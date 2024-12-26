Manisa’da 71 yıl süren dava karara bağlandı

Manisa'daki 300 dönümlük arazi, mirasçıları arasında tarihi bir davaya yol açtı. Tam 71 yıldır devam eden dava nihayet sonuçlandı. Arazi paylaşıldı. Bu sürede mağdur ve avukatlar ölürken 30'dan fazla hakimin de değiştiği ortaya çıktı. Dava ise ilk olarak 1953 yılında avukat Mustafa Yıldırım tarafından açıldı. Yıldırım 55 yıl boyunca dosyanın avukatıydı. 2021'de ölünce davayı yanında yetişen avukat Rasim Buğra Çetin devraldı. Çetin, Yıldırım'ın kendisine "Bu davayı bitirmeye benim ömrüm yetmedi, umarım senin ömrün yeter" diyerek espri yaptığını anlattı.

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