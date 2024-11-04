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Başkan Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği!

Başkan Erdoğan, bir hafta içinde 3 büyük zirveye katılacak. Yoğun diplomasi trafiğinde Türkiye’nin nereden nereye geldiğini anlatacak.

Fatma Göksu Fatma Göksu
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Kasım 2024
Başkan Erdoğan’dan yoğun diplomasi trafiği!

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çok yönlü diplomasi anlayışıyla temaslarına devam ediyor. Doğu ve Batı için kritik önemdeki Türkiye, bölgesel konuların baş aktörü haline geldi.

Bu kapsamda Erdoğan zirveden zirveye koşacak, bir haftada 3 zirveye katılacak. TDT Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi 5- 6 Kasım tarihlerinde Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenecek. Erdoğan da Bişkek'teki zirveye katılmak üzere bugün Kırgızistan'a gidecek. Zirve, 'Türk Dünyasının Güçlendirilmesi" sloganıyla toplanacak. Erdoğan, 6-7 Kasım'da Macaristan'daki Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesi ve 11-12 Kasım Azerbaycan'ın ev sahipliğinde COP 29 Zirvesi'nde olacak. Bu her iki zirvede de Türkiye'nin bölge için ne kadar önemli bir aktör olduğunun altını çizecek.

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