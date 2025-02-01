Başkan Erdoğan’dan AK Parti İzmir 8. Olağan İl Kongresi’nde önemli açıklamalar | CANLI YAYIN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Sevgili İzmirliler, AK Parti teşkilatlarımızın kıymetli mensupları, hanımefendiler, beyefendiler sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum.

Bizi medeniyetler beşiği, istikbalimizin timsali İzmir'de tekrar sizlerle buluşturan Rabbime hamdü senalar olsun.

Şu an canlı bağlantıyla bizleri takip Ardahan ve Yozgat'taki dava kardeşlerime de selam ediyor, kendilerine teşekkür ediyorum. Kongrelerimizi hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.

İlk fetih günlerinden İstiklal Harbine, terörle mücadeleye kadar, ilimizin verdiği şehitleri rahmetle yad ediyorum.

Detaylar gelecek...