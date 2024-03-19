CHP’deki kara parada düğüm çözülüyor! Canan Kaftancıoğlu ’şüpheli’ sıfatıyla ifadeye çağırıldı: Bombanın pimi çekildi İmamoğlu tedirgin

KAFTANCIOĞLU ŞÜPHELİ SIFATIYLA İFADEYE ÇAĞIRILDI Eski CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağırıldı. Kaftancıoğlu'nun bugün adliyeye gelerek savcıya ifade vermesi bekleniyor. "GÖRÜNTÜLERDE KİMİN MÜDÜRÜ VARSA PARAYI ONA SORUN" Öte yandan Kaftancıoğlu'nun "Benim parayla, ihaleyle işim olmaz. O görüntülerde benim ortağım ya da genel müdürüm yok. Kimin orada ortağı, müdürü varsa ona sorsunlar. Paranın adresini en iyi onlar bilir" dediği iddia edildi.







"EKREM İMAMOĞLU'NUN EKİBİ İSTEDİ"



Avukat Gökhan Taşkapan Ekrem İmamoğlu'nu işaret etti. CHP'li Barış Yarkadaş ile görüşen Taşkapan, "Paranın tesliminin ofisimde yapılmasını Ekrem İmamoğlu'nun ekibi istedi" dedi.

"SÜRECİ FATİH KELEŞ VE TUNCAY YILMAZ YÖNETTİ"



Daha sonrasında 'beyan sahibi' sıfatıyla ifade veren Taşkapan, satın alma sürecini Kaftancıoğlu'nun başlattığını ancak ilerleyen süreçte el çektirildiğini düşündüğünü ve sürecin devamını Fatih Keleş ile ismini basından öğrendiği Tuncay Yılmaz'ın yönettiğini söyledi.

Ekrem İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş ve İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın verdiği beyanları yalanlayan Taşkapan, "İfadelerde Fatih Keleş'in tek parça halinde ve Tuncay Yılmaz ile birlikte para getirdiği belirtilmektedir. Halbuki Keleş öğlen 12.30 gibi, Yılmaz ise 14.30 gibi ofisime gelmiştir" dedi.



"KAPALI HALDE İKİ ÇANTA DAHA GELDİ AMA AÇILMADI"



Ofise çeşitli yerlerden farklı miktarlarda 3 saat boyunca para geldiğini söyleyen avukat Taşkapan, "En son bilirkişi raporunda da Tuncay Yılmaz'ın elinde bulunan avro ve dolarlar kendisi tarafından bizzat getirilmiştir. Orada sayılan dolar ve avrolar liraya çevrilerek hesaplanmış ve toplamda 15 milyon 510 bin lira olarak satıcı Ali Rıza Braka'ya elden teslim edilmiştir. Ayrıca kapalı halde iki çanta daha getirildi ancak bu çantalar açılmadı. Bu nedenle içinde para olup olmadığını bilmiyorum" dedi.

PARALARI KELEŞ NOT ALDI, İBB'DEN 1 MİLYON TL GELDİ



Taşkapan, ofise gelen giden paraları Keleş'in not aldığını, bu sırada bir kişinin daha içinde 1 milyon lira olan çantayla geldiğini ifade ederek, "Bunun İBB'den gönderildiğini ve ihaleyi verecekleri kişinin ayarladığını söyledi. Gelen giden tüm para notları en son Tuncay Yılmaz'a teslim edildi." dedi.



HARİCEN ELDEN 17 MİLYON TL TESLİM EDİLDİ



Sarıyer Tapu Müdürlüğünde 11 Aralık 2019'da satış işlemleri için buluştuklarını, saat 12.00'den önce, Gül ile anlaştıkları gibi çalışanı aracılığıyla kayıt dışı olarak 1 milyon liranın Braka'ya elden teslim edildiğini, yine aynı gün Keleş tarafından 490 bin liranın da verildiğini aktaran Taşkapan, elden teslim edilen haricen paranın toplam 17 milyon lira olduğunu beyan etti.