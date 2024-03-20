Cumhur İttifakı ABB Başkan adayı Turgut Altınok’tan muhalefetin mal beyanı ile ilgili algı operasyonuna suç duyurusu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, seçim sürecinde kendisi hakkında yapılan asılsız iddialarla ilgili bir basın açıklaması yayınladı. Altınok, mal beyanını açıkladıktan sonra ortaya atılan iddiaların gerçek dışı olduğunu ve manipülatif çabaların bir sonucu olduğunu belirtti.

KAMUOYUNA DUYURU Bazı kişi ve kurumlarca basın etiğine ve meslek kurallarına aykırı ve seçim sathı mahallinde, seçmeni ve toplumu kötü niyetli ve kasıtlı olarak yanıltan asılsız haberler yer almıştır. Şahsımla ilgili mal beyanımı açıkladıktan sonra yapılan bu gerçek dışı…



"HABERLERİN TAMAMI YALAN VE İFTİRA"

Altınok, Ankara'daki TOGO Kuleleri'nde Sinan Aygün ile ortaklık ve Antalya'da 600 ev sahibi olduğu yönündeki haberlerin tamamen yalan ve iftira olduğunu vurguladı. Ayrıca, siyasete girmeden önce kazandığı mal varlığının belediye başkanlığı döneminde azaldığını, artmadığını ifade etti.

Yapılan anket sonuçlarının aksine, sokakların ve başkentin kendisine olan desteğinin ve güveninin arttığını söyleyen Altınok, bu durumun karşısında panikleyen bazı çevrelerin seviyesizce yalan haberler ürettiğini iddia etti.