Ekrem İmamoğlu şaibeli "kasası" Fatih Keleş'i savundu: Can bir yol arkadaşım | Para sayan kişi İmamoğlu İnşaatın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz çıktı

Düzmece belgeye itibar edilmemesi gerektiğini söyleyen Çiçek şu ifadeleri kullandı: "Aralık 2019 tarihinde o il binasının alımında, CHP Genel Merkez avukatı olarak bulundum! 30 milyon TL nin üzerindeki rakam Genel Merkez marifeti ile gönderilmiş olup, bakiye kalan bir kısım; Ocak 2020 de hazine yardımının gelmesi ile ikmal edilmiştir! Bu boyutta haricen bir rakam söz konusu olmamıştır! Satıcıya yönelik işlemler banka üzerinden yapılmıştır! Birileri, bir yerlerden haricen para toplayarak; haksız zenginleşme içerisine girmiş ise bunun tesbit ve gereğini yapacak makamlar bellidir!" SORUŞTURMA BAŞLATILDI



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görüntülere ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla resen soruşturma başlatıldı. CHP kara paraya düştü! Murat Ongun kuryelik yaptı... Fatih Keleş saydı... İmamoğlu hangi iş adamından bir çuval para aldı? | İfşa geldi BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA: KAYNAĞI SORULACAK



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bazı programlara katılmak üzere bulunduğu Beypazarı'nda konuyu ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "SİYASİ PARTİLER KANUNU'NA GÖRE BAĞIŞIN ŞEKLİ BELLİDİR, MİKTARI DA BELLİDİR" Tunç, sosyal medyaya yansıyan, bir siyasi parti binasındaki para sayma görüntüleri üzerine başlatılan soruşturmaya ilişkin soruyu da cevapladı. Söz konusu görüntüler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını kaydeden Tunç, "O görüntülerdeki kişilerle ilgili ifadeler alınmaya başlandı. Onlar Cumhuriyet savcılığımızın takibinde. Bu sayılan paraların kaynağı nedir? Tabii bir açıklama yapıldı, bunların partiye yapılan bir bağış olduğu söylendi. Neticede bunların da kuralları var. Siyasi Partiler Kanunu'na göre bağışın şekli bellidir, miktarı da bellidir." dedi.

Partilere bağış kampanyasında verilen hesap numaralarının bulunduğunu, bu paraların söz konusu hesap numaralarına yatan para mı olduğunun araştırılacağını kaydeden Tunç, şöyle devam etti: "Bunlar acaba bir başka kaynaktan mı geliyor? Yani savcılık bu paraların kaynağını elbette ki soracaktır, sorgulayacaktır. Çünkü kamuoyunda büyük bir tereddüt ve tepki ortaya çıktı. Çünkü böyle miktarda bir paranın özellikle sadece bir adi belgeyle bir alışveriş söz konusu. Bir il binasının bu şekilde bir satışının nasıl söz konusu olabildiğini elbette ki Cumhuriyet Savcılığı bu tereddütleri ortadan kaldıracak bir soruşturma gerçekleştirecektir. Bu konuda lehte çok aleyhte çok beyan var. İstanbul İl Başkanlığı binasının alınmasıyla ilgili bir para olduğu söyleniyor. Yani bu para genel merkez tarafından mı ödendi, yoksa bu paradan mı ödendi? Tüm bunlar hepsi muallakta olan konular. Belgeyle görüntü kaydının tarihlerinin tutmamış olması, tüm bunlar Cumhuriyet Başsavcılığının inceleyeceği hususlar. İncelemeler neticesinde ortaya çıkacaktır. Eğer bir suç varsa, bir suç unsuru varsa, bir kara para varsa, yani bir suçtan kaynaklanan bir gelir varsa tüm bunlar ortaya çıkacaktır." Bakan Tunç, söz konusu iddiaya ilişkin tapu kayıtlarına da bakıldığını belirterek, şunları kaydetti: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız bu konuda gerekli soruşturmayı başlatmıştır. Tüm bunları inceleyecek. O görüntülerde ismi geçenler, o görüntülerde bulunan kişi ifadelerine başvurulacaktır. Orada bir suç unsuru var mı yok mu, tüm bunlar soruşturma neticesinde ortaya çıkacaktır. Bunu da biz titizlikle takip ediyoruz."

OKLAR EKREM İMAMOĞLU'NA ÇEVRİLDİ



Ekrem İmamoğlu'nun "kasası" olarak bilinen Fatih Keleş'in bu işin başında yer alması ve balya balya paralarla ifşa olması okları İmamoğlu'na çevirdi. İmamoğlu ve "sözcüsü" Murat Ongun her konuda açıklama yaparken bu konuda uzun süre sessiz kaldı. İmamoğlu Keleş'ini savundu KELEŞ'İ SAVUNDU: CAN BİR YOL ARKADAŞIM



Nihayet bugün konuya ilişkin açıklama yapan Ekrem İmamoğlu şaibeli paralarla görüntüleri çıkan Fatih Keleş'i savundu. Paranın kaynağına ilişkin konuşmayan İmamoğlu, "CHP İl binasının satın alma sürecindeki bir hukuk ofisinde yapılan bir işlemin orada benim çok değer verdiğim can bir yol arkadaşım var. Siyasi yol arkadaşlarım var o görüntüde... O görüntü üzerinden siyasi yaygara çıkarmaya çalışanların kötülükçü akılları var. " iddiasında bulundu. İmamoğlu şunları öne sürdü: "Seçime 20 gün kala, İstanbul CHP İl binasının satın alma sürecindeki bir hukuk ofisinde yapılan bir işlemin orada benim çok değer verdiğim can bir yol arkadaşım var. Siyasi yol arkadaşlarım var o görüntüde... O görüntü üzerinden siyasi yaygara çıkarmaya çalışanların kötülükçü akılları var. Bu yaygara ile servis edilmesi... Bunu tabi birkaç meczubun 'buradan Ekrem'e ne sıçratırız nasıl bir leke, iz bırakırız' anlayışıyla koca koca kanallarda bir yerinden 'Ekrem'e çamur sıçratma' çabası içinde oldular. Bunlar alıştığımız şeyler... Bunlar kul hakkı yemekten imtina etmeyen, kumpasla seçim kazanmaya çalışanlar. Allah memleketimizi de, beni de bu insanlardan korusun. Zannediyorlar ki; Ekrem yılacak. Yılmaz. O, bir avuç insanı süründüre süründüre yıldıracak, göreceksiniz..." SORULAR YİNE YANITSIZ KALDI



Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları sonrası "Paralar kimden geldi kime gitti?", "Keleş'in orada ne işi var?", "İBB'nin kaynakları ile CHP'ye bina mı alındı?" sorularına yine yanıtsız kaldı. İmamoğlu'nun 'kasası' Keleş'in yeni para sayma görüntüleri ortaya çıktı! LAKABI KAFA KOPARAN

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve İBB Spor Kulübü Başkanı olan Fatih Keleş'in babasının köy öğretmeni olduğu, evlendikten sonra kayınpederinin mermer fabrikasında çalışmaya başladığı öğrenildi. Keleş'in 2014'te Beylikdüzü Belediyesi'nde meclis üyesi olduğu, o zamandan bu yana İmamoğlu'nun sır ortağı ve gizli kasası olarak bilindiği ifade ediliyor. Keleş'in ticari olarak yükselişinin de İmamoğlu'nun yanına geçmesiyle başladığı öğrenildi. Beylikdüzü'ndeki marinada İmamoğlu ile karşılıklı villa satın alan Keleş'in, ayrıca sanayi sitesinde de arsalar aldığı ifade edildi. Keleş'in, Marmaris'te tekne alarak İmamoğlu'nu tatilde de yalnız bırakmadığı ortaya çıktı. Keleş'in, Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu'nun Boğaz'a nazır kaçak villasına göz yuman Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nde de etkili olduğu öğrenildi. Keleş'in Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nde lakabının "kafa koparan" olduğu iddia ediliyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) da Fatih Keleş'in mal varlığına yönelik inceleme başlatacağı ifade ediliyor. YENİ GÖRÜNTÜLER ÇIKTI: BU KEZ EURO!



Fatih Keleş'in bavullar dolusu parayı paketleme anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde CHP'lilerin bu kez balya balya euro saydıkları görüldü.

PARA SAYAN KİŞİLER ARASINDA İMAMOĞLU İNŞAATIN GENEL MÜDÜRÜ ÇIKTI



İmamoğlu'nun danışmanı Fatih Keleş'in para destelerini saydığı görüntülerdeki diğer bir kişinin Ekrem İmamoğlu'nun sahibi olduğu İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz olduğu ortaya çıktı.

İMAMOĞLU İNŞAAT GENEL MÜDÜRÜ TUNCAY YILMAZ Yılmaz'ın Ekrem İmamoğlu'nun bir diğer şirketi SSB Gayrimenkul AŞ'nin de yönetim kurulu üyesi olduğu anlaşıldı.