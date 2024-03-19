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CHP'deki paradan kulede çelişkili ifadeler kayıp avrolar! 5 madde binbir fırıldak: 15 milyon 501 bin lira nasıl ödendi? Kimin kasasından çıktı?

Türkiye CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile direkt bağlantılı İBB Spor Kulübü Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz CHP eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas'ın da aralarında olduğu isimlerin paradan kule yaptığı görüntüleri konuşulurken ifadelerdeki çelişkiler dikkat çekiyor. Binayı satan Braka ve avukatı Gökhan Taşkapan'ın ifadelerinin ardından CHP'li Tuncay Yılmaz ve Fatih Keleş'in çelişkileri gün yüzüne çıktı. CHP'lilerden toplamda 39 milyon 870 bin lira aldığını ifade eden Braka, resmi sözleşmenin 24 milyon 369 bin lira olduğunu belirtiyor. Buna göre, CHP'liler tarafından ödenen 15 milyon 501 bin liranın nereden geldiği, kimin kasasından çıktığı bilinmiyor. İfadelerde ortaya çıkan bir başka çelişki ise avro. Braka avro almadığını iddia ederken avukatı Taşkapan avroların TL'ye çevrilerek verildiğini iddia ediyor. İşte 5 maddede CHP'deki deste deste para skandalında çelişkili ifadeler.

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Giriş Tarihi 19 Mart 2024, 19:10 Güncelleme 19 Mart 2024, 19:10
CHP’deki paradan kulede çelişkili ifadeler kayıp avrolar! 5 madde binbir fırıldak: 15 milyon 501 bin lira nasıl ödendi? Kimin kasasından çıktı?

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Türkiye CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile direkt bağlantılı İBB Spor Kulübü Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz CHP eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas'ın da aralarında olduğu isimlerin paradan kule yaptığı görüntüleri konuşulurken ifadelerdeki çelişkiler dikkat çekiyor.

İmamoğlu'nun 'kasası' Keleş'in yeni para sayma görüntüleri ortaya çıktı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

MADDE MADDE ÇELİŞKİLİ İFADELER

Soruşturma kapsamında son olarak dün adliyeye gelen İmamoğlu İnşaat Şirketi Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, Ali Rıza Braka ve avukat Gökhan Taşkapan'ın savcılıkta ifade verdi.

1 - RESMİ SATIŞ BEDELİ 24 MİLYON 369 BİN LİRA

Binayı satan Ali Rıza Braka ve avukatı Gökhan Taşkapan, binanın resmi satış bedelinin 24 milyon 369 bin lira olduğunu belirtilirken CHP'liler tarafından ödenen paranın nereden geldiği bilinmiyor. Konuyla ilgili Braka, "Toplamda 39 milyon 870 bin liradır. Geriye kalan meblağı ise komisyon ve diğer giderler olduğunu söyleyerek vermediler." dedi.

2 - CHP'LİLER 15 MİLYON 501 BİN LİRAYI NASIL ÖDEDİ?

CHP'lilerden toplamda 39 milyon 870 bin lira aldığını ifade eden Braka, resmi sözleşmenin 24 milyon 369 bin lira olduğunu belirtiyor. Buna göre, CHP'liler tarafından ödenen 15 milyon 501 bin liranın nereden geldiği, kimin kasasından çıktığı bilinmiyor.

3 - PARALAR TEK PARÇA DEĞİL 3 SAAT BOYUNCA AYRI AYRI GELDİ

Braka'nın avukatı Taşkapan, ifadelerde Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz'ın paraları birlikte ve tek parça halinde getirdikleri ifadelerin gerçeği yansıtmadığını iddia etti. Taşkapan, ifadesinde farklı miktarlarda yaklaşık 3 saat boyunca para getirildiğini belirtti.

Binayı satan Ali Rıza Braka'nın ifadesi: Tamamını TL olarak aldığımdan eminim.Binayı satan Ali Rıza Braka'nın ifadesi: Tamamını TL olarak aldığımdan eminim.

4 - AVRO ÇELİŞKİSİ

CHP'ye binayı satan Ali Rıza Braka ifadesinde avrolardan haberi olmadığını ifade ederken avukatı Taşkapan, "Orada sayılan dolar ve avrolar liraya çevrilerek hesaplanmış ve toplamda 15 milyon 510 bin lira olarak satıcı Ali Rıza Braka'ya elden teslim edilmiştir." diyerek görüntülerde yer alan avro konusunda çelişkili ifadeler kullanıyor.

Fatih Keleş, ifadesinde o günden sonra parti il binasının hangi tarihte resmi olarak satın alındığı, satın alma için ne kadar paranın hangi yolla ödendiğine ilişkin bilgisinin bulunmadığını, süreci CHP İstanbul İl Başkanlığının yürüttüğünü iddia etti.Fatih Keleş, ifadesinde o günden sonra parti il binasının hangi tarihte resmi olarak satın alındığı, satın alma için ne kadar paranın hangi yolla ödendiğine ilişkin bilgisinin bulunmadığını, süreci CHP İstanbul İl Başkanlığının yürüttüğünü iddia etti.

5 - HABERİM YOK YALANI

Avukat Taşkapan beyanlarında, satın alma sürecini Kaftancıoğlu'nun başlattığını ancak ilerleyen süreçte el çektirildiğini düşündüğünü ve sürecin devamını Fatih Keleş ile ismini basından öğrendiği Tuncay Yılmaz'ın yönettiğini söyledi. Yılmaz ise, CHP il binasının satın alınmasıyla ilgili bilgi sahibi olmadığını savundu. Keleş ise Taşkapan'ın ifedelerinin aksine o günden sonra parti il binasının hangi tarihte resmi olarak satın alındığı, satın alma için ne kadar paranın hangi yolla ödendiğine ilişkin bilgisinin bulunmadığını, süreci CHP İstanbul İl Başkanlığının yürüttüğünü iddia etti.

Tuncay Yılmaz'ın ifadesiTuncay Yılmaz'ın ifadesi

BİNAYI SATAN ALİ RIZA BRAKA'NIN İFADESİ

Braka ifadesinde, Arnavut vatandaşı olduğunu, 2016'da Türkiye'ye geldiğini, 2019'da Türk vatandaşlığı için başvuru yaptıktan iki yıl sonra vatandaşlık aldığını dile getirdi.

Farklı alanlarda yatırımlar yapan iş insanı olduğunu, Tokat ve İzmir'de yatırımları bulunduğunu anlatan Braka, "Soruşturmaya konu Ayazağa'daki 14 adet taşınmazı ben 15 Ağustos 2018'de Emlak Konut GYO'dan satın aldım. Daireleri toplamda 22 milyon 553 bin liraya aldım. O tarihte Türk vatandaşı olmadığım için Sas Besicilik'in resmi sahibi ve ortağım olan U.K. adına daireleri satın aldım. Daireleri aldıktan sonra bir yatırımcı olarak kar elde etmek amacıyla satmaya karar verdim." dedi.

Braka, satış işlemi için bir emlak şirketiyle anlaştığını, burada çalışan H.C'nin 2019'da kendisini emlak ofisine çağırdığını ifade ederek, ofiste, CHP teşkilatından geldiğini söyleyen bir kişinin parti için kullanılmak üzere binayı satın almak istediğini kaydettiğini anlattı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturmada, söz konusu binayı sattığı öne sürülen şüpheli Ali Rıza Braka savcılığa ifade verdi. (18 Mart 2024)CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturmada, söz konusu binayı sattığı öne sürülen şüpheli Ali Rıza Braka savcılığa ifade verdi. (18 Mart 2024)

Binayı 43 milyon lira üzerinden ilana koyduğunu, CHP'den geldiğini söyleyen bu kişiyle çok düşük teklif verdiği için görüşmek istemediğini anlatan Braka, bu kişinin daha sonra avukatı Gökhan Taşkapan ile iletişime geçtiğini söyledi.

Braka, bir süre sonra görüşme ayarlandığını ve Sarıyer Belediye Başkanlığı binası olarak bildiği konuma gittiğinde, belediye başkanının odasında toplandıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"O sırada odada ben, avukatım Gökhan Taşkapan, CHP teşkilatından tanımadığım biri ve muhtemelen belediye başkanı olan kişi bulunuyordu. Yine aramızda pazarlık yürütüldü ancak bir sonuca ulaşamadık ve oradan ayrıldım. Avukatım ve taşınmazı satın almak isteyen CHP'li kişiler sürekli irtibat halindeydi. Bir gün avukatım beni arayarak, karşı tarafın 41 milyon lira bedelle bütün taşınmazları almayı kabul ettiğini söyledi. Tüm görüşmeleri ve ayarlamaları avukatım yaptı."

''6 KASIM 2019'DA NOTERDE SATIŞ SÖZLEŞMESİ İMZALADIK''

İlk görüşmeden sonra iki tarafın da emlak şirketini aradan çıkardığını ve görüşmelerin avukatı aracılığıyla sürdüğünü, avukatının 41 milyon bedelle taşınmazları CHP'ye satacaklarını söylediğini kaydeden şüpheli, "CHP adına süreci o tarihte İl Başkanı olan Canan Kaftancıoğlu yürütüyordu. Kendisiyle 6 Kasım 2019'da Beyoğlu 3. Noterliğinde satış sözleşmesi imzaladık. Buna göre tüm paralar hesabıma yattıktan sonra ben taşınmazları kendilerine devredecektim." dedi.

Braka, ifadesinin devamında, "Bu sözleşmede de görüleceği üzere resmi olarak 24 milyon 360 bin lira bedel gösterdik. Yine bu sözleşmede CHP tarafından bana o gün 6 milyon lira, 18 Kasım 2019'da 8 milyon lira ve geri kalan bedelin de 9 Aralık 2019 tarihinde ödeneceğini kararlaştırdık. Ben her ne kadar gerçekte taşınmazları 41 milyon lira bedelle satmış olsam da satış vaadi sözleşmesinde ve resmi olarak 24 milyon 360 bin lira göstermiş olmanın herhangi bir sakıncası olduğunu düşünmedim. Sözleşmenin karşı tarafı olan Canan Kaftancıoğlu'nu sadece o gün noterde gördüm." diye konuştu.

Ali Rıza BrakaAli Rıza Braka

Satış vaadi sözleşmesinin yapıldığı gün CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından şirketinin hesabına 6 milyon lira ve 18 Kasım 2019'da da 8 milyon lira gönderildiğini ifade eden Braka, 9 Aralık 2019'da arayan avukatının, paranın bir kısmının elden teslim edileceğini söyleyerek kendisini ofisine çağırdığını anlattı.

BRAKA: DOLAR VE AVRO DEĞİL TÜRK LİRASI OLARAK ALDIM

Braka, avukatının ofisine gittiğinde tanımadığı 4-5 kişinin bulunduğunu, paranın bir kısmının orada olduğunu, bir kısmının da çantalarla getirildiğini aktararak, paraların dolar veya avro değil Türk lirası olduğunu ifade etti.

''1 MİLYON 130 BİN LİRA, KOMİSYON VE GİDERLER OLDUĞU SÖYLENEREK ÖDENMEDİ''

15 milyon 510 bin lirayı o gün ofisten alarak ayrıldığını, 11 Aralık 2019'da taşınmazın tapusunu devrettiği gün 360 bin lira ve 10 milyon lira olmak üzere iki kez ödeme aldığını anlatan Braka, "Her ne kadar taşınmazları 41 milyon liraya satmış olsam da elime geçen para resmi olarak 24 milyon 369 bin lira ve elden aldığım 15 milyon 510 bin lira, toplamda 39 milyon 870 bin liradır. Geriye kalan meblağı ise komisyon ve diğer giderler olduğunu söyleyerek vermediler." dedi.

Braka, yasa dışı işi olmadığını, iş insanı olarak yatırım amacıyla daire satın aldığını ve 1 yıl sonra bunları karlı şekilde sattığını, herhangi bir siyasi partiyle işi olmayacağını dile getirerek, hakkında takipsizlik kararı verilmesini talep etti.

Kamera görüntülerinde masa başında bulunan 3 kişinin avro cinsinden para saydığının görüldüğünün hatırlatılması üzerine Braka, "Elinde avro bulunan kişiyi tanımıyorum. Ben gittiğimde ofiste yoktu. Bu görüntüler muhtemelen ofiste bulunmadığım bir zaman diliminde çekilmiştir. Zaten avro görüntülerinin olduğu fotoğraflarda benim ve adamlarımın bulunmadığı görülmektedir. O görüntülerde sadece avukat Gökhan Taşkapan ve tanımadığım 4 kişi bulunmaktadır. Muhtemelen kendilerine sorulduğunda o paraların ne olduğunu söyleyeceklerdir. Çünkü ben paranın tamamını lira olarak aldığıma çok eminim." ifadelerini kullandı.

ALİ RIZA BRAKA'NIN AVUKATI GÖKHAN TAŞKAPAN'IN İFADESİ

Soruşturmada, avukat Gökhan Taşkapan'ın "beyan sahibi" sıfatıyla verdiği ifadeye ulaşıldı. Soruşturma kapsamında avukat Gökhan Taşkapan'ın savcılıkta kendi rızasıyla "beyan sahibi" sıfatıyla verdiği ifadesine ulaşıldı.

Taşkapan ifadesinde, şu anda CHP İstanbul İl Binası olarak kullanılan yerin 2019'da müvekkili Ali Rıza Braka'ya ait olduğunu, bir emlakçı aracılığıyla CHP'nin kendilerine teklifte bulunduğunu söyledi.

Braka'nın avukatı Gökhan TaşkapanBraka'nın avukatı Gökhan Taşkapan

Görüşmelerde son fiyat olarak CHP'ye 43 milyon lira bildirildiğini, ancak 41 milyon liraya anlaşıldığını ifade eden Taşkapan, aradaki 2 milyon lira farkın nasıl ortaya çıktığına ilişkin şunları kaydetti:

"CHP tarafı taşınmazları satın alırken Gül İnşaat sahibi Metin Gül'ün binanın alınmasına 2 milyon lira yardım etmesini istedi, bu nedenle birçok kez Metin Gül'ün de bulunduğu toplantılar gerçekleştirdik. Metin Gül bana, kendisinin Büyükçekmece ve Sarıyer'de çok fazla yatırımı olduğunu, CHP'den Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve dosyada ismi bulunan Fatih Keleş'in arada bulunan 2 milyon lirayı kendisinden istediklerini, bu parayı vermezse bu kişilerin yatırımlarını durduracaklarını söylediklerini, Fatih Keleş'in Ekrem İmamoğlu'na yakın olması nedeniyle bu durumdan korktuğunu ve mecburen parayı ödemek zorunda olduğunu söyledi. Bu nedenle bize, 'Bu 2 milyon liranın 1 milyon lirası sizden olsun, geri kalan 1 milyon lirayı da ben ayrıca size elden vereceğim.' dedi. 11 Aralık 2019'da tapu devrinin yapıldığı gün çalışanı aracılığıyla elden teslim etti. Biz de kendisi zor durumda kalmasın diye bedeli 41 milyon lira olarak güncelledik.''


RESMİ ALIM BEDELİ 24 MİLYON 360 BİN LİRA

Taşkapan, taşınmazın resmi alım bedelinin 24 milyon 360 bin lira olarak kararlaştırıldığını, kalan rakamı ise CHP'nin haricen ödemesinin istenmesi üzerine bu konuda mutabık kalındığını anlatarak, bu işlemler sırasında CHP yetkilisi olduğunu öğrendikleri bir kişinin kendilerinden 2 milyon lira istediğini, bu kişiyi de Canan Kaftancıoğlu'nun tanıdığını ve bilgi sahibi olduğunu düşündüğünü belirtti.

Durumu Kaftancıoğlu'na iletmesi üzerine fazla para alınmasının önüne geçildiğini kaydeden Taşkapan, 10 Aralık 2019'da CHP'li yöneticilerin ısrarı sonucu ödemenin kendi ofisinde yapıldığını anlattı.

Ekrem İmamoğlu ile Fatih KeleşEkrem İmamoğlu ile Fatih Keleş


"SATIN ALMA SÜRECİNİ CANAN KAFTANCIOĞLU BAŞLATTI, FATİH KELEŞ VE TUNCAY YILMAZ YÖNETTİ"

Taşkapan beyanlarında, satın alma sürecini Kaftancıoğlu'nun başlattığını ancak ilerleyen süreçte el çektirildiğini düşündüğünü ve sürecin devamını Fatih Keleş ile ismini basından öğrendiği Tuncay Yılmaz'ın yönettiğini söyledi.

Odadaki kamera kaydının gizli yapılmadığını, bu durumu oradaki yöneticilerin de bildiğini dile getiren Taşkapan, oradakilerden birinin, "Hatta bunların kaydı yapılırsa bir kaydının tarafımıza verilmesi ve ödemenin kayıt altına alınmış olması, ayrıca bunun başkana sunulması iyi olacaktır." demesi üzerine kamera kayıtlarının tamamının Tuncay Yılmaz'a verildiğini söyledi.

Ekrem İmamoğlu ve Canan KaftancıoğluEkrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu

Taşkapan, ifadesini şöyle sürdürdü:

"İfadelerde Fatih Keleş'in tek parça halinde ve Tuncay Yılmaz ile birlikte para getirdiği belirtilmektedir. Halbuki Keleş öğlen 12.30 gibi, Yılmaz ise 14.30 gibi ofisime gelmiştir. Ve ofise çeşitli yerlerden farklı miktarlarda yaklaşık 3 saat boyunca para getirilmiştir. En son bilirkişi raporunda da Tuncay Yılmaz'ın elinde bulunan avro ve dolarlar kendisi tarafından bizzat getirilmiştir. Orada sayılan dolar ve avrolar liraya çevrilerek hesaplanmış ve toplamda 15 milyon 510 bin lira olarak satıcı Ali Rıza Braka'ya elden teslim edilmiştir. Ayrıca kapalı halde iki çanta daha getirildi ancak bu çantalar açılmadı. Bu nedenle içinde para olup olmadığını bilmiyorum."

Taşkapan, ofise gelen giden paraları Keleş'in not aldığını, bu sırada bir kişinin daha içinde 1 milyon lira olan çantayla geldiğini ifade ederek, "Bunun İBB'den gönderildiğini ve ihaleyi verecekleri kişinin ayarladığını söyledi. Gelen giden tüm para notları en son Tuncay Yılmaz'a teslim edildi." dedi.

Sarıyer Tapu Müdürlüğünde 11 Aralık 2019'da satış işlemleri için buluştuklarını, saat 12.00'den önce, Gül ile anlaştıkları gibi çalışanı aracılığıyla kayıt dışı olarak 1 milyon liranın Braka'ya elden teslim edildiğini, yine aynı gün Keleş tarafından 490 bin liranın da verildiğini aktaran Taşkapan, elden teslim edilen haricen paranın toplam 17 milyon lira olduğunu beyan etti.

İMAMOĞLU İNŞAAT'IN GENEL MÜDÜRÜ TUNCAY YILMAZ'IN İFADESİ

Diğer şüpheli Tuncay Yılmaz ise ifadesinde, 2016'dan bu yana Hasan İmamoğlu ve Ekrem İmamoğlu'nun ortağı oldukları İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü olarak çalıştığını söyledi.

İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz 'şüpheli' sıfatıyla Savcılığa ifade verdi. (18 Mart 2024)İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz 'şüpheli' sıfatıyla Savcılığa ifade verdi. (18 Mart 2024)

Fatih Keleş'i 12-13 yıldır tanıdığını, aile dostu olduğunu ve ikisinin de inşaat sektöründe çalıştıklarını belirten Yılmaz, dosyada tanıdığı başka kimse olmadığını öne sürdü.

Yılmaz, söz konusu görüntülerin çekildiği 2019'da Keleş'in kendisini arayarak yüz yüze görüşmek istediğini söylediğini, Keleş'le Beylikdüzü'nde buluştuklarını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendisi bana arabada bir miktar emanet para olduğunu, bu parayı tek başına götürmekten korktuğu için bir kısmını benim taşımamı rica etti. Yanlış hatırlamıyorsam para çantalarından bir tanesini bana verdi. Yine parayı götüreceğim yerin konumunu gönderdi. Ben bu paranın nereden geldiğini sormadım. Çantayı da açıp içinde ne kadar para olduğuna bakmadım. Bana paranın emanet olduğunu ve CHP il binasının satın alınması için harcayacaklarını söyledi. Ben de tek başıma arabamda bir çanta para olduğu halde Fatih ağabeyimin attığı konuma gittim."

Gittiği konumda Keleş ile başka kişilerin de olduğunu dile getiren Yılmaz, bu kişileri tanımadığını iddia etti.

Yılmaz, Keleş'in kendisine ihtiyacı olabileceği düşüncesiyle ofiste yarım saat daha kaldıktan sonra ayrıldığını, bu olaydan önce ve sonra söz konusu adrese gitmediğini anlatarak, CHP il binasının satın alınmasıyla ilgili bilgi sahibi olmadığını savundu.

SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya hesaplarında, "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığında para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı." notuyla paylaşılan görüntülere ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla resen soruşturma başlatmıştı.

Özgür NasÖzgür Nas

Soruşturma kapsamında İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve eski CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Can Poyraz'ın şüpheli olarak savcılıkça ifadesi alınmıştı.

Can PoyrazCan Poyraz

Keleş, "Parayı avukatlık ofisinde CHP İstanbul il binasını satan Ali Rıza Braka teslim aldı." şeklinde ifade vermişti.

Soruşturma kapsamında, Braka ve İmamoğlu İnşaat Şirketi'nin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın da "şüpheli" olarak ifadesi alınmıştı.

Şüpheli Ali Rıza Braka'nın savcılıkta, "CHP adına süreci o tarihte İl Başkanı olan Canan Kaftancıoğlu yürütüyordu. Kendisiyle 6 Kasım 2019'da Beyoğlu 3. Noterliğinde satış sözleşmesi imzaladık." şeklindeki ifadesiyle isminden söz ettiği Kaftancıoğlu'nun "şüpheli" olarak ifadeye çağırıldığı öğrenilmişti.

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