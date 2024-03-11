CHP’deki kara para skandalında yeni perde! İmamoğlu şaibeli paraları İBBSK üzerinden mi aklıyor? Fatih Keleş’i mercek altına aldık

Cumhuriyet Halk Partisi bataklığa battı. Kılıçdaroğlu'nu koltuktan indirmek için kurulan delege borsası, Muhittin Böcek'ten alındığı öne sürülen 30 milyon TL'nin gölgesinde Ekrem İmamoğlu 'nun adı bir başka parasal mevzuya daha karıştı. İMAMOĞLU'NA HANGİ İŞ ADAMINDAN BİR ÇUVAL PARA GELDİ? Beylikdüzü'ndeki bir kültür merkezine İmamoğlu adına çuval dolusu para geldiği, söz konusu parayı Murat Ongun'un teslim aldığı öne sürüldü. İddiayı ortaya atan Atılgan Bayar konuya ilişkin "İş adamı bir arkadaşıma Beylikdüzü'ndeki kültür merkezinde sana bir çuval bağış yaptırdım mı? Yaptırdım. Çanta patlamış da paralar yere saçılmıştı. Murat Ongun teslim aldı. Umarım o para bağış envanterine işlenmiştir" dedi.

KASA PATLADI... BALYA BALYA ŞAİBELİ PARA Sürecin devamında delege borsasındaki kilit isimlerden biri olan CHP 'li Erkan Çakır bomba bir ifşaatta bulundu. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'nun danışmanı, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş 'in bir çanta dolusu parayı sayarken görüntülendiği anlar paylaşıldı. İMAMOĞLU'NUN TALİMATLARIYLA HAREKET EDİYOR Çanta dolusu para sayan Fatih Keleş'in Ekrem İmamoğlu'nun talimatları doğrultusunda hareket ettiğini söyleyen CHP'li Erkan Çakır, "Bu Fatih Keleş Ekrem İmamoğlu'nun talimatları doğrultusunda hareket eden bir adamdır. Keleş aslında Turan Taşkın Özer ile de hareket ediyor. Bu Özer de Kılıçdaroğlu'na 'i.ne' diyen adam. Bu adam CHP'de Disiplin Kurulu Başkanı" dedi.

Ekrem İmamoğlu - Fatih Keleş





MERCEK ALTINA ALDIK... İMAMOĞLU NEREYE KELEŞ ORAYA



CHP'deki kara para skandalının gölgesinde balya balya paraları sayan Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve kasası olarak bilinen Fatih Keleş'i mercek altına aldık.



İmamoğlu'nun danışmanı ve kasası olarak bilinen Fatih Keleş



HEMŞEHRİ ÇIKTILAR



Keleş, Ekrem İmamoğlu'nun hemşehrisi... 1970 yılında Trabzon'da doğdu. Anadolu Üniversitesi'nde İktisat ön lisans eğitimi aldı. Sürmenespor Kulübü, İstanbulspor AŞ Futbol Kulübü, İstanbulspor Beylikdüzü Basketbol Kulübü'nde yöneticilik ve icra kurulu üyeliği yaptı.



İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde Beylikdüzü Basketbol İhtisas Kulübü'nün Başkanlığına getirildi. 2014 ve 2019 yerel seçimlerinde Beylikdüzü ve İBB Belediye Meclis Üyesi oldu.



Keleş, 2019'da da CHP'li İmamoğlu'nun İBB koltuğuna oturması sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü başkanlığa seçildi.

Skandallar zinciri tam da bu noktada patlak verdi.



İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz



Fatih Keleş'in İBBSK koltuğuna oturur oturmaz İmamoğlu'na diyet borcunu ahbap - çavuş atamalarıyla ödedi.



İMAOĞLU İNŞAAT'TAN İBBSK'YA



Ekrem İmamoğlu'nun şirketi İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, İBBSK'da yönetim kurulu olarak görev yapıyor.



Özgür Karabat'ın eniştesi Bektaş Ulusan ve Ekremci İbrahim Özkan



ENİŞTEYE KIYAK



Ekrem İmamoğlu'nun ihalelerle ihya ettiği, kurultay sonrası da CHP'nin kasasını emanet ettiği Özgür Karabat'ın eniştesi Bektaş Ulusan da İBBSK'nın Denetleme Kurulu Asil üyesi.



İYİ PARTİ'DEKİ EKREMCİLER DE LİSTEDE



İbrahim Özkan... İYİ Parti'den İmamoğlu için istifa eden bir isim. Özkan İYİ Parti'den istifa ettikten sonra Ekrem İmamoğlu'yla arka kapı diplomasisi yürüttüğünü itiraf etmişti. İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Fatih Keleş'in yönettiği İBBSK'da Denetleme Kurulu Asil üyesi.



Bir dönem İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekilliği yapan Doğan Subaşı da İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün yönetim kurulu üyesi.