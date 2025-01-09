Yasak gelmeden önce Saadettin Saran’ın Karayipler’e gittiği ortaya çıktı

İş insanı Sadettin Saran, 26 Aralık 2024'te soruşturmayla ilgili adliyeye çağrıldı. Savcıya ifade verip ayrıldı. 5 gün önce de yurt dışına çıktı. Önceki gün hakkında çıkış yasağı alındı. Saran'ın Karayipler adası Saint Barthelemy'den fotoğraf paylaşması da dikkatlerden kaçmadı.

İŞTE SADETTİN

Yasa dışı bahis soruşturmasında ifadesi alınan işadamı Sadettin Saran'ın, çıkış yasağı verilmeden önce Karayipler'e tatile gittiği ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis soruşturmasında birçok ünlüyü ifadeye çağırdı. Bazı ünlüler hakkında da gözaltı kararı alındı. İfadeye çağrılan iş insanı Sadettin Saran ise Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'na ifade verdikten sonra adliyeden ayrıldı. Hakkında önce gün yurt dışına çıkış yasağı konulan Saran'ın, 5 gün önce tatile çıktığı anlaşıldı. Saran'ın Karayipler adası Saint Barthelemy'den fotoğraf paylaşması da dikkatlerden kaçmadı. İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği 07.01.2025 tarihli kararda "Şüpheli Steven Sadettin Saran CMK'nın 109/3-a bendi uyarınca hakkında kamu davası açılıncaya kadar 'yurt dışına çıkamamak' suretiyle adli kontrol altına alınmasına..." ifadeleri kullanıldı. Saran'la ilgili adli kontrol uygulanmasına yönelik soruşturma "Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık eden kişiler, üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır" hükmünü kapsıyor...

USLU "DURMAZ!"

Yasa dışı bahis soruşturmasınada gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz "Çıktığım sahne karşılığı 10 bin euro kazanç sağlıyordum. O sahnede yasa dışı bahis reklamı yapılacağından haberim yoktu" dedi. Ama cezaevine gönderildi.