Katil oğlu ile ABD’ye firar eden Eylem Tok hakkında yeni gelişme | ABD’de 1 yıllık ev kiralamaya çalıştılar! Ev sahibinden şoke eden cevap

İkilinin ABD'de nasıl bir hayat kurduğu merak edilirken, konuya ilişkin yeni detaylara ulaşıldı.

X hesabından Eylem Tok için ABD'de ev kiralamaya aracılık eden bir aracı ile ev sahibi arasında geçen maillerin ekran görüntülerini paylaşan Barış Pehlivan, "New York'ta bir evi yıllık 96 bin dolara kiralama çabası ve sonucu… Aşağıdan yukarıya doğru okuyunuz" ifadelerini kullandı.

Pehlivan'ın paylaşımı şöyle:

EV KİRALAMAK İSTEDİ

Oğluyla birlikte ABD'de yaşayan Tok, New York'ta bir evi yıllık 96 bin dolara kiralamak istedi. Ancak görüştüğü ev sahibi kendisini basından tanıdığını ve evini kiraya veremeyeceğini söyledi.

Ev sahibi mesajında;"Sen hangi cesaretle bana bu teklifi sunuyorsun. Evimde katil mi bekleyeceğim? Bu teklifi hiç duymamış olayım. Terbiyesizliğin lüzumu yok." ifadelerini kullandı.