Saraçhane’de bir skandal daha: Polise taş atmaya zorladı! Kameraya kaydedince hakaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Saraçhane'de ikinci bir "Gezi provokasyonu" oluşturmak için günlerdir sokakları kaşıyor.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yakın ekibinin büyük yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel skandalı perdelemek için sahneye çıktı.
SARAÇHANE'DE KAOS DENEMESİ
Özel'in "Evet, evet, evet" diyerek yaptığı sokak çağrısının ardından marjinal sol gruplar, kamu düzenini bozarak şehri tahrip etti.
Özgür Özel'in çağrısıyla sokağa çıkan bir grup provokatör Osmanlı dönemine ait mezarlara zarar verdi (Fotoğraf: DHA)
Saraçhane'deki Bozdoğan Kemeri, Şehzadebaşı Camii ve Osmanlı dönemine ait mezarlar zarar gördü.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN AİLESİNE KÜFÜR ETTİLER!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla başlayan sokak olaylarının provokasyonun dozu da arttı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, merhum annesi Tenzile Erdoğan ve Erdoğan ailesine yönelik küfür ve hakaretler edildi.