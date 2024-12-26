PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Manisa'da 71 yıl süren dava karara bağlandı

Manisa'daki 300 dönümlük arazi, mirasçıları arasında tarihi bir davaya yol açtı. Tam 71 yıldır devam eden dava nihayet sonuçlandı. Arazi paylaşıldı. Bu sürede mağdur ve avukatlar ölürken 30'dan fazla hakimin de değiştiği ortaya çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Aralık 2024
Manisa’da 71 yıl süren dava karara bağlandı

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Manisa'daki 300 dönümlük arazi, mirasçıları arasında tarihi bir davaya yol açtı. Tam 71 yıldır devam eden dava nihayet sonuçlandı. Arazi paylaşıldı. Bu sürede mağdur ve avukatlar ölürken 30'dan fazla hakimin de değiştiği ortaya çıktı. Dava ise ilk olarak 1953 yılında avukat Mustafa Yıldırım tarafından açıldı. Yıldırım 55 yıl boyunca dosyanın avukatıydı. 2021'de ölünce davayı yanında yetişen avukat Rasim Buğra Çetin devraldı. Çetin, Yıldırım'ın kendisine "Bu davayı bitirmeye benim ömrüm yetmedi, umarım senin ömrün yeter" diyerek espri yaptığını anlattı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CANLI | Narin Güran cinayetinde kritik gün! 2. duruşma başlıyor
    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten teğmenler için sokak çağrısı yapan CHP’li Yankı Bağcıoğlu’na tepki: Vesayeti canlandırma çabası
    Binance
    Meteroloji 26 Aralık hava durumu | İstanbul dahil 5 ile ’sarı’ kodlu uyarı geldi! Kar, yağmur, fırtına bir arada
    İşten ayrılana ayda 20.646 TL! İşsizlik maaşları değişti | Kim ne kadar alacak? Hali hazırda işsizlik maaşı alanlara yansıyacak mı?
    Karar Resmi Gazete’de | İkinci el otomotiv ticaretinde kritik düzenlemeler
    Fenerbahçe’den Galatasaray’a transfer çalımı! Slovak stoper için flaş hamle
    Ekrem İmamoğlu’nun göreve geldiği gibi Mezarlıklar Müdürlüğü’ne sürdüğü Ramazan Minder’e Cumhurbaşkanlığı ödülü
    Araç girişlerine izin yok! Beyoğlu Tepebaşı’ndaki İSPARK’a acil kodlu tahliye
    Kazakistan’da yolcu uçağı düştü! Bakü-Grozni seferinde feci kaza: 32 kişi kurtuldu
    Başkan Erdoğan’dan Beştepe’de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülleri’nde önemli açıklamalar
    TCMB duyurdu: 2025 Para Politikası Raporu yayımlandı
    PYD Suriye’de silah bırakmak için şart koşup pazarlık istedi! HTŞ ve SMO’yu çatıştırma sinsiliği: Türkiye çekilirse Colani ile anlaşırız
    Balıkesir’deki patlamada hayatını kaybedenlere son veda! Kimi işe yeni girmiş kimi ise birim değiştirmiş
    Başkan Erdoğan’dan AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalar