesi Tenzile Erdoğan ve Erdoğan ailesine yönelik küfür ve hakaretler edildi.

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Eylemler sırasında kameralara yansıyan bir başka skandal ise polise taş atmayan bir vatandaşa yönelik hakaretler oldu.

ZORLA POLİSE TAŞ ATTIRMAYA ÇALIŞTI: ATMIYORSAN AK PARTİLİSİN
Şehzadebaşı Camii çevresinde bir provokatör, etraftaki bir vatandaşı polise taş atmaya zorladı.

Saraçhane'de bir provokatör AK Partililere hakaret ettiSaraçhane'de bir provokatör AK Partililere hakaret etti

Ancak, bu talebi reddeden kişiye "Polise taş atmıyorsan AK Partilisin" dedi.

Saraçhane'de bir skandal daha

"ŞEREFSİZ DİYEREK HAKARET ETTİ"
Polise taş atmaya zorlanan vatandaş yaşananları kayda alınca provokatör inkar etmeye çalıştı.

Vatandaş "Bana polise taş atmayı teklif ettin" ifadelerini kullanınca Provokatör bu kez inkar ederek "AK Partili video çekerek mi burada oy topluyor. Video mu çekiyorsun AK Partili!" diye bağırarak diğer provaktörlerin dikkatini çekmeye ve saldırıya yönlendirmeye çalıştığı görüldü. Şahıs daha sonra "AK Partili şerefsiz" diyerek hakaretlerde bulundu ve bağırmaya devam etti.

Olay yerine yaklaşan bir başka kişi "Biz aynı taraftayız" diyerek durumu yumuşatmaya çalıştı ancak provokatör, "Aynı tarafta falan değiliz" diyerek şiddet yanlısı tavrını sürdürdü.

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