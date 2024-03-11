SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN

Haberler Güncel Haberleri

CHP'deki kara para skandalında yeni perde! İmamoğlu şaibeli paraları İBBSK üzerinden mi aklıyor? Fatih Keleş'i mercek altına aldık

CHP'den kötü kokular yükseliyor. Kara para kasedi patladı, Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve kasası olarak bilinen İBBSK Başkanı Fatih Keleş'in balya balya para saydığı görüntüler ifşa oldu. Söz konusu şaibeli paranın nerede kullandığı büyük merak konusu olurken TAKVİM, Fatih Keleş'i mercek altına aldı. Keleş ve İmamoğlu hemşehri olduğu, Beylikdüzü'nden İBB'ye İmamoğlu nereye gittiyse Keleş'i de yanında götürdüğü ortaya çıktı. İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ve  CHP'nin kasasını tutan Özgür Karabat'ın eniştesi Bektaş Ulusan da İBBSK'da üst düzey görevde. Bu detaylar ışığında "İmamoğlu şaibeli paraları İBBSK üzerinden mi aklıyor?" sorusu akıllara geldi.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Mart 2024, 17:12 Güncelleme 11 Mart 2024, 17:17
CHP’deki kara para skandalında yeni perde! İmamoğlu şaibeli paraları İBBSK üzerinden mi aklıyor? Fatih Keleş’i mercek altına aldık

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Cumhuriyet Halk Partisi bataklığa battı. Kılıçdaroğlu'nu koltuktan indirmek için kurulan delege borsası, Muhittin Böcek'ten alındığı öne sürülen 30 milyon TL'nin gölgesinde Ekrem İmamoğlu'nun adı bir başka parasal mevzuya daha karıştı.

İMAMOĞLU'NA HANGİ İŞ ADAMINDAN BİR ÇUVAL PARA GELDİ?

Beylikdüzü'ndeki bir kültür merkezine İmamoğlu adına çuval dolusu para geldiği, söz konusu parayı Murat Ongun'un teslim aldığı öne sürüldü.

İddiayı ortaya atan Atılgan Bayar konuya ilişkin "İş adamı bir arkadaşıma Beylikdüzü'ndeki kültür merkezinde sana bir çuval bağış yaptırdım mı? Yaptırdım. Çanta patlamış da paralar yere saçılmıştı. Murat Ongun teslim aldı. Umarım o para bağış envanterine işlenmiştir" dedi.

CHP kara paraya düştü! Murat Ongun kuryelik yaptı... Fatih Keleş saydı... İmamoğlu hangi iş adamından bir çuval para aldı? | İfşa geldiCHP kara paraya düştü! Murat Ongun kuryelik yaptı... Fatih Keleş saydı... İmamoğlu hangi iş adamından bir çuval para aldı? | İfşa geldi



KASA PATLADI... BALYA BALYA ŞAİBELİ PARA

Sürecin devamında delege borsasındaki kilit isimlerden biri olan CHP'li Erkan Çakır bomba bir ifşaatta bulundu. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in bir çanta dolusu parayı sayarken görüntülendiği anlar paylaşıldı.

İMAMOĞLU'NUN TALİMATLARIYLA HAREKET EDİYOR

Çanta dolusu para sayan Fatih Keleş'in Ekrem İmamoğlu'nun talimatları doğrultusunda hareket ettiğini söyleyen CHP'li Erkan Çakır, "Bu Fatih Keleş Ekrem İmamoğlu'nun talimatları doğrultusunda hareket eden bir adamdır. Keleş aslında Turan Taşkın Özer ile de hareket ediyor. Bu Özer de Kılıçdaroğlu'na 'i.ne' diyen adam. Bu adam CHP'de Disiplin Kurulu Başkanı" dedi.

Ekrem İmamoğlu - Fatih KeleşEkrem İmamoğlu - Fatih Keleş


MERCEK ALTINA ALDIK... İMAMOĞLU NEREYE KELEŞ ORAYA

CHP'deki kara para skandalının gölgesinde balya balya paraları sayan Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve kasası olarak bilinen Fatih Keleş'i mercek altına aldık.

İmamoğlu'nun danışmanı ve kasası olarak bilinen Fatih Keleşİmamoğlu'nun danışmanı ve kasası olarak bilinen Fatih Keleş

HEMŞEHRİ ÇIKTILAR

Keleş, Ekrem İmamoğlu'nun hemşehrisi... 1970 yılında Trabzon'da doğdu. Anadolu Üniversitesi'nde İktisat ön lisans eğitimi aldı. Sürmenespor Kulübü, İstanbulspor AŞ Futbol Kulübü, İstanbulspor Beylikdüzü Basketbol Kulübü'nde yöneticilik ve icra kurulu üyeliği yaptı.

İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde Beylikdüzü Basketbol İhtisas Kulübü'nün Başkanlığına getirildi. 2014 ve 2019 yerel seçimlerinde Beylikdüzü ve İBB Belediye Meclis Üyesi oldu.

Keleş, 2019'da da CHP'li İmamoğlu'nun İBB koltuğuna oturması sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü başkanlığa seçildi.

Skandallar zinciri tam da bu noktada patlak verdi.

İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmazİmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz

Fatih Keleş'in İBBSK koltuğuna oturur oturmaz İmamoğlu'na diyet borcunu ahbap - çavuş atamalarıyla ödedi.

İMAOĞLU İNŞAAT'TAN İBBSK'YA

Ekrem İmamoğlu'nun şirketi İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, İBBSK'da yönetim kurulu olarak görev yapıyor.

Özgür Karabat'ın eniştesi Bektaş Ulusan ve Ekremci İbrahim ÖzkanÖzgür Karabat'ın eniştesi Bektaş Ulusan ve Ekremci İbrahim Özkan

ENİŞTEYE KIYAK

Ekrem İmamoğlu'nun ihalelerle ihya ettiği, kurultay sonrası da CHP'nin kasasını emanet ettiği Özgür Karabat'ın eniştesi Bektaş Ulusan da İBBSK'nın Denetleme Kurulu Asil üyesi.

İYİ PARTİ'DEKİ EKREMCİLER DE LİSTEDE

İbrahim Özkan... İYİ Parti'den İmamoğlu için istifa eden bir isim. Özkan İYİ Parti'den istifa ettikten sonra Ekrem İmamoğlu'yla arka kapı diplomasisi yürüttüğünü itiraf etmişti. İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Fatih Keleş'in yönettiği İBBSK'da Denetleme Kurulu Asil üyesi.

Bir dönem İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekilliği yapan Doğan Subaşı da İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün yönetim kurulu üyesi.

Şirin Mine KılıçŞirin Mine Kılıç

İMAMOĞLU'NA KİTAP YAZDI İBBSK'DA ÜST DÜZEY GÖREV KAPTI

"Benim Sevgili Başkanım Ekrem İmamoğlu" kitabının yazarı Şirin Mine Kılıç İBBSK'da atletizm şubesinden sorumlu başkan vekili yapıldı.

İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleşİmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş

ŞAİBELİ PARALAR İBBSK ÜZERİNDEN Mİ AKLANIYOR?

Gelinen bu noktada para sayma görüntüleri ifşa olan Fatih Keleş'in İBBSK'da başkanlık yapması, İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ve CHP'nin kasasını tutan Özgür Karabat'ın eniştesi Bektaş Ulusan'ın İBBSK'da üst düzey görevlerde bulunması CHP'deki kara para skandalında yayılan kötü kokuları bir hayli artırdı.

"İmamoğlu şaibeli paraları İBBSK üzerinden mi sisteme sokuyor?" sorusu akıllara geldi, "İBBSK denetlenmeli" yorumları yapıldı.

CHPde kara para kötü koku! İmamoğlu-Böcek arasında sır 30 milyon TL: Kuşadasına çöken Ağababalar | Kılıçdaroğlundan intikam dosyasıCHPde kara para kötü koku! İmamoğlu-Böcek arasında sır 30 milyon TL: Kuşadasına çöken Ağababalar | Kılıçdaroğlundan intikam dosyası

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Ankara’da güvenlik toplantısı: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile bir araya geldi
CHP kara paraya düştü! Murat Ongun kuryelik yaptı... Fatih Keleş saydı... İmamoğlu hangi iş adamından bir çuval para aldı? | İfşa geldi
İyilik Yolu Derneği
Timur Cihantimur’u ABD’ye kaçıran Eylem Tok’un ’tanınmış yazar’ maskesi düştü! Yayınevi sahibi sevgili çok satanlar palavrası: Kitapları satabilmek için yayınevi kurdu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den ramazan gafı: İlk sahur tutuldu | Bu ramazanda 30 ramazan var
2024 Ramazan İmsakiyesi 30 Günlük: Sahur ve İftar Saatleri 81 il tüm liste Sahura ne zaman kalkılacak? Hangi ilde en uzun, hangi ilde en kısa oruç tutulacak?
Türk Telekom
ABD’de Biden-Trump rövanşı tehlikede! Joe’nun soykırımcı İsrail’e desteğine tepki büyüyor: Demokrat seçmen kararsız
İstihdam oranında rekor! Yüzde 49’u gördü
Habertürk sordurmadı Ekremciler üstünde tepindi... Murat Kurum operasyonu bozdu!
Galatasaray’dan transfer darbesi! Fenerbahçe’nin hedefini kapıyor
Kandil’den cezaevlerine talimat! Suçüstü yakalandılar! Şeker boyutunda 16 sayfalık not
CHP’de İzmir kaosu! Tunç Soyer’in İstanbul’a Ekrem İmamoğlu’nun yanına gelmesine Özgür Özel’den ’otur oturduğun yerde’ mesajı
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’a Hollanda’da Gazze tokadı! Göstericiler Lahey’e yönlendiren pankartlarla karşıladı
Oscar törenine Filistin damgası! Ünlü oyuncular İsrail’e tepki gösterdi: Bunun parçası olmayalım
SON DAKİKA