CHP’deki kara para skandalında yeni perde! İmamoğlu şaibeli paraları İBBSK üzerinden mi aklıyor? Fatih Keleş’i mercek altına aldık

Cumhuriyet Halk Partisi bataklığa battı. Kılıçdaroğlu'nu koltuktan indirmek için kurulan delege borsası, Muhittin Böcek'ten alındığı öne sürülen 30 milyon TL'nin gölgesinde Ekrem İmamoğlu'nun adı bir başka parasal mevzuya daha karıştı.
İMAMOĞLU'NA HANGİ İŞ ADAMINDAN BİR ÇUVAL PARA GELDİ?
Beylikdüzü'ndeki bir kültür merkezine İmamoğlu adına çuval dolusu para geldiği, söz konusu parayı Murat Ongun'un teslim aldığı öne sürüldü.
İddiayı ortaya atan Atılgan Bayar konuya ilişkin "İş adamı bir arkadaşıma Beylikdüzü'ndeki kültür merkezinde sana bir çuval bağış yaptırdım mı? Yaptırdım. Çanta patlamış da paralar yere saçılmıştı. Murat Ongun teslim aldı. Umarım o para bağış envanterine işlenmiştir" dedi.
KASA PATLADI... BALYA BALYA ŞAİBELİ PARA
Sürecin devamında delege borsasındaki kilit isimlerden biri olan CHP'li Erkan Çakır bomba bir ifşaatta bulundu. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in bir çanta dolusu parayı sayarken görüntülendiği anlar paylaşıldı.
İMAMOĞLU'NUN TALİMATLARIYLA HAREKET EDİYOR
Çanta dolusu para sayan Fatih Keleş'in Ekrem İmamoğlu'nun talimatları doğrultusunda hareket ettiğini söyleyen CHP'li Erkan Çakır, "Bu Fatih Keleş Ekrem İmamoğlu'nun talimatları doğrultusunda hareket eden bir adamdır. Keleş aslında Turan Taşkın Özer ile de hareket ediyor. Bu Özer de Kılıçdaroğlu'na 'i.ne' diyen adam. Bu adam CHP'de Disiplin Kurulu Başkanı" dedi.