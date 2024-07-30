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Kenan Işık hayatını kaybetti: Sanat dünyası büyük yasta!

ATV’nin reytingleri altüst eden yarışma programlarından ‘Kim Milyoner Olmak İster’in hafızalara kazınan sunucusu Kenan Işık,10 yıllık yaşam savaşını kaybetti. Vefat haberini alan sanat, medya camiası ile sevenleri derinden etkilendi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 30 Temmuz 2024 Güncelleme 30 Temmuz 2024, 07:02
Kenan Işık hayatını kaybetti: Sanat dünyası büyük yasta!

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Tiyatrocu, dizi oyuncusu, sunucu ve gazeteci Kenan Işık (76), beyin kanaması sonucu girdiği komadan çıkamadı. Ne yazıkki 10 yıllık mücadeleyi kaybetti. Özellikle Gülben Ergen ve Haldun Dormen ile paylaştığı "Dadı" dizisiyle beğeni büyük toplayan Kenan Işık uzun yıllar sunuculuk da yaptı.

KABUS GÜN
ATV' de yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasının da sevilen sunucusu olarak hafızalara kazındı. Işık, büyük bir şanşsızlık sonucu 21 Mart 2014'te bir otelin saunasında fenalaşıp dengesini kaybedince yere düştü ve beyin kanaması geçirdi. Ameliyat edildi ancak kendine gelemedi. Komaya giren Işık'ın bir daha uyanıp uyanmayacağı belirsizdi. Uzun süre Işık'tan sevindiren bir haber beklendi.

Son olarak Almanya Schmieder Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi gören Işık, Başkent Üniversitesi Hastanesi'ne getirildi. Ancak hayatını kaybetti. Işık'ın vefatı ailesini, sevenlerini, sanat ve medya camiasını da yasa boğdu. Işık'ın cenaze töreni bügün İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek. Törenin ardından Kenan Işık'ın naaşı Ankara'ya götürülecek. Karşıyaka Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

HOŞÇAKAL USTA
- Başkan Tayyip Erdoğan: Tüm sanat ve medya camiamıza, ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.
- Haldun Dormen: Işıklar içinde uyusun.
- Gülben Ergen: 10 yıllık hasrete sonsuzluk eklendi. Başımız sağ olsun.
- Tamer Karadağlı: Kenan ağabey bizim ustamızdı. Başımız sağ olsun.
- Sinem Kobal: Hoşcakal usta. Unutmayacağız.

BİR ÇOK DİZİDE OYNADI
- Yusuf Kenan Işık, 1 Ekim 1947'de Malatya'da dünyaya geldi. Ortaöğrenimini devam ettirdiği yıllarda okul tiyatrosunda oyunculuğa başlayan Işık, lise eğitimi için gittiği Ankara'da Meydan Sahnesi'ne girdi.
- Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde okumaya başlayan Işık, öğrencilik yıllarında tiyatrodan hiç kopmadı ve 1972'de Devlet Tiyatrosu sanatçısı oldu.
- Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği ve senaristlik de yapan usta isim, çeşitli dizilerde de rol aldı.
- 2014 yılında spor sonrasında saunaya giren Işık, fenalaşıp dengesini kaybederek kafasını yere çarpması sonucu beyin kanaması geçirmişti.

Yıllardır bitkisel hayattaydı! Kenan Işık hayatını kaybetti... Başkan Erdoğandan taziye mesajı | Cenaze programı belli olduYıllardır bitkisel hayattaydı! Kenan Işık hayatını kaybetti... Başkan Erdoğandan taziye mesajı | Cenaze programı belli oldu
Yıllardır bitkisel hayattaydı! Kenan Işık hayatını kaybetti... Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı | Cenaze programı belli oldu

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