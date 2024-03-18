Eski CHP Avukatı Mustafa Kemal Çiçek "Para kulesinin" perde arkasını anlattı: Ekrem İmamoğlu kaçış noktası arıyor

CANAN KAFTANCIOĞLU İFADEYE ÇAĞRILDI Son olarak CHP İl Başkanlığını satan Ali Rıza Braka verdiği ifade ile binanın satışında gerçek değerinin belirtilmediğinin ve usulsüzlük yapıldığının itirafında bulunurken Tuncay Yılmaz ise "Bu paraları neden saydığımı hatırlamıyorum" dedi. Son olarak CHP Eski il Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı.

CHP'liler tarafından İstanbul İl Başkanlığının alımında kullanıldığı iddia edilen parayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nden has adamı olarak bilinen Turan Taşkın Özer 'in verdiği İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş ve İmamoğlu İnşaat'ın müdürü Tuncay Yılmaz'ın taşıdığı ifadelerle ortaya çıktı.

Görüntüler gündemdeki sıcaklığını korurken CHP İstanbul İl Başkanlığının alımına tanık olan Eski CHP Avukatı Mustafa Kemal Çiçek görüntülerin perde arkasını anlattı.

A Haber'e konuşan Çiçek, "Ekrem İmamoğlu kaçış yolu arıyor" dedi.

Çiçek şunları söyledi:

"Bütün oklar Ekrem İmamoğlu üzerinde yöneldiği için İmamoğlu da bir kaçış noktası arıyor. Kendince bir gerekçe yaratmaya çalışıyor. Bir haftadır Türkiye'nin gündemini meşgul eden bir mesele bu. Kimse de konuşmuyor. Muhatapların hepsi sessiz. Sadece ben konuşuyorum herhalde o döneme tanıklık eden birisi olarak. Zaten Cumhuriyet Savcılığı da benim tanık olarak ifademe müracaat edecek. Ekranlarda sürekli olarak bu yaşananları bildiğim noktaları bildiğim noktaları itibariyle ifşa etmemden dolayı böyle bir talep oldu.

Tuncay Yılmaz, Ekrem İmamoğlu'nun kendi özel şahsi şirketinin Genel Müdürü. Fatih Keleş, danışman olarak yanında tuttuğu bir isim.

"NEDEN SAYDIĞIMI HATIRLAMIYORUM" DEDİ

Bu kadar para size teslim edilecek siz bunun ne olduğunu bilmeyeceksiniz. Teker teker sayıyorsunuz bunu.

"KONUŞTUKÇA BATIYORLAR"

Konuştukça açıklama yaptıkça daha da bir batağın içerisinde giriyorlar.

Bu ekibin hepsi Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler bunun muhatabı da odur.

"BUNUN HESABI VERİLSİN"

Bu kimsenin babasının parası değil. Kamuda yaratılan ranttan kaynaklı para bu. Bunun hesabı verilsin.