Kemal Kılıçdaroğlu "para kuleleri" görüntülerinden rahatsız! Canlı yayında açıkladı

Söz konusu görüntülerin eski yönetime yıkılmaya çalışıldığını söyleyen Pazarcı şunları söyledi:

"Dün Sayın Kılıçdaroğlu ile kısa bir telefon görüşmesi yaptım. Bunları konuşmadım konuşsam ne diyeceğini biliyorum ama Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin verdiği görüntüden son derece rahatsız. Çünkü ben bir takım yorumlar yaptım kendisi de tastik eder gibi oldu ve karşı çıkmadı."

Şaibeli para ağı

Pazarcı şunları söyledi:

"Kılıçdaroğlu ile görüşmemde CHP'nin genel olarak içine düştüğü durumu ortaya koydum ve dedim ki; Ben sizi çok eleştirdim. Özgür Özel'in "40 yaşındakilerin altındakiler darbe yapsa ben bunu destekleyeceğim" diyen bir açıklaması var şaka gibi dedim. Kemal Kılıçdaroğlu ise itiraz etmedi. Eskiden olsa Kılıçdaroğlu Özel'i savunabilirdi.

Kemal Bey çok kırgın ve çok rahatsız bunları izliyor. Aleyhte konuşmuyor ama savunmuyor kesinlikle.

Yapılan değerlendirmeler şu yönde; Kılıçdaroğlu yapılacak 'ilk kongrede gelir' diyorlar. Neresinde tutarsanız tutun dökülüyor. Kemal Bey'in şansı artıyor. Kılıçdaroğlu çok üzgündü sesi de öyle geliyordu."