Deprem bölgesinde yeniden ihya ve inşa! Bakan Murat Kurum: "2025 sonunda evine girmeyen afetzede olmayacak"

KAHRAMANMARAŞ EBRAR SİTESİ. (Fotoğraf: Takvim.com.tr)

İşte Bakan Kurum'un açıklamaları:

"EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR DEPREMLE SARSILDIK"

"6 Şubat'ta 14 milyon insanımızı etkileyen asrın felaketi dediğimiz bir depremle sarsıldık, büyük acılar yaşadık. Depremin ilk saatlerinden itibaren biz buradaydık. Zor bir süreç, gerçekten eşi benzeri görülmemiş bir depremle sarsıldık. Her geldiğimde de burada yaşadıklarım tekrar film şeridi gibi gözlerimizin önüne geliyor. Biz kendimizi deprem bölgesine ait hissediyoruz. İlk günden beri sürekli buradayım. Yeniden bakan olduğumda yine ilk işim deprem bölgesine gelmek oldu. Beni görünce seviniyorlar. Kendi evlerinden akrabalarından biri gelmiş gibi o samimiyeti hissedebiliyorum."

"VERDİĞİMİZ SÖZLERİ TUTABİLMEK BİZİM İÇİN EN BÜYÜK ŞEREF"

"Depremzede kardeşlerimiz için verdiğimiz sözleri tutabilmek bizim için en büyük şeref. Ekiplerle birlikte verdiğimiz mücadele apayrı. Biz gündüz duygularımızı yansıtamıyorduk. O yolların dili olsa da konuşsa. 45 günde temel attık, 180 günde binaların inşasına başladık. İslahiye'nin yüzde 60'ı-70'i yıkıldı. 3'üncü gündü. Cumhurbaşkanımızı aradım "500 bin konutun yapılması gerekir" dedim. "Murat hazır ol bu devletin gücü de kuvveti de o konutları yapmaya yeter" dedi. Büyük motivasyon, umut oldu benim için."