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Başkan Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası çarpıcı mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, karanlık provokasyonlara sert çıktı: "Kayseri ve Suriye'de planlanan tezgahı, kimin yazdığını çok iyi biliyoruz" dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Temmuz 2024 Güncelleme 03 Temmuz 2024, 07:00
Başkan Erdoğan’dan Kabine toplantısı sonrası çarpıcı mesajlar

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Başkan Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası çarpıcı mesajlar verdi. Erdoğan, "Nefret söylemlerine faşizme ve provokasyonlara boyun eğmeyeceğimizi tekrar söylemek istiyorum. Bayrağımıza uzanan elleri kırmasını bildiğimiz gibi ülkemize sığınan mazlumlara uzanan elleri de kırmayı biliriz. Kimse kendini polisin hakimin devletin yerine koyamaz. Kayseri 'deki olaylar sonrasında ortalığı yakıp yıkan polisimize saldıran 474 provokatör gözaltına alındı" dedi.

Erdoğan şöyle devam etti: Geçmişte etki ajanları ve provokatörler eliyle ülkemize hangi bedellerin ödetildiğini gayet net hatırlıyoruz. Kayseri'de iğrenç ve rezil bir taciz vakası üzerinden aynı kaos planı tezgahlandı. İkinci perde ise Suriye'nin kuzeyinde sergilendi. Bunları kimin yazdığını çok çok iyi biliyoruz. Ne biz ne Suriyeli kardeşlerimiz bu sinsi tuzağa düşmeyeceğiz.

Erdoğan, "Netanyahu yönetimi altındaki İsrail saldırganlığı durdurulmadıkça Türkiye dahil kimse kendini güvende hissedemez. Karşımızda devlet adamı vasfını yitirmiş gözü dönmüş bir katil vardır" diye konuştu.

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