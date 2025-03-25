Saraçhane’de bir skandal daha: Polise taş atmaya zorladı! Kameraya kaydedince hakaret etti

Eylemler sırasında kameralara yansıyan bir başka skandal ise polise taş atmayan bir vatandaşa yönelik hakaretler oldu.

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Vatandaş "Bana polise taş atmayı teklif ettin" ifadelerini kullanınca Provokatör bu kez inkar ederek "AK Partili video çekerek mi burada oy topluyor. Video mu çekiyorsun AK Partili!" diye bağırarak diğer provaktörlerin dikkatini çekmeye ve saldırıya yönlendirmeye çalıştığı görüldü. Şahıs daha sonra "AK Partili şerefsiz" diyerek hakaretlerde bulundu ve bağırmaya devam etti.

Olay yerine yaklaşan bir başka kişi "Biz aynı taraftayız" diyerek durumu yumuşatmaya çalıştı ancak provokatör, "Aynı tarafta falan değiliz" diyerek şiddet yanlısı tavrını sürdürdü.