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Ekrem İmamoğlu tedirgin | CHP’nin kara para kulesini Canan Kaftancıoğlu patlatacak! Gözler Cuma gününe çevrildi: İfade verecek

CHP'de görüntüleri ortaya saçılan kara paraya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Ekrem İmamoğlu'nun kasası Keleş ve Müdürü Tuncay Yılmaz ile binayı satan Ali Rıza Braka verdikleri ifadelerle "Süreci Canan Kaftancıoğlu yürütüyordu" iddiasında bulundu. Skandala ilişkin Kaftancıoğlu'nun yakın çevresine “Para, alım satım, ihalelerle benim işim olmaz. O görüntülerde benim ortağım ya da genel müdürüm de yok. Kimin orada ortağı, müdürü varsa ona sorsunlar" dediği ortaya çıktı. Öte yandan kamuoyuna açıklama yapmaktan kaçınan Kaftancıoğlu'nun sessizliğini koruması Ekrem İmamoğlu'nu yıpratmak için bir hamle olarak yorumlandı. Kaftancıoğlu'nun ne diyeceği merak konusu olurken, gözler Cuma gününe çevrildi.

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Giriş Tarihi 21 Mart 2024, 02:37 Güncelleme 21 Mart 2024, 08:43
Ekrem İmamoğlu tedirgin | CHP’nin kara para kulesini Canan Kaftancıoğlu patlatacak! Gözler Cuma gününe çevrildi: İfade verecek

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CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin balya balya Euro ve TL'ler ile kuleler yaptığı görüntüler büyük infiale neden oldu.



Çanta çanta paraların sayıldığı görüntülere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, eski CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Can Poyraz, söz konusu binayı satan Ali Rıza Braka ve avukatı Gökhan Taşkapan savcılığa ifade verdi.



YAKIN ADAMI VERDİ KASASI VE MÜDÜRÜ TAŞIDI
Söz konusu ifadeler kapsamında parayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nden yakın adamı olan Turan Taşkın Özer'in verdiği İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş ve İmamoğlu İnşaat'ın müdürü Tuncay Yılmaz'ın taşıdığı tescillendi.

USULSÜZLÜK İTİRAF EDİLDİ
İfadelerde paranın CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın alımında kullanıldığı iddia edilirken yaklaşık 16 milyonun elden verildiği ve usulsüzlük yapılarak vergi kaçırıldığı da itiraf edildi.

CANAN KAFTANCIOĞLU'NU SORUMLU TUTTULAR
Ekrem İmamoğlu'nun kasası Keleş ve Müdürü Tuncay Yılmaz ile binayı satan Ali Rıza Braka verdikleri ifadelerle "Süreci Canan Kaftancıoğlu yürütüyordu" iddiasında bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise İstanbul İl Başkanlığı binasının alımıyla ilgili sorulara "O süreci o dönem il başkanı olan Canan hanım yürüttü" karşılığını vererek şaibeli paralardan Kaftancıoğlu'nu sorumlu tuttu.



"KİMİN ORTAĞI, MÜDÜRÜ VARSA ONA SORSUNLAR"
Okların çevrildiği Canan Kaftacıoğlu iddialara ilişkin sessizliğini korurken, yakın çevresine "Para, alım satım, ihalelerle benim işim olmaz. O görüntülerde benim ortağım ya da genel müdürüm de yok. Kimin orada ortağı, müdürü varsa ona sorsunlar. Paranın adresini en iyi onlar bilir" dediği ortaya çıktı.



KONUYA EN HAKİM İSİM
Kaftacıoğlu'nun bu çıkışı sonrası CHP'nin eski avukatlarından Mustafa Kemal Çiçek, çarpıcı bir açıklamada bulundu. Kaftacıoğlu'nun konuya en hakim isim olduğunu vurgulayan Çiçek, "Kaftancıoğlu, mutlaka ve mutlaka açıklama yapmalı. Ekrana çıkıp kamuoyuna malumat vermeli. Çünkü konuya en hakim isim o. Ne olduğunu en iyi bilen o. Savcı da Kaftancıoğlu'nu çağırmalı idi" ifadelerini kullandı.



"EKREMİ SESSİZ KALIP TERLETİYOR"
"Kaftancıoğlu'nun ifadeleri, itirafları çok önemli. Onun ifadeleri ve itiraflarıyla konu aydınlanır" diyen Çiçek, "Burada para puldan söz ediyoruz. Canan Kaftancıoğlu, çekinebilir. Bu nedenle de susuyor olabilir ya da İmamoğlu'nun daha çok yıpranması için ses etmiyor olabilir. Nihayetinde İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nu devirdi. Belki Kaftancıoğlu, İmamoğlu'na 'Sen misin Kılıçdaroğlu'nu deviren. Ben de sessiz kalıp seni terleteyim' diyor" dedi.



"ÖZGÜR ÖZEL'İN TELEFONLARINI AÇMIYOR"
Sözlerini sürdüren Çiçek, "Kaftancıoğlu'nun Özel'in telefonlarına dahi çıkmadığı da iddia ediliyor. Bu çok vahim. Tüm ihtimalleri ele aldığımızda görüyoruz ki Kaftancıoğlu, geride durarak skandalın gündemden düşmemesini hedefliyor. Konuşmayarak İmamoğlu'nun durumunu daha sıkıntılı hâle getirmeyi amaçlıyor. İmamoğlu için kolay bir dönem değil. Skandalın ardından müdürü, danışmanı çıkıyor. Bu konudan prim yapma girişimi de havada kaldı. CHP'de çalkantı arttı. Seçimlere giderken İmamoğlu'nun eli zayıfladı" açıklamasında bulundu.

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KILIÇDAROĞLU, KAFTANCIOĞLU'NDAN BİLGİ ALDI
Öte yandan 1 Nisan için kılıç bileyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Canan Kaftancıoğlu'ndan bilgi aldığı da değerlendiriliyor. Kaftancıoğlu'nun sessizliğine ilişkin değerlendirmede bulunan CHP'li Tolgahan Erdoğan, "Kaftancıoğlu'nun suskunluğunun altında farklı anlamlar da olabilir. Niye sustuğunu anlayamıyorum. Burada strateji de olabilir. Ya olayın bir yerinde yok ya da konunun sıcak kalması için sessizliğini koruyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun olayla alâkası olmadığı açık. Kılıçdaroğlu, Canan Hanım'a danışmıştır. Detayları öğrenmiştir" dedi.



EKREM TEDİRGİN BOMBA CUMA GÜNÜ PATLAYACAK
Tüm yaşananlar sonrası gözler Cuma (22.03.2024) gününe çevrildi. Skandal olayda ismi geçen Canan Kaftancıoğlu "şüpheli" sıfatıyla konuya ilişkin ifade verecek. Kaftancıoğlu ile büyük gerginlikler yaşayan Ekrem İmamoğlu'nun ise tedirgin bekleyişi sürmeye devam ediyor.

TAKVİM TÜM SÜRECİ YAZDI
TAKVİM CHP'lilerin karıştığı, Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin merkezinde yer aldığı şaibeli görüntülere ilişkin tüm süreci detaylarıyla yazdı.

Ekrem İmamoğlu ile Fatih KeleşEkrem İmamoğlu ile Fatih Keleş

CHP İstanbul İl Başkanlığı yaptığı açıklamada görüntülerdeki paranın il başkanlığının alımında kullanıldığını iddia ederken binanın 41 milyon TL bedelle alınmış olduğu ancak resmi olarak 24 milyon 360 bin TL gösterilmesiyle usulsüz işlem yapıldığı ve vergi kaçırıldığı ortaya çıktı.

İfadelerde paranın Ekrem İmamoğlu'nun has adamı Turan Taşkın Özer tarafından verildiği İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş ve müdürü Tuncay Yılmaz tarafından taşındığı belirtildi. Bu durum şaibenin merkezinde Ekrem İmamoğlu'nun olduğunu gösterdi. İmamoğlu'na yakın isimlerden Keleş'in "Ne kadar para olduğunu hatırlamıyorum" Tuncay Yılmaz'ın ise "Parayı neden saydığımı hatırlamıyorum" demesi şaibeyi daha da artırdı.

Fotoğrafta: Ali Rıza BrakaFotoğrafta: Ali Rıza Braka

Binanın sahibi Ali Rıza Braka'nın ifadesinde, "CHP adına süreci o tarihte il başkanı olan Canan Kaftancıoğlu yürütüyordu." ifadelerini kullanması Kaftancıoğlu'nun da şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmasına sebep oldu.

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