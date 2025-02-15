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Adana'da taciz edilen sevgilisi için 3 kişiyi vurdu!

Adana'da Talat Ateş, sevgilisinin tacize uğradığını öğrendikten sonra iş yerini basarak üç kişiye ateş etti. Katil zanlısı Talat Ateş, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Şubat 2025
Adana’da taciz edilen sevgilisi için 3 kişiyi vurdu!

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    Adana'da yaşayan Talat Ateş, A.A.'nın (17), staj yaptığı yere gitti. İşletmeci Fuat Kalaycık (64) ile damatları Özgür Ozan Ekinci (43) ve Oğuzhan Söylemezler'e (29) peş peşe ateş etti. Hastaneye kaldırılan Kalaycık, Ekinci ve Söylemezler, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Katil zanlısı Talat Ateş gözaltına alındı. İfadesinde, "Sevgilimi iş çıkışı aldım. Morali bozuktu. Ne olduğunu sordum. Taciz edildiğini söyledi. Bu durumu hazmedemedim. 3 kişiyi vurdum. Keşke olmasaydı, çok pişmanım. Hayatım karardı" dedi. Talat Ateş, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. ZİYA RAMOĞLU

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