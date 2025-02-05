Grand Kartal Otel faciasında flaş gelişme: 2 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel 'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturmaya devam ediliyor.

Soruşturma kapsamında daha önce 28 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 19'u tutuklanmış, 8'i adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer 9'u serbest bırakılmıştı.