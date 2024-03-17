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Kirli parayı taşıyan Fatih Keleş'in Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ile Kaz Dağları'nda arsa aldığı ortaya çıktı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Fatih Keleş ve İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın balya balya paralarla görüntüleri gündemden düşmüyor... Kirli parayı taşıdığını itiraf eden Fatih Keleş ile ilgili bomba detaylar ortaya çıktı. Fatih Keleş’in, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu’yla birlikte Kaz Dağları’nda arsa aldığı ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 17 Mart 2024, 08:01 Güncelleme 17 Mart 2024, 08:02
Kirli parayı taşıyan Fatih Keleş’in Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu ile Kaz Dağları’nda arsa aldığı ortaya çıktı

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Cumhuriyet Halk Partili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Fatih Keleş ve İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın başrolünde olduğu balya balya paraların sayıldığı görüntüler gündemden düşmüyor.

KİRLİ PARANIN MERKEZİNDE EKREM İMAMOĞLU VAR
Başlatılan soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş dün ifade verdi.

Ekrem İmamoğlu ile Fatih KeleşEkrem İmamoğlu ile Fatih Keleş

Parayı Turan Taşkın Özer'den aldığını itiraf eden Keleş, verdiği ifadede paraları taşıma sürecinde kendisine İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın yardım ettiğini söyledi. Bilindiği üzere Turan Taşkın Özer, Ekrem İmamoğlu'nun has adamı ve CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu başkanı... Ortaya çıkan durum şaibeli paranın merkezinde Ekrem İmamoğlu'nun olduğu tescillenmiş oldu.

Öte yandan CHP'li Turan Taşkın Özer "tanık" sıfatıyla, İmamoğlu'nun müdürü Tuncay Yılmaz ise "şüpheli" sıfatıyla savcılığa çağrıldı.

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KASA KELEŞ'İN AİLEYE YAKINLIĞI BELGELENDİ
Söz konusu görüntülerin yankıları sürerken CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in, Ekrem İmamoğlu ailesine yakınlığı da belgelendi.

FATİH KELEŞ, HASAN İMAMOĞLU VE MEHMET MURAT ÇALIK'IN KAZ DAĞLARI'NDA ARSASI ÇIKTI
Ofise yüklü miktarda para getiren Fatih Keleş'in, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'yla birlikte Kaz Dağları'nda arsa aldığı ortaya çıktı.

Ekrem İmamoğlu ile Murat ÇalıkEkrem İmamoğlu ile Murat Çalık

Edremit ilçesi Güre Mahallesi sınırlarında 632 ada 86 parsel numarasında kayıtlı 2 bin 240 m2'lik konut alanının Fatih Keleş, Hasan İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık tarafından satın alındığı öğrenildi.

Kaz Dağları'nın hemen yakınında bulunan arsanın 493,91 m2'nin Fatih Keleş, 987,83 m2'nin Hasan İmamoğlu, 493,91 m2'nin Mehmet Murat Çalık tarafından satın alındığı bildirildi.

EDREMİT BELEDİYESİ'NİN ARSASINI DA ALDILAR
Fatih Keleş, Hasan İmamoğlu ve Mehmet Murat Çalık'ın; Edremit Belediyesi'nin sahibi olduğu 264,56 m2'lik arsayı da satın aldığı bildirildi.

Edremit Belediyesi'nin 2 Şubat 2021 tarihli kararıyla 264,56 m2'lik arsa söz konusu kişilere satıldı.

Fatih Keleş Hasan İmamoğlu ve Mehmet Murat Çalık'ın ismi aynı belgede Fatih Keleş Hasan İmamoğlu ve Mehmet Murat Çalık'ın ismi aynı belgede

EKREM İMAMOĞLU, "KAZ DAĞLARINI CANIMIZ GİBİ KORUMALIYIZ" DEDİ, KAZ DAĞI YAKINLARINDA AĞAÇ KATLİAMI YAPTI
Öte yandan Kaz Dağları Milli Parkı'nın hemen yanında bulunan Güre Köyü'nde İmamoğlu ailesinin 10 villası bulunuyor. İmamoğlu ailesi, 10 villayı ağaç katliamı yaparak dikmişti.

Kaz Dağları Milli Parkı'nın hemen yanında Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu'na ait 11 bin 925 metrekarelik arsada yüzlerce ağacın kesildiği tespit edildi. Kaz Dağları'nda Hasan İmamoğlu'nun 6 bin 914 metrekare, Ekrem İmamoğlu'nun 5 bin 11 metrekare arsası ve dairesi bulunuyor.

Kaz Dağları Milli Parkı'nın hemen yanında bulunan Güre Köyü'nde İmamoğlu ailesinin 10 villası bulunuyor. Villalar 3 katlı ve havuzlu. Hasan İmamoğlu'na ait 10 villanın bulunduğu alan, Google Earth'ün 18 Ağustos 2016 tarihli fotoğrafında çam ve meşe ağaçlarının olduğu açıkça görülüyor. Google Earth'ün, 9 Nisan 2017 tarihli fotoğrafta, 599 ada 1 parselde; villa yapımına başladığı görülüyor. Son fotoğrafta ise İmamoğlu Ailesi'nin Kaz Dağları'nda 599 parsel ada, 1 parselde 10 villasının bitmiş durumda olduğu görülüyor.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1 Ağustos 2018 tarihinde; "Bu ülkenin doğal değerlerini ve yaşam alanlarını canımız gibi korumalıyız. Kaz Dağları'nın yok olması ciğerlerimize çektiğimiz havanın kesilmesidir. Salda Gölü gibi büyüleyici bir güzelliğe de değil zarar vermek, gözümüz gibi bakmalıyız. #KazdağlarıHepimizin" ifadelerini kullanmıştı.

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