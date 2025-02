Deprem bölgesinde yeniden ihya ve inşa! Bakan Murat Kurum: "2025 sonunda evine girmeyen afetzede olmayacak"

ELAZIĞ YEMİŞLİK. (Fotoğraf: Takvim.com.tr)

"İSTANBUL'DA 39 İLÇEDE ÖRNEK PROJELER YAPIYORUZ"

"Yerinde dönüşüm her geçen gün üstüne koya koya sürüyor. Şu ana kadar 907 bin bağımsız bölümden oluşan kentsel dönüşüm rakamı tamamlandı. 39 ilçede örnek projeler yapıyoruz. İstanbul'un her ilçesinden gelen talebi değerlendiriyoruz, projeleri yapmaya devam ediyoruz. Çoğunluğun kararına uyuyoruz. Görüşüyoruz, ikna etmeye çalışıyoruz. Her projemiz bizim referansımızı artırıyor. Yaptığımız her proje de vatandaşımızın umudunu artırıyor. Hep birlikte bu işi yapmamız lazım. İstanbul'da acilen yenilenmesi gereken yüzlerce konutumuz var. Vatandaşlarımız "Yarısı Bizden" projesine başvursunlar. Enkazın altında bir yakınınız beklemek o kadar zor ki. Bu acıları bir daha yaşamayalım. "