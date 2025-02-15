Adana’da taciz edilen sevgilisi için 3 kişiyi vurdu!

Adana'da yaşayan Talat Ateş, A.A.'nın (17), staj yaptığı yere gitti. İşletmeci Fuat Kalaycık (64) ile damatları Özgür Ozan Ekinci (43) ve Oğuzhan Söylemezler'e (29) peş peşe ateş etti. Hastaneye kaldırılan Kalaycık, Ekinci ve Söylemezler, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Katil zanlısı Talat Ateş gözaltına alındı. İfadesinde, "Sevgilimi iş çıkışı aldım. Morali bozuktu. Ne olduğunu sordum. Taciz edildiğini söyledi. Bu durumu hazmedemedim. 3 kişiyi vurdum. Keşke olmasaydı, çok pişmanım. Hayatım karardı" dedi. Talat Ateş, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. ZİYA RAMOĞLU

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