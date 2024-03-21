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Katil oğlu ile ABD'ye firar eden Eylem Tok hakkında yeni gelişme | ABD'de 1 yıllık ev kiralamaya çalıştılar! Ev sahibinden şoke eden cevap

Türkiye’yi sarsan trafik kazasında her gün yeni bir skandal patlak veriyor. Katil oğlu ile ABD’ye kaçan Eylem Tok’un kaza alanına iki defa gittiği belirlendi. Tok’un ‘Kazada ölen var mı?’ dediği, Aci’nin öldüğünü öğrenince de kaçtığı iddia edildi. İddialar yalnızca bununla da sınırlı kalmadı. Eylem Tok için ABD'de ev kiralamaya aracılık eden bir aracı ile ev sahibi arasında geçen maillerin ekran görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülere Tok'un New York’ta bir evi yıllık 96 bin dolara kiralama çabası yansıdı.

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Giriş Tarihi 21 Mart 2024, 07:01 Güncelleme 21 Mart 2024, 08:01
Katil oğlu ile ABD’ye firar eden Eylem Tok hakkında yeni gelişme | ABD’de 1 yıllık ev kiralamaya çalıştılar! Ev sahibinden şoke eden cevap

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Doktor Bülent Cihantimur ile yazar Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur'un yaptığı kaza, gündemin ilk sırasında yer almaya devam etti.

Oğuz Murat Aci'nin ölümüne yol açan 16 yaşındaki Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok'la birlikte önce Mısır'a oradan da ABD'ye kaçtı.

Vicdansız ana-oğul, ABD'nin New York kentinde ortaya çıktı. Hiçbir şey olmamış gibi etrafa gülücükler attı. Kentin en lüks yerinde kaldığı ortaya çıktı.

İkilinin ABD'de nasıl bir hayat kurduğu merak edilirken, konuya ilişkin yeni detaylara ulaşıldı.

X hesabından Eylem Tok için ABD'de ev kiralamaya aracılık eden bir aracı ile ev sahibi arasında geçen maillerin ekran görüntülerini paylaşan Barış Pehlivan, "New York'ta bir evi yıllık 96 bin dolara kiralama çabası ve sonucu… Aşağıdan yukarıya doğru okuyunuz" ifadelerini kullandı.

Pehlivan'ın paylaşımı şöyle:

EV KİRALAMAK İSTEDİ
Oğluyla birlikte ABD'de yaşayan Tok, New York'ta bir evi yıllık 96 bin dolara kiralamak istedi. Ancak görüştüğü ev sahibi kendisini basından tanıdığını ve evini kiraya veremeyeceğini söyledi.

Ev sahibi mesajında;"Sen hangi cesaretle bana bu teklifi sunuyorsun. Evimde katil mi bekleyeceğim? Bu teklifi hiç duymamış olayım. Terbiyesizliğin lüzumu yok." ifadelerini kullandı.

Söz konusu yazışma.Söz konusu yazışma.

Vicdansız anne-oğul ABD sokaklarında tur atarken, soruşturmayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Buna göre firari Eylem Tok, kaza alanına iki defa gitti. İlk olarak oğlunu almak için kaza yerine ulaştı.

Oğlunu alıp döndükten sonra kaza yerine ikinci kez gitti. Polislere ve görgü tanığına 'Kazada ölen var mı?' dediği vurgulandı. Oğuz Murat Aci'nin öldüğünü öğrenince de kaçtığı iddia edildi. Öte yandan New York'ta yaşayan Türkler, Eylem Tok ile oğlu Timur'u göz hapsine almak için adeta av başlattı. Türkler'in özellikle anne-oğulun hal ve hareketlerini fotoğraflayıp gündemde tutmak için çabaladıkları vurgulandı.



'KÖPEKLERE YEM EDERİM'
Özer Aci, Bülent Cihantimur ile görüşmesinin detaylarını anlattı. Aci, "Ne yüzle 5-6 kişi geliyorsunuz diye kınadım. 'Git çocuğunu, eski eşini al adalete teslim et, ondan sonra taziyeye mi geleceksin buyur gel' dedim" dedi. Kan parası iddialarıyla ilgili olarak, "Bana şu İstanbul'u bağışlasalar oğlum geri gelmeyecek. O insanın bir lokması benim boğazımdan geçmeyecektir" diye konuştu.

Firari ana-oğulun lüks yaşamı pes dedirtti: Eylem Tok ve katil oğlu ABDde milyon dolarlık rezidansa taşındı! Fotoğrafları bilinçli mi servis etiler?Firari ana-oğulun lüks yaşamı pes dedirtti: Eylem Tok ve katil oğlu ABDde milyon dolarlık rezidansa taşındı! Fotoğrafları bilinçli mi servis etiler?

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