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İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş müteahhidi tehdit etti: "2 milyon vermezsen yatırımların durur" | Sır iki çanta ve İBB'den gelen 1 milyon TL

CHP'deki kirli paranın kaynağının Ekrem İmamoğlu olduğu tescillendi. İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş'in "2 milyon vereceksin yoksa yatırımlarını durduruz" diyerek Metin Gül isimli bir müteahhidi tehdit ettiği ortaya çıktı. 'Beyan sahibi' sıfatıyla ifade veren Avukat Gökhan Taşkapan, Fatih Keleş ve İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın sözlerini yalanladı, ofise 3 saat boyunca para geldiğini ayrıca kapalı halde iki çantanın daha getirildiğini söyledi. Öte yandan ofise İBB'den de 1 milyon TL havale edildiği ortaya çıktı. Avukat Taşkapan, "Paranın tesliminin ofisimde yapılmasını Ekrem İmamoğlu'nun ekibi istedi" dedi.

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Giriş Tarihi 19 Mart 2024, 10:09 Güncelleme 20 Mart 2024, 07:08
İmamoğlu’nun kasası Fatih Keleş müteahhidi tehdit etti: 2 milyon vermezsen yatırımların durur | Sır iki çanta ve İBB’den gelen 1 milyon TL

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CHP'de görüntüleri ortaya saçılan kara paraya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, eski CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Can Poyraz, söz konusu binayı satan Ali Rıza Braka ve avukatı Gökhan Taşkapan savcılığa ifade verdi.

Ekrem İmamoğlu - Fatih KeleşEkrem İmamoğlu - Fatih Keleş

İMAMOĞLU'NUN KASASI MÜTEAHHİD TEHDİT ETTİ: 2 MİLYON VERECEKSİN YOKSA YATIRIMLARIN DURUR

'Beyan sahibi' sıfatıyla ifade veren Avukat Gökhan Taşkapan, binanın alımına ilişkin Metin Gül isimli bir müteahhidden 2 milyon TL talep edildiğini, Gül'ün Ekrem İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş tarafından tehditlere maruz kaldığını söyledi.

Taşkapan, "Metin Gül bana, kendisinin Büyükçekmece ve Sarıyer'de çok fazla yatırımı olduğunu, CHP'den Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve dosyada ismi bulunan Fatih Keleş'in arada bulunan 2 milyon lirayı kendisinden istediklerini, bu parayı vermezse bu kişilerin yatırımlarını durduracaklarını söylediklerini, Fatih Keleş'in Ekrem İmamoğlu'na yakın olması nedeniyle bu durumdan korktuğunu ve mecburen parayı ödemek zorunda olduğunu söyledi" dedi.

Taşkapan şu ifadeleri kullandı;

Bu nedenle bize, 'Bu 2 milyon liranın 1 milyon lirası sizden olsun, geri kalan 1 milyon lirayı da ben ayrıca size elden vereceğim.' dedi. 11 Aralık 2019'da tapu devrinin yapıldığı gün çalışanı aracılığıyla elden teslim etti. Biz de kendisi zor durumda kalmasın diye bedeli 41 milyon lira olarak güncelledik.''



"SÜRECİ FATİH KELEŞ VE TUNCAY YILMAZ YÖNETTİ"

Taşkapan, satın alma sürecini Kaftancıoğlu'nun başlattığını ancak ilerleyen süreçte el çektirildiğini düşündüğünü ve sürecin devamını Fatih Keleş ile Tuncay Yılmaz'ın yönettiğini söyledi.

Ekrem İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş ve İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın verdiği beyanları yalanlayan Taşkapan, "İfadelerde Fatih Keleş'in tek parça halinde ve Tuncay Yılmaz ile birlikte para getirdiği belirtilmektedir. Halbuki Keleş öğlen 12.30 gibi, Yılmaz ise 14.30 gibi ofisime gelmiştir" dedi.



OFİSE 3 SAAT BOYUNCA PARA AKMIŞ: "KAPALI HALDE İKİ ÇANTA DAHA GELDİ AMA AÇILMADI"

Ofise çeşitli yerlerden farklı miktarlarda 3 saat boyunca para geldiğini söyleyen avukat Taşkapan, "En son bilirkişi raporunda da Tuncay Yılmaz'ın elinde bulunan avro ve dolarlar kendisi tarafından bizzat getirilmiştir. Orada sayılan dolar ve avrolar liraya çevrilerek hesaplanmış ve toplamda 15 milyon 510 bin lira olarak satıcı Ali Rıza Braka'ya elden teslim edilmiştir. Ayrıca kapalı halde iki çanta daha getirildi ancak bu çantalar açılmadı. Bu nedenle içinde para olup olmadığını bilmiyorum" dedi.



PARALARI KELEŞ NOT ALDI, İBB'DEN 1 MİLYON TL GELDİ

Taşkapan, ofise gelen giden paraları Keleş'in not aldığını, bu sırada bir kişinin daha içinde 1 milyon lira olan çantayla geldiğini ifade ederek, "Bunun İBB'den gönderildiğini ve ihaleyi verecekleri kişinin ayarladığını söyledi. Gelen giden tüm para notları en son Tuncay Yılmaz'a teslim edildi." dedi.

HARİCEN ELDEN 17 MİLYON TL TESLİM EDİLDİ

Sarıyer Tapu Müdürlüğünde 11 Aralık 2019'da satış işlemleri için buluştuklarını, saat 12.00'den önce, Gül ile anlaştıkları gibi çalışanı aracılığıyla kayıt dışı olarak 1 milyon liranın Braka'ya elden teslim edildiğini, yine aynı gün Keleş tarafından 490 bin liranın da verildiğini aktaran Taşkapan, elden teslim edilen haricen paranın toplam 17 milyon lira olduğunu beyan etti.



"EKREM İMAMOĞLU'NUN EKİBİ İSTEDİ"

Avukat Gökhan Taşkapan Ekrem İmamoğlu'nu işaret etti.


CHP'li Barış Yarkadaş ile görüşen Taşkapan, "Paranın tesliminin ofisimde yapılmasını Ekrem İmamoğlu'nun ekibi istedi" dedi.

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