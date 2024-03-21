Ekrem İmamoğlu tedirgin | CHP’nin kara para kulesini Canan Kaftancıoğlu patlatacak! Gözler Cuma gününe çevrildi: İfade verecek

"KİMİN ORTAĞI, MÜDÜRÜ VARSA ONA SORSUNLAR" Okların çevrildiği Canan Kaftacıoğlu iddialara ilişkin sessizliğini korurken, yakın çevresine "Para, alım satım, ihalelerle benim işim olmaz. O görüntülerde benim ortağım ya da genel müdürüm de yok. Kimin orada ortağı, müdürü varsa ona sorsunlar. Paranın adresini en iyi onlar bilir" dediği ortaya çıktı.

KONUYA EN HAKİM İSİM Kaftacıoğlu'nun bu çıkışı sonrası CHP'nin eski avukatlarından Mustafa Kemal Çiçek, çarpıcı bir açıklamada bulundu. Kaftacıoğlu'nun konuya en hakim isim olduğunu vurgulayan Çiçek, "Kaftancıoğlu, mutlaka ve mutlaka açıklama yapmalı. Ekrana çıkıp kamuoyuna malumat vermeli. Çünkü konuya en hakim isim o. Ne olduğunu en iyi bilen o. Savcı da Kaftancıoğlu'nu çağırmalı idi" ifadelerini kullandı.

"EKREMİ SESSİZ KALIP TERLETİYOR" "Kaftancıoğlu'nun ifadeleri, itirafları çok önemli. Onun ifadeleri ve itiraflarıyla konu aydınlanır" diyen Çiçek, "Burada para puldan söz ediyoruz. Canan Kaftancıoğlu, çekinebilir. Bu nedenle de susuyor olabilir ya da İmamoğlu'nun daha çok yıpranması için ses etmiyor olabilir. Nihayetinde İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nu devirdi. Belki Kaftancıoğlu, İmamoğlu'na 'Sen misin Kılıçdaroğlu'nu deviren. Ben de sessiz kalıp seni terleteyim' diyor" dedi.





"ÖZGÜR ÖZEL'İN TELEFONLARINI AÇMIYOR"

Sözlerini sürdüren Çiçek, "Kaftancıoğlu'nun Özel'in telefonlarına dahi çıkmadığı da iddia ediliyor. Bu çok vahim. Tüm ihtimalleri ele aldığımızda görüyoruz ki Kaftancıoğlu, geride durarak skandalın gündemden düşmemesini hedefliyor. Konuşmayarak İmamoğlu'nun durumunu daha sıkıntılı hâle getirmeyi amaçlıyor. İmamoğlu için kolay bir dönem değil. Skandalın ardından müdürü, danışmanı çıkıyor. Bu konudan prim yapma girişimi de havada kaldı. CHP'de çalkantı arttı. Seçimlere giderken İmamoğlu'nun eli zayıfladı" açıklamasında bulundu.



KILIÇDAROĞLU, KAFTANCIOĞLU'NDAN BİLGİ ALDI

Öte yandan 1 Nisan için kılıç bileyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Canan Kaftancıoğlu'ndan bilgi aldığı da değerlendiriliyor. Kaftancıoğlu'nun sessizliğine ilişkin değerlendirmede bulunan CHP'li Tolgahan Erdoğan, "Kaftancıoğlu'nun suskunluğunun altında farklı anlamlar da olabilir. Niye sustuğunu anlayamıyorum. Burada strateji de olabilir. Ya olayın bir yerinde yok ya da konunun sıcak kalması için sessizliğini koruyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun olayla alâkası olmadığı açık. Kılıçdaroğlu, Canan Hanım'a danışmıştır. Detayları öğrenmiştir" dedi.