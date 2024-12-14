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Muhteşem gala! Altın baklavalar sahiplerini buldu

Hasan Kalyoncu Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen Altın Baklava Film Akademisi IX. Uluslararası Öğrenci Film Festivali, 10-12 Aralık 2024 tarihlerinde rekor katılımla gerçekleşti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Aralık 2024
Muhteşem gala! Altın baklavalar sahiplerini buldu

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    Hasan Kalyoncu Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen Altın Baklava Film Akademisi IX. Uluslararası Öğrenci Film Festivali, 10-12 Aralık 2024 tarihlerinde rekor katılımla gerçekleşti. Festival, ödüllerin sahiplerini bulduğu görkemli gala gecesi ile sona erdi. Festivale 103 ülkeden 1555 film başvurusu yapıldı. Festivalin jüri başkanlığını Prof. Dr. Nezih Orhon üstlenirken, jüri üyeleri arasında Oyuncu Oktay Kaynarca, Film Eleştirmeni Mehmet Açar, Oyuncu Didem Uğurlu, Oyuncu Eylül Tumbar yer aldı.

    4 KATEGORİDE 19 FİLME ÖDÜL

    "Kurmaca" kategorisinde yönetmenliğini A. Balthazar'ın yaptığı "Strange Bird" filmi birinci olurken, "Yapay Zeka" kategorisinde birincilik ödülünü "White Dove" filmi ile yönetmen Berkay Ellek aldı. Belgesel kategorisinde birincilik ödülünü "Shattered Memory" filmi ile yönetmen Hayat Labban alırken, Animasyon kategorisinde ise birincilik ödülünü "My Father's Car" filmi ile yönetmen Cerine Raouraoua aldı.


    HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu, "Çeşitli ülkelerden ve farklı üniversitelerden gelen öğrencilerimizi sanatseverlerle üniversitemiz çatısı altında buluşturduğumuz için son derece mutluyuz" dedi.

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