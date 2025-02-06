Deprem bölgesinde yeniden ihya ve inşa! Bakan Murat Kurum: "2025 sonunda evine girmeyen afetzede olmayacak"

MALATYA İKİZCE. (Fotoğraf: Takvim.com.tr)
"450 BİN KONUTUN TAMAMININ İNŞASINI BAŞLATTIK"
"Dünyada duymadım böyle bir depremi, böyle bir yıkımı. Konutlara, iş yerlerine, okullarına zarar verirken ekonomi ve istihdama da zarar verdi. Yurt dışından gelen mevkidaşlarımıza "201 bin konutu teslim ettik" deyince bu sayılar doğru mu diye dinliyorlar. Almanya'da yaşanan sel felaketinin ardından enkazını kaldırmaları haftalarca sürdü. 450 bin konutun tamamının inşasını başlattık. Bu da bizim devletimizin gücüdür. Cumhurbaşkanımızın iradesini sahaya yansıtmasıdı."
"ÜLKE BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR İNŞAAT YÜRÜTÜYORUZ"
"Anadolu Karanfili burada kardeşliği, yükselişi temsil eden bu projede Asrın Birlikteliği'ni ifade etmeye çalıştık. O umutlar yeşerdikçe, insanlarımızın yeni evlerinden oturunca bunu hissedince biz de motive oluyoruz. 11 ilde 3 bin 500 şantiyede ülke büyüklüğünde bir inşaat yürütüyoruz. İnşaatlarda 182 bin mimar, mühendis, işçi çalışıyor alın teri, emek döküyor. Niye? 1 dakika önce afetzede vatandaşımıza o evleri verebilmek için…"
ADIYAMAN ÖRENLİ. (Fotoğraf: Takvim.com.tr)
"2025 SONU GELDİĞİNDE EVİNE GİRMEYEN TEK BİR AFETZEDE KARDEŞİMİZ KALMAYACAK"
"24 Ocak'ta 201 bininci anahtarımızı teslim ettik. Tamamının inşaatı başlandı. 2025 sonu geldiğinde bizim hedefimiz evine girmeyen tek bir afetzede kardeşimiz kalmayacak. Bunun için de ekiplerimiz harıl harıl çalışıyor. Koordine halinde bir süreci yürütüyoruz. TOKİ'de yaşayan bir vatandaşımızın burnu bile kanamadı. Evlerimizi de o hassasiyetle yapıyoruz."
GAZİANTEP GÜNEYŞEHİR. (Fotoğraf: Takvim.com.tr)
"32 BİN KÖY KONUTUMUZU TESLİM ETTİK"
"62 bin köy konutumuzun inşası başladı, 32 bin köy konutumuzu teslim ettik, 30 bin konutun da çalışmaları devam ediyor. Köydeki, kırsaldaki kalkınmayı da sağlayacak bir inanışla yapıyoruz. Örnek bir şehirleşme modeli olsun istiyoruz. Hepsine gidiyoruz. Bu projeyi de çok çok önemsiyoruz. Köyün, kırsalın daha çok güçlenmesini istiyoruz. Orada istihdam, üretim devam etsin istiyoruz. Çocuklarımızın oyun oynayacağı alanlar var. Konutunu alan vatandaşlarımızı ziyaret ediyorum. Çok mutlular, onları öyle görünce yorgunluğumuz da kalmıyor."
ŞANLIURFA EYYÜBİYE. (Fotoğraf: Takvim.com.tr)
"11 BİN KİLOMETRE ALTYAPI YAPIYORUZ"
"Binadan ibaret görmüyoruz. Şehrin maneviyatını, kültürünü düşünmek zorundayız. 11 bin kilometre altyapı yapıyoruz. Kültürel mirasımıza sahip çıkmak zorundayız. Tarihi eserlerimizi de ihya ediyoruz. Projeler bittiğinde Hatay eskisinden daha iyi olacak. Hatay Hataylıların olacak, Kahramanmaraş Kahramanmaraşlıların olacak. Her ilde kültürün bize emaneti neyse o emanetlerin hepsine sahip çıkıyoruz."
KİLİS KONUTLAR. (Fotoğraf: Takvim.com.tr)
"DEVLETİNİ TAKDİR EDEN BİR MİLLETİMİZ VAR"
"2 Temmuz'dan bu yana 80 kez deprem bölgesine ziyaret gerçekleştirdim. Hemen hemen her hafta bir ilimize gidiyorum. Her il ile hemşehriyim. Adıyaman'a da 7 veya 8 kez geldim. Hem inşaatlarımızı geziyoruz hem ailelerimizi ziyaret ediyoruz. 2 çocuğunu kaybetmiş bir aileye gittim, eşinin kolu kendisinin de ayağı protez. Bize zor günde sahip çıktığınız için teşekkür ediyoruz diyor, dua ediyor. Devletini takdir eden bir milletimiz var. "