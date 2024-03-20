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Kemal Kılıçdaroğlu "para kuleleri" görüntülerinden rahatsız! Canlı yayında açıkladı

Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin başrolünde yer aldığı şaibeli para sayma görüntüleri Türkiye'nin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler verdikleri ifadelerle ihaleyi Canan Kaftancıoğlu'na yıkmaya çalışırken bomba bir gelişme yaşandı. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortaya çıkan görüntülerden rahatsız olduğu öğrenildi. Gazeteci Emin Pazarcı A Haber ekranlarında Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü açıkladı. Pazarcı, "Kılıçdaroğlu kırgın ve kızgın" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 20 Mart 2024, 22:35 Güncelleme 20 Mart 2024, 23:51
Kemal Kılıçdaroğlu para kuleleri görüntülerinden rahatsız! Canlı yayında açıkladı

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Cumhuriyet Halk Partili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin başrolünde yer aldığı şaibeli para sayma görüntüleri Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü.

İMAMOĞLU'NUN YAKIN EKİBİ ŞAİBENİN MERKEZİNDE
Çanta çanta paraların sayıldığı görüntülere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, eski CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Can Poyraz, söz konusu binayı satan Ali Rıza Braka ve avukatı Gökhan Taşkapan savcılığa ifade verdi.

İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş ifade verdi İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş ifade verdi

YAKIN ADAMI VERDİ KASASI VE MÜDÜRÜ TAŞIDI
Söz konusu ifadeler kapsamında parayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nden yakın adamı olan Turan Taşkın Özer'in verdiği İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş ve İmamoğlu İnşaat'ın müdürü Tuncay Yılmaz'ın taşıdığı tescillendi.

USULSÜZLÜK İTİRAF EDİLDİ
İfadelerde paranın 2019 yılında CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın alımında kullanıldığı iddia edilirken yaklaşık 16 milyonun elden verildiği ve usulsüzlük yapılarak vergi kaçırıldığı da itiraf edildi.

CANAN KAFTANCIOĞLU'NUN İFADESİ ALINACAK
Ekrem İmamoğlu'nun kasası Keleş ve Müdürü Tuncay Yılmaz ile binayı satan Ali Rıza Braka verdikleri ifadelerle "Süreci Canan Kaftancıoğlu yürütüyordu" iddiasında bulunurken CHP Eski İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da "şüpheli" sıfatıyla ifadesinin alınmasına karar verildi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU GÖRÜNTÜLERDEN RAHATSIZ
Gözler Canan Kaftancıoğlu'na çevrilirken söz konusu görüntülerin çekildiği dönemde CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortaya çıkan görüntülerden rahatsız olduğu ortaya çıktı.

EMİN PAZARCI AÇIKLADI: KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞTÜM
Gazeteci Emin Pazarcı A Haber ekranlarında Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü açıkladı.

"Kılıçdaroğlu 'para kuleleri' skandalından rahatsız"

Pazarcı, "Kılıçdaroğlu kırgın ve kızgın" ifadelerini kullandı.

Söz konusu görüntülerin eski yönetime yıkılmaya çalışıldığını söyleyen Pazarcı şunları söyledi:

"Dün Sayın Kılıçdaroğlu ile kısa bir telefon görüşmesi yaptım. Bunları konuşmadım konuşsam ne diyeceğini biliyorum ama Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin verdiği görüntüden son derece rahatsız. Çünkü ben bir takım yorumlar yaptım kendisi de tastik eder gibi oldu ve karşı çıkmadı."

Şaibeli para ağıŞaibeli para ağı

Pazarcı şunları söyledi:

"Kılıçdaroğlu ile görüşmemde CHP'nin genel olarak içine düştüğü durumu ortaya koydum ve dedim ki; Ben sizi çok eleştirdim. Özgür Özel'in "40 yaşındakilerin altındakiler darbe yapsa ben bunu destekleyeceğim" diyen bir açıklaması var şaka gibi dedim. Kemal Kılıçdaroğlu ise itiraz etmedi. Eskiden olsa Kılıçdaroğlu Özel'i savunabilirdi.

Kemal Bey çok kırgın ve çok rahatsız bunları izliyor. Aleyhte konuşmuyor ama savunmuyor kesinlikle.

Yapılan değerlendirmeler şu yönde; Kılıçdaroğlu yapılacak 'ilk kongrede gelir' diyorlar. Neresinde tutarsanız tutun dökülüyor. Kemal Bey'in şansı artıyor. Kılıçdaroğlu çok üzgündü sesi de öyle geliyordu."

Gürsel Tekin ile de görüştüğünü belirten Pazarcı, "Tekin şunu söylüyor; Kemal Bey'i eleştirebilirsiniz ama parasal konulardan haberi yoktur. O bu işlere girmez böyle bir durum var." dedi. Emin Pazarcı Gürsel Tekin'in İstanbul'da CHP'nin seçimi kazanamayacağını söylediğini ifade etti.

"İBB BU SPORU YAPIYOR!"
Gazeteci Zafer Şahin de meseleye ilişkin çarpıcı tespitlere yer verdi.

Şahin şunları söyledi:

"Çantada İBB Spor Kulübü yazıyor. Bunların içinde para var. Bir klişe var ya 'yapıyorsun bu sporu' diye. Hakikatten de öyle. Yapıyorlar bu sporu bu görüntülerdeki adamlar belli.


Ben bu paraların kesinlikle il binası satın almasında kullanılan paralar olduğuna inanmıyorum. O bir yanılsama.

İki haftadır bu görüntüler konuşuluyor bu il binasının nasıl alındığına dair bir hikaye anlatılıyor CHP Genel Başkan Yardımcısı bütün belgeleri elinde olan mali işlerden sorumlu adam çıkıp da ey kamuoyu bizim bu binayı şu tarihte aldığımızı gösteren belge bu demiyor.

"BUZ DAĞININ GÖRÜNEN YÜZÜ! ARKASI GELECEK"
Ben bunun buz dağının görünen yüzü olduğu kanaatindeyim. Arkası gelecek bunun belli. Orada öyle büyük bir kavga var ki arkası gelecek ön almaya çalışıyorlar. Mümkün olduğu kadar fazla ismi bu olaya dahil etmeye çalışıyorlar.

Günün sonunda mızrak çuvala sığmıyor. Canan Kaftancıoğlu neden konuşmuyor? Özgür Karabat neden konuşmuyor? Kaftancıoğlu bence konuşursa bu işin partisine seçim kaybettireceğini düşünüyor.

"ESKİ YÖNETİME YIKMAYA ÇALIŞIYORLAR"
Ortada ciddi bir skandal var. Deniliyor ki bu para bağış olarak toplandı. Peki açıkla. Yardım kampanyasında kaç lira toplanmış bunu açıklamıyorlar. Eski yönetime yıkmaya çalışıyorlar."

TAKVİM TÜM SÜRECİ YAZDI
TAKVİM CHP'lilerin karıştığı, Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin başrolünde yer aldığı şaibeli para sayma görüntülerine ilişkin tüm süreci detaylarıyla yazdı.

Ekrem İmamoğlu ile Fatih KeleşEkrem İmamoğlu ile Fatih Keleş

CHP İstanbul İl Başkanlığı yaptığı açıklamada görüntülerdeki paranın il başkanlığının alımında kullanıldığını iddia ederken binanın 41 milyon TL bedelle alınmış olduğu ancak resmi olarak 24 milyon 360 bin TL gösterilmesiyle usulsüz işlem yapıldığı ve vergi kaçırıldığı ortaya çıktı.

Savcılık ifadelerinde paranın Ekrem İmamoğlu'nun has adamı Turan Taşkın Özer tarafından verildiği İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş ve müdürü Tuncay Yılmaz tarafından taşındığı ortaya çıktı. Bu durum şaibenin merkezinde Ekrem İmamoğlu'nun olduğunu gösterdi. İmamoğlu'na yakın isimlerden Keleş'in "Ne kadar para olduğunu hatırlamıyorum" Tuncay Yılmaz'ın ise "Parayı neden saydığımı hatırlamıyorum" sözleri şaibeyi daha da artırdı.

Fotoğrafta: Ali Rıza BrakaFotoğrafta: Ali Rıza Braka

Binanın sahibi Ali Rıza Braka'nın ifadesinde, "CHP adına süreci o tarihte il başkanı olan Canan Kaftancıoğlu yürütüyordu." ifadelerini kullanması Kaftancıoğlu'nun da şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmasına sebep oldu.

İşte TAKVİM'in sürece ilişkin o haberleri:

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