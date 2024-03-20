Cumhur İttifakı ABB Başkan adayı Turgut Altınok’tan muhalefetin mal beyanı ile ilgili algı operasyonuna suç duyurusu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'tan kamuoyuna önemli açıklama geldi. Altınok, hakkında yapılan asılsız iddialar Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.
KAMUOYUNA DUYURU— Turgut Altınok 🇹🇷 (@turgutaltinok06) March 20, 2024
Bazı kişi ve kurumlarca basın etiğine ve meslek kurallarına aykırı ve seçim sathı mahallinde, seçmeni ve toplumu kötü niyetli ve kasıtlı olarak yanıltan asılsız haberler yer almıştır.
Şahsımla ilgili mal beyanımı açıkladıktan sonra yapılan bu gerçek dışı…
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, seçim sürecinde kendisi hakkında yapılan asılsız iddialarla ilgili bir basın açıklaması yayınladı. Altınok, mal beyanını açıkladıktan sonra ortaya atılan iddiaların gerçek dışı olduğunu ve manipülatif çabaların bir sonucu olduğunu belirtti.